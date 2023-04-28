美韓簽訂《華盛頓宣言》達成重要核武協議，美國認為勸阻韓國放棄擁核非常重要

美國總統拜登和韓國總統尹錫悅達成了一項具有里程碑意義的協議，以應對北韓的核威脅。

美國同意定期向韓國部署美國核潛艇，並讓韓國參與其核規劃。作為回報，韓國同意不發展核武器計劃。

拜登表示，這份名為《華盛頓宣言》（Washington Declaration）的協議將加強美韓合作。

他在周三與尹錫悅一起舉行的新聞發布會上發表了上述講話。尹錫悅本周在訪問華盛頓期間將討論一系列問題，包括烏克蘭戰爭、氣候變化、網路合作和核電。

尹錫悅表示，《華盛頓宣言》標誌著美國前所未有的承諾，即通過核武器加強防禦阻止攻擊，保護美國盟友。

宣言發布之際，北韓進行了創紀錄數量的彈道導彈試驗，人們對北韓核威脅的擔憂日益加劇。

「這與加強威懾有關，來回應北韓不斷升級的行為，」拜登說。

美國政府高級官員本周對記者表示，這項新協議是數月來談判的結果。

美國官員本周對記者表示，根據該協議，美國將致力於採取措施，「通過定期部署戰略資產，包括美國核彈道導彈潛艇訪問韓國，使威懾更加明顯，這是自上世紀80年代初以來從未發生過的事情」。

雙方還將建立一個核協商小組，討論核規劃問題。

Photo Credit: EPA / BBC News 韓國總統尹錫悅4月24日開始對美國進行六天的訪問。

長期以來，韓國的政界人士一直在敦促美國，讓他們更多參與計劃如何以及何時對北韓使用核武器。

隨著北韓核武庫的規模和複雜程度不斷提高，韓國人越來越擔心，在什麼事情會促使拜登代表他們按下核按鈕的問題上，他們被蒙在鼓裡。由於擔心華盛頓可能會拋棄首爾，人們呼籲韓國發展自己的核武器。

但今年1月，尹錫悅成為數十年來首位將這一想法重新提上日程的韓國總統，令華盛頓的政策制定者感到驚訝。

美國突然明白，安撫人心的言辭和姿態不再起作用，如果它想勸阻韓國放棄製造自己的核彈，就必須拿出一些具體實在的東西。

此外，尹錫悅明確表示，他希望在取得「切實」進展後回國。

智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）的金杜妍（音譯，Duyeon Kim）表示，對韓國來說，參與核規劃是一個「重大勝利」。

「到目前為止，在華盛頓決定使用核武器前，桌面演習將結束，」金杜妍表示。

「美國曾認為此類信息過於機密，無法分享，但考慮到北韓正在生產的核武器類型，針對這種情況進行練習和訓練非常重要。」

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這個新的核協商小組符合韓國政府的要求，提供了更多參與。但更大的問題是，它能否平息公眾的焦慮。

這並沒有使美國完全承諾，如果北韓發動攻擊，美國將使用核武器保衛韓國。

但拜登周三表示：「北韓對美國或其盟友和伙伴發動核攻擊是不可接受的，無論哪個政權採取這種行動，都將導致其政權終結。」

作為回報，美國要求韓國保持無核狀態，並忠實倡導不擴散核武器。美國認為，勸阻韓國放棄擁核非常重要，擔心如果這次失敗，其他國家可能會步其後塵。

但美國的這些承諾不太可能完全滿足一些有影響力、越來越直言不諱的學者、科學家和韓國執政黨成員，他們一直在推動韓國政府武裝自己。

韓國擁核的主要支持者鄭成昌（音譯，Cheong Seong-chang）博士表示，儘管宣言有許多積極的方面，但「韓國公開放棄《不擴散核武器條約》的權利，這極其令人遺憾」。他補充說，這「進一步加強了我們的核束縛」。

拜登表示，美國將繼續努力讓北韓重返談判桌。華盛頓說，平壤無視了無先決條件會談的多次要求。

美國希望說服北韓放棄核武器，但去年北韓領導人金正恩宣布該國的核地位「不可逆轉」。

一些專家表示，現在討論軍備控制而不是無核化更有意義。

Photo Credit: EPA / BBC News 周三在白宮舉行的國宴結束時，拜登總統邀請韓國總統尹錫悅唱起了歌曲〈美國派〉。尹錫悅拿起話筒，用英語唱出了第一段。

韓國總統尹錫悅4月24日開始對美國進行六天的訪問。訪問中，韓美總統共同參拜韓戰紀念碑，在白宮交流會面互贈禮品。兩國還簽訂了網路安全合作框架協議。

中國與韓國之間或許也將有進一步的高層交流。

據《韓聯社》報導，韓國駐中大使館25日表示，駐中大使鄭在浩前一日在北京人民大會堂向中國國家主席習近平遞交國書，並轉達韓國總統尹錫悅期待習近平年內訪韓的信息。

但中國外交部4月26日回應稱，對於此事沒有可以提供的信息，中韓雙方就推動雙邊關係健康穩定發展，包括妥善處理各自關切和敏感問題等保持著溝通。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九