印尼炒泡麵：是華人與爪哇風味的結合，也是南洋僑生一解思鄉之情的首選

吃過印尼炒泡麵嗎？許多吃過的人，都讚不絕口。

炒泡麵印尼文為Mie goreng instant。Mie源自閩南語，意思是「麵」，goreng則是炒或炸之意，instant則取自英文，意思是立即、快速。習慣上印尼人稱炒泡麵時，僅說Mie goreng，同樣，印尼炒泡麵包裝袋大多只印Mie goreng兩字。

印尼炒泡麵普獲好評，除印尼、馬來西亞以此命名，就連越南、台灣浪味炒泡麵也以採用此名稱。可見，Mie Goreng已成為美味炒麵的代名詞

記得，20多年前，我剛來台灣讀書時，鮮少台灣人知道印尼炒泡麵，除非是南洋僑生，或經常和僑生來往的台灣同學。僑生若是剛到台灣，尚無法適應台灣飲食，往往需要泡麵充饑，並一解思鄉之情。因此，不少僑生從僑居地帶泡麵到台灣，只要行李箱能塞多少就盡量塞。

眾多印尼泡麵中，最受青睞的非印尼炒泡麵莫屬。因為口味濃郁、麵條Q彈，滋味鹹中帶甜、微辣，又有濃濃油蔥香，加上價格實惠，成了僑生的首選。

當年要買到印尼泡麵，不若現在便利，往往需要特殊管道方能購得。由於印尼炒泡麵受到學生族群喜愛，漸漸有公司代為進口，當時在台販售印尼商品的業者，多集中在桃園、中壢火車站附近，店家數量不如現在多，要請熟門熟路的同學帶路才找得到店。

好在幾年後，有些進口商將銷售地點擴張到僑生聚集的校園，因此學校福利社也有賣，方便學生購買。那時，愛買、愛吃者，除印尼僑生，其他僑居地的同學也愛。