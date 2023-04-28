拜登5月赴澳途中將首訪巴布亞紐幾內亞，抗衡中國在太平洋地區影響力

（中央社）巴布亞紐幾內亞和美國官員表示，美國總統拜登（Joe Biden）將在5月前往澳洲參加「四方安全對話」（Quad）會議前快閃巴紐。美國尋求在具有戰略重要性的太平洋地區對抗中國與日俱增的影響力。

巴紐和美國官員告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News），拜登可能會在5月20、21日在日本廣島會見七大工業國集團（G7）領袖後，於5月24日在澳洲雪梨參與「四方安全對話」領袖會議前，在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）會見巴國總理馬拉普（James Marape）和其他太平洋領袖。

拜登（2022）去年9月曾在白宮接見太平洋島國領袖，現在安排在下個月與馬拉普會面，是美國抵制中國深入該地區的重大舉措。

《法新社》報導，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）27日說，拜登將成為至少一個世紀以來，首位訪問巴紐的美國在位總統，「他將在22日早上到訪，將只停留3個小時」，與馬拉普的會晤預計將聚焦在經濟、安全與氣候變遷。

這趟訪問是在凸顯巴紐迅速增加的戰略重要性，美國和其盟國正在亞太地區與中國爭奪影響力。

中國國家主席習近平2018年大張旗鼓地訪問莫士比港，當時街頭到處懸掛中國國旗，他的車隊在街頭呼嘯而過，吸引群眾聚集。此行被外界視為北京的重大外交奇襲。

巴紐位於澳洲以北不遠處，人口940萬，蘊藏豐富資源，但大多數尚未開發。中國迅速增加對巴紐的投資，令美國與澳洲官員深感關切。

外界也擔心中國一直試圖建立軍事前哨，促使華府提出在曼奴斯島（Manus Island）建造聯合海軍設施的想法。

特卡琴科本月稍早告訴澳洲廣播電台，夏威夷和巴紐官員今年稍早舉行會談後，美巴兩國即將敲定一項國防合作協議。

特卡琴科說：「我們瞭解要確保透過培訓、基礎設施、資產改善來強化我們的防禦能力。此事關乎增強我國的能力。這一點相當重要。」

中國去年與索羅門群島簽下安全協議後，美國加強對太平洋地區的外交往來和援助，中國企圖與10個島國達成更廣泛的安全和貿易協定，不過並未成功。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航