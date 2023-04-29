習近平與澤倫斯基通話後，俄烏距離停火還有多遠？

中國國家主席習近平本周三（4月26日）同烏克蘭總統澤倫斯基通電話，這是兩人自俄烏戰爭爆發以來首次通話，外界也寄希望於中國利用自身對俄的影響力，促成俄烏戰爭的結束。

澤倫斯基在他的推特上透露，此次通話時長一個小時。兩人就目前的戰爭交換了意見。最直接的成果是，中國將派遣一位前駐俄大使擔任特使前往烏克蘭，而烏克蘭則將補上已經空缺兩年之久的駐中大使的人選。

歐美等國基本都表達對這次通話的歡迎，希望能夠實現俄烏停火，但在通話後公布的文件中，中方未提俄羅斯撤軍，烏方依然強調了領土回到1991年時狀態，為和談的可能性劃下問號。

習近平說了什麼？

習近平通話的主要內容可以概括為三點：中國「不是當事方」，中方「堅持勸和促談」，「核戰爭沒有贏家」——

具體而言，習近平表示，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。中方所作所為光明正大。

在「烏克蘭危機」問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。對話談判是唯一可行的出路。而且，現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。

核戰爭沒有贏家。對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。

在行動上，中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中國還將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

值得注意的是《新華社》的報導中全文並未提到「俄羅斯」、「入侵」等字眼，並稱習近平是應約與澤倫斯基通電話。

澤倫斯基說了什麼？

根據上述《新華社》的報導，澤倫斯基在電話中說明他對當前「烏克蘭危機」的看法，並感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，同時歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

澤倫斯基4月26日在推特發文表示，他與習近平進行了「時間長且有意義」的電話會談。他說，此次通話及任命烏克蘭駐中國大使，將會為烏中雙邊關係發展注入強有力動能。

不過，烏克蘭方面的通話紀要稱，澤倫斯基告訴中國領導人，「沒有人比烏克蘭人民更希望和平」，但和平必須是「公正和可持續的」。

我与🇨🇳主席习近平进行了一次长时间而充实的电话沟通。相信，这次通话，以及乌克兰驻华大使的任命将有力推动两国关系的发展。 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

「以領土妥協為代價是不可能實現和平的，」澤倫斯基說。「烏克蘭的領土完整必須在1991年的邊界內恢復。」

澤倫斯基也在社交媒體上稱，如果要妥協領土就沒有和平，烏克蘭的領土完整必須恢復到1991年的國界線。

此外，澤倫斯基還談到烏中伙伴關係，「中國曾是烏克蘭的頭號貿易伙伴。我相信，我們今天的談話將為這一勢頭在各個層面的恢復、保持和發展提供強大動力。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2021年9月，首趟烏克蘭發往中國的貨運班列發車。

其他國家態度如何？

美國白宮方面對兩人通話表示歡迎，同時提到事前並不知曉這次通話。

《路透社》援引美國國家安全委員會發言人約翰・柯比表示，這是否「會導致某種有意義的和平運動、計劃或提議——我認為我們現在還不知道」。

他還補充稱，如果要通過談判達成和平，那麼這將在澤倫斯基總統凖備好的時候進行，他還指出，美國歡迎任何一方為實現公正的和平而付出的努力——只要這種和平是可持續且具有公信力的。

歐盟外交與安全事務高級代表博雷爾（Josep Borrell）也表示，這次通話「很重要」，「我很高興他們能有這次的談話」，希望這是中國發揮作用並說服俄羅斯停止侵略的第一步。但也強調，必須是公正的，承認烏克蘭人權利的和平。

聯合國副秘書長哈克也對此評論稱，「我們鼓勵包括聯合國安理會成員國在內的所有核心國的參與，參與到為解決俄烏危機作出貢獻中去。我們希望，中國繼續在此方面發揮有效的作用。」

俄羅斯則「捧中踩烏」，其外交部發言人稱，俄羅斯注意到中國已凖備好開始談判進程，但是烏克蘭將無法充分理解中國發出的和平呼籲，因為烏克蘭和背後的西方國家有能力搞砸任何和平倡議。

派遣特使

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國之所以如此謹慎地表達立場，有著與美國和歐洲在外交、經濟方面的長期戰略考慮。

通話後，最直接的成果是，中國將派歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。

中國外交部歐亞司副司長於駿向媒體確認，中國解決烏克蘭危機特別代表團的團長，將由李輝出任。

今年70歲的李輝的現任職務是中國政府歐亞事務特別代表，但他的外交官生涯長期跟俄羅斯打交道。

蘇聯解體前就擔任中國駐蘇聯大使館一秘，解體後改任駐俄羅斯大使館一秘。1997年擔任駐哈薩克大使，兩年後到外交部中亞司擔任司長。到2009年，他開始擔任駐俄羅斯大使，並一直持續到習近平任內，直至2019年卸任。

雖然到了退休年齡，但他回國後繼續擔任歐亞事務特別代表。

澤倫斯基則宣布任命，裏亞比金・鮑里斯維奇為烏克蘭駐中大使。裏亞比金在俄烏戰爭爆發前三個月開始擔任烏克蘭戰略工業部部長，直至今年3月。

烏克蘭駐華大使的位置已經空置兩年。2021年2月烏克蘭原駐華大使謝爾蓋・卡梅舍夫因突發疾病於任上逝世後，一直未有新任命。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

另外值得注意的是，法國總統馬克宏訪問中國之後，《彭博社》報導稱，中法正在秘密制定一項計劃，旨在最早於今年夏天將俄羅斯和烏克蘭帶到談判桌上。報導還援引「熟悉這些計劃的人」稱，馬克宏已責成他的外交政策顧問博納（Emmanuel Bonne）與中國的王毅合作，制定一個「框架」，作為莫斯科和基輔之間未來談判的起點。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航