2023/04/28,
印太

拜登5月赴澳途中將首訪巴布亞紐幾內亞，抗衡中國在太平洋地區影響力

拜登5月赴澳途中將首訪巴布亞紐幾內亞，抗衡中國在太平洋地區影響力
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

拜登將成為至少一個世紀以來，首位訪問巴紐的美國在位總統，「他將在22日早上到訪，將只停留3個小時」，與馬拉普的會晤預計將聚焦在經濟、安全與氣候變遷。這趟訪問是在凸顯巴紐迅速增加的戰略重要性，美國和其盟國正在亞太地區與中國爭奪影響力。

（中央社）巴布亞紐幾內亞和美國官員表示，美國總統拜登（Joe Biden）將在5月前往澳洲參加「四方安全對話」（Quad）會議前快閃巴紐。美國尋求在具有戰略重要性的太平洋地區對抗中國與日俱增的影響力。

巴紐和美國官員告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News），拜登可能會在5月20、21日在日本廣島會見七大工業國集團（G7）領袖後，於5月24日在澳洲雪梨參與「四方安全對話」領袖會議前，在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）會見巴國總理馬拉普（James Marape）和其他太平洋領袖。

拜登（2022）去年9月曾在白宮接見太平洋島國領袖，現在安排在下個月與馬拉普會面，是美國抵制中國深入該地區的重大舉措。

《法新社》報導，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）27日說，拜登將成為至少一個世紀以來，首位訪問巴紐的美國在位總統，「他將在22日早上到訪，將只停留3個小時」，與馬拉普的會晤預計將聚焦在經濟、安全與氣候變遷。

這趟訪問是在凸顯巴紐迅速增加的戰略重要性，美國和其盟國正在亞太地區與中國爭奪影響力。

中國國家主席習近平2018年大張旗鼓地訪問莫士比港，當時街頭到處懸掛中國國旗，他的車隊在街頭呼嘯而過，吸引群眾聚集。此行被外界視為北京的重大外交奇襲。

巴紐位於澳洲以北不遠處，人口940萬，蘊藏豐富資源，但大多數尚未開發。中國迅速增加對巴紐的投資，令美國與澳洲官員深感關切。

外界也擔心中國一直試圖建立軍事前哨，促使華府提出在曼奴斯島（Manus Island）建造聯合海軍設施的想法。

特卡琴科本月稍早告訴澳洲廣播電台，夏威夷和巴紐官員今年稍早舉行會談後，美巴兩國即將敲定一項國防合作協議。

特卡琴科說：「我們瞭解要確保透過培訓、基礎設施、資產改善來強化我們的防禦能力。此事關乎增強我國的能力。這一點相當重要。」

中國去年與索羅門群島簽下安全協議後，美國加強對太平洋地區的外交往來和援助，中國企圖與10個島國達成更廣泛的安全和貿易協定，不過並未成功。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。