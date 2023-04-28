朱立倫：5月完成總統提名作業，是否帶職參選侯友宜稱「不瞭解國民黨規劃」
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郭台銘表示，他和侯友宜是兄弟登山，大家在這段時間內，都會公平競爭，在各自的領域中，提出對台灣願景看法。最後的共識在國民黨主席朱立倫的帶領下，不管是誰勝出，都會盡全力團結，全力支持勝出的人，贏得2024總統大選。
何時提名總統人選，朱立倫：5月完成所有作業
（中央社）國民黨將採徵召方式決定總統人選，黨主席朱立倫27日表示，主要候選人都準備好了，會在合適的時間，進行提名；國民黨8年前總統提名是6月中旬、4年前拖到7月20日，這都太晚，預計這次會在5月完成所有作業。
國民黨雖然尚未決定總統人選，到現在傳出將在5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。朱立倫27日受訪時表示，今（2023）年所有的作業比過去幾屆來得早，努力地達到整合、團結。目前黨內整合已完成，大家有共同目標與意見，現在進入泛藍、非綠團結的階段，但不能拖延，相關作業一定會比過去早完成。
朱立倫說，主要候選人也都準備好了，會在適度的時間，進行提名；前總統馬英九當時是在5月20日提名，8年前是在6月中旬、4年前則拖到7月20日，這都太晚，因此這次大概會在5月完成所有作業。
媒體追問，5月17日是否就是好的時間點，朱立倫未正面回答，只強調適當時間就會公布。
由於黨內也有不少人支持前鴻海創辦人郭台銘，是否擔心出現分裂狀況，朱立倫則說，國民黨一定會推出最強、最好的候選人，但單靠國民黨的力量不夠，要團結所有泛藍與非綠的朋友，過程中每一位都是自己人，大家要用面對自己人的態度，多說好話，以正面態度團結大家，在過幾週後大家都是一個團隊，不論是侯友宜、郭台銘或民眾黨主席柯文哲，都是最強戰隊。
國民黨立委陳玉珍表示因過去的四大公投對侯友宜失望，朱立倫對此指出，不要對自己人有負面批評，也不要忘了國民黨的對手是民進黨，大家應該多團結朋友，少製造敵人。
談到新北市議會國民黨團變更議程，遭到質疑，朱立倫說，侯友宜面對議會、尊重議會的決定，而且議會對於議事日程原本就有權力調整，只要尊重議會，該施政報告就施政報告，該去總質詢就去總質詢。
若被徵召是否帶職參選，侯友宜：不瞭解國民黨規劃
新北市長侯友宜被認為會被徵召參選2024年總統，他27日被問是否會帶職參選時表示，仍以推動市政願景優先，不瞭解國民黨的提名規劃與步驟。
市長侯友宜27日前往新北市議會接受市政總質詢前，接受聯訪。記者詢問，怎麼看待傳出國民黨會提前徵召侯友宜參選2024年總統，是否會帶職參選，擔不擔心會發生罷免危機。
侯友宜說，現正值市議會備詢時間，不瞭解國民黨的任何規劃與步驟，一切尊重所有的程序。目前為止還是以市政為最重要，最關注往前推動新北市政，關心新北2030願景，會全力以赴新北市政議題，並充分與市議員討論、溝通。
記者追問，若提前徵召，是否表示黨內現在要整合在野勢力沒那麼容易；侯友宜是否有信心整合鴻海集團創辦人郭台銘，前台北市長柯文哲是否願意讓國民黨整合。
侯友宜說，每個人只要能為國、為民多做事，就能讓國家安全、人民能安心。面對國家現有的困境，不管是國際局勢或對內，很多需要振衰起敝；每個人都要同心齊力，為中華民國、為台灣這塊土地攜手努力。
郭台銘：和侯友宜兄弟登山，誰勝出都會全力團結
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統，而新北市長侯友宜也是呼聲高的人選。郭台銘27日表示，他和侯友宜是兄弟登山，在各自領域中提出台灣願景，不管誰勝出，都會全力團結。
國民黨總統提名人選何時推出，外界矚目。郭台銘27日到東海大學茂榜廳演講，會前他接受媒體訪問有關傳出國民黨將徵召侯友宜，是否有被吃豆腐的感覺，及侯友宜若被徵召是否有落跑嫌疑。
郭台銘表示，他和侯友宜是兄弟登山，大家在這段時間內，都會公平競爭，在各自的領域中，提出對台灣願景看法。最後的共識在國民黨主席朱立倫的帶領下，不管是誰勝出，都會盡全力團結，全力支持勝出的人，贏得2024總統大選。
郭台銘以「用科技和世界做朋友」為演講題目，他說，很多人說低薪，工作一成不變就拿低薪，如果可以掌握未來科技發展趨勢，就能擺脫低薪不怕被淘汰，要學新的知識，學習下一代的科技。年輕人是國家的未來、社會的未來，沒有年輕人，台灣就沒有未來，他要多花點時間跟年輕人在一起。
他說，台灣要走向怎樣的未來，是要變成亞洲彈藥庫還是科技島，韓國總統訪美，去投資但不買武器。他建議，可以去看看舊金山未來的科技，也可以帶很多中小企業去。
郭台銘指出，如果去美國投資，把台灣的產業帶出去，投資一個產業鏈，跟美國當地的市場行銷渠道直接交貨，重做台灣的供應鏈，韓國能這樣做，台灣為何不行。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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