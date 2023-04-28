2023/04/28,
運動

林沛萱跳高1.82公尺摘金改寫全中運紀錄，台灣田徑史上首位國中生達到亞運參賽標準

林沛萱跳高1.82公尺摘金改寫全中運紀錄，台灣田徑史上首位國中生達到亞運參賽標準
Photo Credit: 芎林鄉長黃正彪 FB

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林沛萱在4月25日的國女組5項全能跳高項目，就已經以1公尺81的成績打破大會紀錄，且成為台灣田徑史上，首位達到亞運參賽標準的國中生。昨天的國女組跳高決賽，林沛萱從1公尺60起跳，跳過1公尺69後，她直接挑戰1公尺82的新大會紀錄，幸好第3次順利跳過，而她的教練陳鴻傑也在看台上興奮地又叫又跳。

（中央社）就讀芎林國中的女子跳高好手林沛萱昨（27）日在全中運國女組跳高決賽，再以1公尺82的成績改寫大會紀錄摘金，且這個成績躍居台灣女子跳高歷年第7傑。

林沛萱在4月25日的國女組5項全能跳高項目，就已經以1公尺81的成績打破大會紀錄，且成為台灣田徑史上，首位達到亞運參賽標準的國中生。

林沛萱是桃園人，小學畢業後，媽媽主動找上台灣前全國男子跳高名將陳鴻傑，從此結下良緣，而林沛萱被陳鴻傑帶了3年後，成績也突飛猛進。

林沛萱在賽後接受聯訪時提到：「昨天比完全能後身體很痠痛，今天試跳時，1公尺63兩跳都沒過，很擔心。沒想到最後的成績還可以再進步一公分，覺得有點不可思議。」

昨天的國女組跳高決賽，林沛萱從1公尺60起跳，跳過1公尺69後，她直接挑戰1公尺82的新大會紀錄，幸好第3次順利跳過，而她的教練陳鴻傑也在看台上興奮地又叫又跳。

從未出國參賽的林沛萱，一週後將到日本參加比木南道孝紀念賽。陳鴻傑說：「很開心她又突破個人最佳成績，但考量到一週後還要比賽，所以就不讓她繼續挑戰，以免身體受到傷害。」

目前台灣女子跳高全國紀錄，是由李晴晴所保持的1公尺90，而目前包括李晴晴、張喬茵、林沛萱都達到杭州亞運參賽門檻的1公尺81，只不過李晴晴和林沛萱同樣跳過1公尺82的成績並列最佳。

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圖片來源：楊文科臉書

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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