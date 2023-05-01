回顧1974年駐宏都拉斯大使俞國斌之死，拉丁美洲為何成為台灣外交官的不祥之地？

月前宏都拉斯宣布與我國斷交，改和中華人民共和國建交。媒體在熱議斷交事件的影響時也帶出一樁塵封將近半個世紀的命案，而這起命案的受害者就是當年中華民國駐宏都拉斯大使俞國斌。

在1974年9月13日，遭到大使館雇用的司機兼保鑣費勒拉槍擊身亡的駐宏都拉斯大使俞國斌。他身為當時外交界明日之星、而且身為蔣經國心腹俞國華的胞弟，竟然遭到駐在國本地雇員槍殺身亡，成為中華民國戰後第一位在任內遭到刺殺的駐外大使。

根據目前所留存的若干說法，似乎是一個典型的謀財害命案件，但是事實真的就是如此嗎？本文嘗試從各方的資料、回憶錄拼湊出這起案件的原貌，以及背後突顯的當時外交人員面對家人分離、適應新駐在國民情等問題。

身為外交明日之星的俞國斌

生於1923年的俞國斌，家族跟蔣中正的關係非常密切。其父俞鎮臣跟蔣中正為浙江奉化同鄉，也是蔣的親信，卻不幸因為於1927年廣東淡水縣縣長任內，因為調解地方械鬥遭誤殺身亡。感傷不已的蔣中正對於俞鎮臣的家屬視如自己家人般的照顧，俞鎮臣的兒子們俞國華、俞國斌因此進入權力中樞，分別往財經官僚、外交官的道路邁進。

相較於在國內財經領域活躍的俞國華，俞國斌長年派駐美國紐約，在1970年曾經歷獨派人士黃文雄等刺殺蔣經國未遂事件，並參與後續處理。因為這些經歷，再加上被視為蔣中正權力接班人蔣經國對俞國華的倚重，俞國斌被視為外交界的明日之星。

當他在1973年6月派任駐宏都拉斯大使的時候，當時輿論認為俞國斌未來會更上一層樓，派任宏都拉斯是增加他日後高昇的歷練。

孰料，1974年9月13日，傳出他在宏都拉斯遭到司機兼保鏢費勒拉槍擊身亡的消息。

俞國斌為何被他的司機兼保鏢殺害