習近平、澤倫斯基通話，中國欲形塑全球角色斡旋俄烏，專家：演給歐洲看的地緣政治秀
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在智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）任職的費克斯認為，對中國在調停戰火扮演建設性角色不宜有過度期待，原因是中國對於改善對美關係已不抱希望，但有意拉攏歐洲，希望看到歐盟和美國疏離。因此，她研判，「這次通話是演給歐洲看的地緣政治秀」。
習近平澤倫斯基通話，秦剛：展現中國勸和促談立場
（中央社）中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）電話會談，是去（2022）年2月底俄國侵烏以來兩人首度通話。中國外長秦剛稱，此舉是中國推動政治解決「烏克蘭危機」所採取的重要步驟。
習近平於26日下午與澤倫斯基通話，中國官媒央視報導，習近平在談話中強調中方堅持勸和促談，並將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。
根據中國外交部官網發布，目前正在西安參加「中國—中亞外長第四次會晤」的國務委員兼外長秦剛，則再次重申了中國對「烏克蘭危機」的立場。
秦剛說，習近平應約和澤倫斯基通話，進行直接溝通，這是中國著眼推動政治解決「烏克蘭危機」採取的重要步驟，再次體現了中方勸和促談的一貫立場。
他並稱，「烏克蘭危機」發展至今有著深刻的歷史背景和複雜的現實原因，然再複雜的危機，最終都要藉由談判化解；再複雜的衝突，最終也只有政治解決一條路。中國和中亞國家對「烏克蘭危機」的看法和立場相近。中國願繼續和包含中亞國家在內的各方共同努力，累積共識，推動國際社會形成解決「烏克蘭危機」的最大公約數。
秦剛26日接待與會的中亞多國外長時也提到，中國堅定支持中亞國家根據本國國情自主選擇的發展道路，堅決反對任何外部勢力干涉中亞國家內政。於此同時，將加強雙方在包括聯合國和上海合作組織在內框架下的溝通協作、共同維護國際關係基本準則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護國際公平正義。
習澤通話，《美聯社》：中國欲形塑全球角色斡旋俄烏
（中央社）中國領導人習近平26日與烏克蘭總統澤倫斯基電話會談，是去年2月底俄國侵烏以來兩人首度通話。《美聯社》認為中國欲重新定位自身全球角色，是北京斡旋俄烏的一個動機。
習近平前天表示將派遣中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。在北京表示希望充當這場衝突的調人後，習澤通話備受各界期待。
《美聯社》指出北京此前一直避免捲入他國之間的衝突。然而在中國斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗今年3月重新恢復中斷7年的外交關係後，北京似乎正定位自己在全球外交的地位。
- 為何是中國
俄烏戰爭爆發後，美國和盟邦相繼對俄國祭出各種經濟制裁，中國成唯一與莫斯科保持友好關係並具有經濟影響力的主要國家，也是俄羅斯石油和天然氣的最大買主。
北京將俄羅斯視為反對美國主導全球事務的外交夥伴，不願譴責俄國入侵烏克蘭，並藉聯合國安理會5個常任理事國之一的身分來移轉各方對俄國外交攻擊。
澤倫斯基稍早也表示樂見中國願為恢復和平充當和事佬。
- 中國為何願意下海
習近平政府尋求在全球外交中發揮更大作用，作為將中國恢復為中共眼中更合理全球政經領袖地位的一環，並打造有利於北京利益的國際秩序。
這對數十年來一直避免捲入其他國家的衝突和大多數國際事務、專注於國內經濟發展的中國而言，算是一個急遽性轉變。
除斡旋沙烏地和伊朗復交，中國外長秦上週也告訴以色列和巴勒斯坦外長，中國準備協助雙方促談。
北京在前天習澤通話後的聲明裡警告核戰的危險，暗示中國願為俄烏止戰謀和可能也是出於認為更具破壞性的衝突風險日增。
斡旋俄烏停戰將增加中國在東歐的影響力，北京一直試圖與東歐各國建立關係，引起部分歐洲官員抱怨中國意圖對歐盟施加影響。
- 中國與俄烏關係都不錯
對遭西方孤立的俄國總統普亭政府而言，中國已是最接近主要盟友的國家。習近平3月訪俄期間受到普亭熱烈歡迎，中國國防部長本月稍早也赴俄羅斯訪問。
北京大量採購俄國石油與天然氣，協助莫斯科抵消西方制裁造成的損失，好處是換得俄國願以低價出售石油與天然氣。
在俄國入侵烏克蘭前，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，但規模小於中俄貿易。在確定習近平不會試圖阻止普亭侵烏後，澤倫斯基政府對北京的態度變得矛盾，但雙方仍保持友好關係。
習近平澤倫斯基通話，分析：展現可抗衡美國的國際影響力
（中央社）中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤倫斯基電話會談。學者分析，中國將派特別代表斡旋俄烏是具體行動，若能使戰事有所和緩，將可彰顯其在外交事務上與美平起平坐的大國地位。
政治大學國際關係研究中心研究員劉復國27日接受《中央社》訪問表示，中國先前推動沙烏地阿拉伯、伊朗復交，除了看到中央外事工作委員會辦公室主任王毅的角色外，檯面下勢必有穿梭其中者；中國將派特別代表赴烏克蘭等國，這個動作非常值得關注後續發展。
劉復國指出，俄烏戰事不會因為一通電話獲得解決，不過這場通話是中、烏兩國最高領導人談話，各自將條件框架講清楚。習近平強調「勸和促談」，基調奠基於和平政治解決方向，也試圖佐證中國是唯一可分別和俄、烏對話且有能力斡旋其中、願負起國際義務的大國。
劉復國認為，倘若未來幾個月，中國真做到了將俄、烏雙方外交代表拉在一起，將是對國際社會說明，中國在外交事務上可以和美國平起平坐，在國際社會可以發揮影響力去做到勸和促談。
他觀察，中國官媒經常宣傳美國才是國際問題的「放火者」、「麻煩製造者」，對於西方陣營來說是個大外宣；開發中國家則願埋單，在中美對抗下，兩方陣營對峙恐將愈趨極端化，新型冷戰對抗態勢明顯。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
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家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！