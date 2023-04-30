酒吧噪音擾鄰全世界皆然，一個有心的里長或許就是解方
我們想讓你知道的是
從師大夜市到東區，台北餐酒店家多會面臨居民矛盾，若上升到「慣性投訴」，單純的管理客人已不足夠，但解方又何在？筆者最近接觸到一個酒吧與里長「坐下來談」的案例，或許可成為未來更多店家與居民共好的解方......
比較常在台北喝酒的人，只要跟調酒師多聊兩句，一定聽過各種鄰居檢舉的故事，甚至親眼看過警察跑到店門口問話。
當然，這些檢舉人中有一定比例是慣性檢舉、只想找麻煩的住戶，但客人夜裡說話的聲音確實存在，遇到淺眠或是家中有怕吵的老人小孩的住戶時，也是必須解決的問題。
粗略計算，台北市東區加上安和路一帶，調酒紅酒餐酒賣酒的咖啡店，全部加起來應該有破百間，即使經歷過疫情一波洗禮，街道上新開的售酒店家仍越來越多，營業時間越來越晚，這種商業與原住戶的衝突也不斷加劇。
近期，筆者剛好因緣際會協助某個里長與常去的東區酒吧溝通居民問題，以下分享一些這段時間的觀察與啟發。
噪音與他的產地，放到哪裡都是難解問題
正如前面所說，酒吧的噪音確實存在，但每個人對聲音的容忍度皆不同，因此投訴的理由也不一樣。
例如，有時候酒客喝起勁，確實可能造成較大的噪音，但對店家來說，總是會有幾個鄰居就像設了鬧鐘一樣，時間到了就要打電話叫警察，即使真沒有人在外頭吵，即使那天根本沒有營業。
對於第一種狀況，酒吧可以做的除了加強自我隔音，就是在晚上十點過後盡可能把客人關在店裡，客人離開時則要把他們趕離店門口。
然而這個作法效果十分有限，因為當客人需要吸菸或透氣時，站在店門口，店家也不好將還沒結帳的客人趕離，只能勸導盡量小聲；酒酣耳熱後的客人即便一走出店門就往大馬路走去，沿路講話的聲音還是會在整個巷道迴響，最後也算回店家頭上。
在協調過程中，里長提出了由同個街區店家共同請保全人員的建議，但討論後發現實質上並不太可行——因為有些喝醉的人被強硬制止後，反而可能產生更大的衝突，產生更大的聲音。
這真的是一件難辦的事，就算在酒吧文化同樣盛行的其他國家，據筆者自己和友人們的經驗，好像也沒能真正治本的解方，最後仍得看居民與店家互相包容配合，當然，在國外也不乏樓上樓下叫罵的場面。
就算趕走了這家店，下一家的狀況也不會改變
回過頭來，一切問題根源還是出在台灣住商混合的都市規劃模式，從當時的師大夜市到今日東區，店家租客、一樓房東、樓上住戶三方利害糾葛，時常出現住戶掛出紅布條的場面，對象也不限於酒吧。
反觀像是信義計畫區那些住商分離的地方，店怎麼開、人怎麼吵，幾乎都不會有問題。
因此若理性來看，那些慣性、針對性、只想把店家趕走圖清靜的檢舉者，其實想法也有些不切實際。因為今天就算他們找各種理由開單、把店家罰跑，新開的店非常可能還是酒吧餐廳，仍會有同樣的問題。
更何況，現在店面開開關關，難以保證新來的店家剛付了裝潢押金，甚至想要賺個一年就跑，還會有誠意或資源維持鄰里關係。
所以，要讓那少數的惡意檢舉者滿意，可能就得把店家全部趕出東區，一樓不再開餐飲店，但小到民眾的需求、房東的利益，大到都市發展、市府稅收，這件事都不可能成真。
尋找一個「先開始談」的契機
有趣的是，據當天的員警代表說，那些每天打電話檢舉的人，幾乎不會去警察局備案，他們猜想或許是因為成了案就會有資料，但他們檢舉歸檢舉，卻從來不想要露臉。
也是因為缺乏溝通的橋樑，長期一方受噪音困擾、一方受檢舉騷擾之下，店家和居民不斷增加怨懟，甚至相互交惡，卻誰也沒辦法直接聽到另一方的意見。甚至，有些酒吧即便願意結合附近店家出資為「特別怕吵」的住戶裝設氣密窗，也沒有聯繫居民的管道。
在此之下，里長的角色顯得特別重要。
許多住戶受到噪音干擾後，都會向里長提出抱怨，但大部分里長或許抱著多一事不如少一事的心態，頂多就是協助請分局關切店家；另一方面，大部分時候都是樓上住戶有在地投票權，租店經營者沒有，讓里長少了雙向服務的動力，使許多原本可以坐下來談的機會，抓放成持續無止境的單向抱怨。
然而有心的里長，其實就是完美的中間人，即使兩方避不見面，透過里長的傳話也能讓許多原本的不可能成真。
相信大部分住戶，絕對樂見自己的街區商業蓬勃，甚至形塑社區特色，但就筆者聽到的部分，願意投身處理的里長實在少之又少。這次因為天時地利促成了一段期待能有好結局的開端，如果真能因此解決——至少能減少些——問題，希望未來能有更多店家與里長依循這樣的模式，與社區找到共好的解方。
延伸閱讀
- 停業禁令讓「酒吧」成為尷尬的存在，首先得讓營業項目與「陪侍」脫鉤
- 從美日的主街轉型經驗，台灣「街區創生」可以學到什麼？
- 公館徒步區為何失敗？看倫敦的蘭姆水管街，如何兼顧路權與商機打造雙贏幸福「生活感」
- 「酒吧」對英國人有多重要，從他們封城期間的崩潰就知道
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。