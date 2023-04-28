密蘇里州禁用「青春期阻斷劑」恐危及性別不安者權益，上訴法院法官緊急喊卡

文：Taylor Mei

日前，美國聖路易斯第八巡迴上訴法院法官里博多（Ellen Ribaudo）宣布，將針密蘇里州限制性別肯認照護（gender-affirming care）相關緊急命令，頒布暫緩執行令。對此里博多指出，因法案執行仍須進行檢視，預計會先暫緩至下週，才會確認法案後續是否會執行。

限制性別肯認照護法案暫時喊卡

繼先前亞利桑那，以及北達科他等州對跨性別者權益展開限縮後，前陣子由密蘇里共和黨籍州檢察長貝里（Andrew Bailey）所提出限制性別肯認照護一案，原將於今（2023）年4月28日起生效，但後續在該法將上路前，由法官里博多提出暫緩執行。

里博多表示，因現階段仍須先了解貝里及原告雙方立場與論點，才能夠決定是否要對跨性別族群，在尋求肯認照護等醫療行為上做出限制。目前法案暫緩執行將會延至5月1日下午五點，但里博多也說，她在那之前應該就會做出裁決。

州檢察長遭控行為超越職權

據美國《ABC》報導，儘管對跨性別者及相關醫療人員來說，要消除性別不安的問題，以採取荷爾蒙療法等醫療方式已經行之有年。然而，貝里仍指出該法案應通過，因他認為唯有通過該法，才能保障少數族群不受青春期阻斷劑（puberty blocker）等療法影響及傷害。而密蘇里州副檢察長甚至還建議，須使用性別肯認照護者可以選擇以談話治療，作為青春期阻斷劑及荷爾蒙替代療法（HRT）之外的替代選項。

不過貝里也被揪出在根據消費者保護法下提出相關限制法案，不僅繞過了共和黨立法機構，也已超越他職權可及範圍。「我們不會允許州檢察長參與立法過程，也不會准許這些人來扮演醫生的角色。」密蘇里美國公民自由聯盟（ACLU）律師羅瑟特（Tony Rothert）直言。

法案後續若過關，當地跨性別族群恐受嚴重衝擊

根據《密蘇里獨立報》（Missouri Independent）報導，此案由美國專幫助性少數法律組織Lambda Legal，以及密蘇里美國公民自由聯盟協助代表R.S.、A.F.、Logan Casey、Kelly Storck及南安普敦社區健康中心（Southampton Community Healthcare）共五名原告。其中含兩名跨性別青少年、一名跨性別成人、一名臨床社工（LCSW）及一相關醫療機構。