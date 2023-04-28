美外洩機密文件：中國打造海外基地網，阿聯港口出現共軍倉庫圍籬
我們想讓你知道的是
中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方對中國海外軍事設施的擔憂實屬無稽，指美國擁有800多個海外軍事基地已引發很多國家擔憂，沒有資格批評他國。美方官員堅稱不會讓阿聯出現中國軍事基地，指這類設施會損害美國在中東的軍事行動。
（中央社）美國外洩機密顯示，阿拉伯聯合大公國前（2021）年底宣告當地一處疑為中國軍方設施的港口開發已停工，但情報單位去（2022）年12月卻發現不但水電已接通，軍用倉庫的圍籬也建成。
美國媒體本月初揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題。美方月中逮捕一名空軍國民兵涉嫌在網上洩露機密文件，整起事件被視為近年最嚴重的美國安全漏洞。
據《華盛頓郵報》取得的一份外洩機密文件顯示，在鄰近阿聯首都阿布達比一處港口的作業，是阿聯當地涉及中國軍方的幾個開發項目之一。美國情報部門正觀察事態發展，擔心美國在中東長年盟友之一的阿聯，可能以犧牲美國利益為代價與北京發展更密切安全關係。
根據密件和拜登（Joe Biden）政府高層人員的訪談顯示，中國軍方人員現蹤阿聯當地其他敏感建築工地周邊，讓美方官員不安。
其中一份密件指稱，北京在阿聯的工作是中國人民解放軍海外投射計畫的一環，盼在2030年底前建成全球軍事網絡，包含至少5個海外基地及10個後勤支援據點；密件在地圖標出共軍計畫中的海外設施位於中東、東南亞及非洲東西兩岸。
密件指共軍官員將打造海外基地網絡的方略稱為「141計畫」（Project 141）。
美方官員對中國在阿聯活動的擔憂程度不一。有些人認為事態發展可控，但一些人卻認為是重大威脅，美國需對此施加更大壓力。對阿聯有無做出重大戰略決定－是與中國深入接觸或在美中之間維持等距－美方內部也還沒共識。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方對中國海外軍事設施的擔憂實屬無稽，指美國擁有800多個海外軍事基地已引發很多國家擔憂，沒有資格批評他國。
美方官員堅稱不會讓阿聯出現中國軍事基地，指這類設施會損害美國在中東的軍事行動。
美國官員尤其關注位於阿布達比以北約80公里的哈里發港（Khalifa Port），一家中國航運集團在當地運營。2021年12月在美方官員聲稱北京希望將當地用於軍事用途後，阿聯宣布停止中國在哈里發港建設。
但這次外洩的密件卻顯示，在阿聯宣布終止開發的一年後，共軍當地設施「很可能已連上市政府的水電」，且「一處共軍後勤倉庫的圍墻已建成」。密件警告，這處設施是北京在阿聯建立軍事基地計畫的「關鍵組成」。
知情官員透露，拜登政府另對共軍人員出現於阿聯內陸2處軍事基地感到擔憂，因為阿聯在這2處基地部署無人機和彈道飛彈防禦系統。
此外，美國官員相信共軍還參與從阿布達比沿海岸興建及擴建一條飛機跑道。
哈里發港碼頭是中國在世界各地投資的100多個戰略性商業港口和碼頭網絡的一部分。另據五角大廈2020年向國會提交的報告顯示，美方官員認定新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、肯亞、坦尚尼亞和安哥拉都有供中國軍民兩用的港口或據點。
目前，中國唯一公認的海外基地位於非洲之角的吉布地，共軍於2017年正式啟用。密件顯示「幾可確定共軍今年2月在吉布地的多哈雷（Doraleh）即將完成一座天線大樓」，供衛星情蒐非洲、歐洲和中東之用。
新聞來源
延伸閱讀
- 五角大廈外洩機密文件：中國恐在台海部署超音速無人機，台灣防空系統與軍民備戰意識薄弱
- 五角大廈機密文件外洩：美國監視中國訊號情報，埃及秘密計畫向俄國提供火箭砲
- 中國分神介入中東與俄羅斯事務，自以為的兩手策略常常是左手打右手
- 中東版「冷戰」畫下休止符？中國斡旋下，伊朗與沙烏地阿拉伯斷交七年後恢復邦交
- 【專訪】對西方來說，重點是別被中國促成的沙烏地－伊朗復交所迷惑
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！