美外洩機密文件：中國打造海外基地網，阿聯港口出現共軍倉庫圍籬

（中央社）美國外洩機密顯示，阿拉伯聯合大公國前（2021）年底宣告當地一處疑為中國軍方設施的港口開發已停工，但情報單位去（2022）年12月卻發現不但水電已接通，軍用倉庫的圍籬也建成。

美國媒體本月初揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題。美方月中逮捕一名空軍國民兵涉嫌在網上洩露機密文件，整起事件被視為近年最嚴重的美國安全漏洞。

據《華盛頓郵報》取得的一份外洩機密文件顯示，在鄰近阿聯首都阿布達比一處港口的作業，是阿聯當地涉及中國軍方的幾個開發項目之一。美國情報部門正觀察事態發展，擔心美國在中東長年盟友之一的阿聯，可能以犧牲美國利益為代價與北京發展更密切安全關係。

根據密件和拜登（Joe Biden）政府高層人員的訪談顯示，中國軍方人員現蹤阿聯當地其他敏感建築工地周邊，讓美方官員不安。

其中一份密件指稱，北京在阿聯的工作是中國人民解放軍海外投射計畫的一環，盼在2030年底前建成全球軍事網絡，包含至少5個海外基地及10個後勤支援據點；密件在地圖標出共軍計畫中的海外設施位於中東、東南亞及非洲東西兩岸。

密件指共軍官員將打造海外基地網絡的方略稱為「141計畫」（Project 141）。

美方官員對中國在阿聯活動的擔憂程度不一。有些人認為事態發展可控，但一些人卻認為是重大威脅，美國需對此施加更大壓力。對阿聯有無做出重大戰略決定－是與中國深入接觸或在美中之間維持等距－美方內部也還沒共識。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方對中國海外軍事設施的擔憂實屬無稽，指美國擁有800多個海外軍事基地已引發很多國家擔憂，沒有資格批評他國。

美方官員堅稱不會讓阿聯出現中國軍事基地，指這類設施會損害美國在中東的軍事行動。

美國官員尤其關注位於阿布達比以北約80公里的哈里發港（Khalifa Port），一家中國航運集團在當地運營。2021年12月在美方官員聲稱北京希望將當地用於軍事用途後，阿聯宣布停止中國在哈里發港建設。

但這次外洩的密件卻顯示，在阿聯宣布終止開發的一年後，共軍當地設施「很可能已連上市政府的水電」，且「一處共軍後勤倉庫的圍墻已建成」。密件警告，這處設施是北京在阿聯建立軍事基地計畫的「關鍵組成」。

知情官員透露，拜登政府另對共軍人員出現於阿聯內陸2處軍事基地感到擔憂，因為阿聯在這2處基地部署無人機和彈道飛彈防禦系統。

此外，美國官員相信共軍還參與從阿布達比沿海岸興建及擴建一條飛機跑道。

哈里發港碼頭是中國在世界各地投資的100多個戰略性商業港口和碼頭網絡的一部分。另據五角大廈2020年向國會提交的報告顯示，美方官員認定新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、肯亞、坦尚尼亞和安哥拉都有供中國軍民兩用的港口或據點。

目前，中國唯一公認的海外基地位於非洲之角的吉布地，共軍於2017年正式啟用。密件顯示「幾可確定共軍今年2月在吉布地的多哈雷（Doraleh）即將完成一座天線大樓」，供衛星情蒐非洲、歐洲和中東之用。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航