比亞迪賣贏福斯躍升中國汽車銷售龍頭，推出「雲輦系統」號稱全球車身控制系統最高水準

成功的產業垂直整合及降價策略，讓中國電動車巨擘——比亞迪（BYD）2023年第1季在中國市場，首次以銷售42萬輛電動車的成績，超越德國汽車大廠福斯（Volkswagen）成為最暢銷的汽車品牌，而包含特斯拉（Tesla）在內等各家業者，備感壓力。

比亞迪躍中國汽車銷售龍頭

今年是比亞迪的爆發元年，借助中國市場打下的基礎，正逐步向海外快速擴張。綜合媒體統計，今年首季比亞迪總共賣出了44萬輛汽車，超越福斯的42.7萬輛，是重要的里程碑，顯示電動車產業日益成熟。

國際能源署（IEA）預測，今年全球銷售的汽車，大約每5輛將有1輛是電動車。廣義電動車（純電動車與插電式油電車）將占今年全球汽車銷量的18%，比率遠高於2020年的僅4%，今年總銷量達1400萬輛。這給了比亞迪強大的市場基礎。

中國靠著政府補助推動，讓其成為全球主要市場。中國佔2022年所有電動車銷售的約三分之二，之後是歐洲和美國則分居第二、三大市場。IEA署長畢羅（Fatih Birol）表示，燃油引擎引領世界超過一個世紀，但電動車正在改變現況。

比亞迪規模經濟優勢越來越明顯

以廣義電車車款而言，在全球比亞迪於2023年，產量跳增2倍的360萬輛的新車銷售目標中，純電動汽車約過半，有可能超過美國特斯拉躍居全球第一。

《日經中文》報導指出，引述比亞迪董事長王傳福於股東會上對於2023年的銷售目標。他指出比亞迪2023年全球銷量目標300萬輛起步，爭取翻倍增長到360萬輛。

報導稱，雖然360萬輛是包括出口到其他國家的數字，但規模超過了2022年排在中國市場銷量首位的福斯約318萬輛，顯示比亞迪憑藉著電車，開始動搖傳統電車的根基。

此外，從中國乘聯會公佈的數據顯示，就中國市場比亞迪今年3月份，比亞迪市場佔有率達到35.2%，其次是特斯拉中國為14.0%，之後是廣汽埃安7.3%及通用五菱5.1%等，差距逐漸擴大。

中國浙江證券推測，比亞迪2023年的全球產能，甚至可能提高至430萬輛的驚人數字。而未來將會再通過規模效應降低生産和採購成本，而這樣的規模優勢將會越來越明顯。

此外，比亞迪除了在以成本優勢推動降價、優惠等措施以外，也鎖定高階車款，推出品牌「仰望」，是一台全新純電休旅車，售價為百萬級人民幣起跳（新台幣453.2萬元）。

比亞迪（BYD）公開資訊 比亞迪（BYD）推出的高階車款仰望。

值得注意的是，比亞迪除了在製造供應鏈上具有優勢，也將重心移到車控系統之中。根據比亞迪4月11日發出的訊息顯示，它們推出全球首個新能源專屬智能車身控制系統——雲輦。

「雲輦系統」繼刀片電池後，重要的系統突破

雲輦智能車身控制系統由比亞迪自行研發，象徵著比亞迪成為首個自主掌握智能車身控制系統的中國車企。王傳福指出，雲輦的誕生，改寫了車身控制技術依靠國外的歷史，填補了國內的技術空白，實現了從0到1的突破。

比亞迪（BYD）公開資訊 比亞迪（BYD）董事長王傳福稱，雲輦系統繼刀片電池等技術後的重要里程碑。

另一方面，他強調，雲輦超越國外技術水平，一登場就站上了行業領先位置，完成了從1到2的提升，未來雲輦能夠以系統化解決車身控制問題，達到更安全且舒適的駕駛體驗。

王傳福甚至說，雲輦是比亞迪繼刀片電池、電池車身一體化（CTB）、易四方（爆胎後穩定車身技術名稱）等重要突破後，又一個重要的技術里程碑。

他解釋，雲輦能夠有效抑制車身變化，降低車輛側翻風險，減小駕乘人員坐姿位移。同時雲輦系統可以在雪地、泥地、水域等複雜路況下，有效保護車身，避免因地形造成的整車碰撞損傷。他說車身控制的一小步，舒適出行的一大步。

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核稿編輯：翁世航