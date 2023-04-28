密蘇里州禁用「青春期阻斷劑」恐危及性別不安者權益，上訴法院法官緊急喊卡
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原告訴訟內容也指出，若拒絕性別不安（gender dysphoria）者尋求相關醫療照護，將造成有該需求者的身心及人格發展上不可逆與不可欲的影響，且將導致無需進行手術的性別不安者，有可能最終還是得走上動手術這條路。
文：Taylor Mei
日前，美國聖路易斯第八巡迴上訴法院法官里博多（Ellen Ribaudo）宣布，將針密蘇里州限制性別肯認照護（gender-affirming care）相關緊急命令，頒布暫緩執行令。對此里博多指出，因法案執行仍須進行檢視，預計會先暫緩至下週，才會確認法案後續是否會執行。
限制性別肯認照護法案暫時喊卡
繼先前亞利桑那，以及北達科他等州對跨性別者權益展開限縮後，前陣子由密蘇里共和黨籍州檢察長貝里（Andrew Bailey）所提出限制性別肯認照護一案，原將於今（2023）年4月28日起生效，但後續在該法將上路前，由法官里博多提出暫緩執行。
里博多表示，因現階段仍須先了解貝里及原告雙方立場與論點，才能夠決定是否要對跨性別族群，在尋求肯認照護等醫療行為上做出限制。目前法案暫緩執行將會延至5月1日下午五點，但里博多也說，她在那之前應該就會做出裁決。
州檢察長遭控行為超越職權
據美國《ABC》報導，儘管對跨性別者及相關醫療人員來說，要消除性別不安的問題，以採取荷爾蒙療法等醫療方式已經行之有年。然而，貝里仍指出該法案應通過，因他認為唯有通過該法，才能保障少數族群不受青春期阻斷劑（puberty blocker）等療法影響及傷害。而密蘇里州副檢察長甚至還建議，須使用性別肯認照護者可以選擇以談話治療，作為青春期阻斷劑及荷爾蒙替代療法（HRT）之外的替代選項。
不過貝里也被揪出在根據消費者保護法下提出相關限制法案，不僅繞過了共和黨立法機構，也已超越他職權可及範圍。「我們不會允許州檢察長參與立法過程，也不會准許這些人來扮演醫生的角色。」密蘇里美國公民自由聯盟（ACLU）律師羅瑟特（Tony Rothert）直言。
法案後續若過關，當地跨性別族群恐受嚴重衝擊
根據《密蘇里獨立報》（Missouri Independent）報導，此案由美國專幫助性少數法律組織Lambda Legal，以及密蘇里美國公民自由聯盟協助代表R.S.、A.F.、Logan Casey、Kelly Storck及南安普敦社區健康中心（Southampton Community Healthcare）共五名原告。其中含兩名跨性別青少年、一名跨性別成人、一名臨床社工（LCSW）及一相關醫療機構。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/