睡眠癱瘓症的文化與科學：鬼壓床、外星人綁架、女巫幻覺，都是「腦補」啦！
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科學家解釋之所以會「鬼」壓床是因為在睡眠癱瘓症時，大腦因收不到身體反饋訊號，而自動填補空白，為不能移動的肌肉創造解釋。這也是為什麼這麼多幻覺，都涉及一個生物坐在你的胸口或按住你的身體。
文：黃皓筠
你經歷過鬼壓床嗎？半夜起床想上廁所，卻發現人醒了，身體卻動彈不得。像是肌肉搞獨立一樣，不聽大腦指令移動，繼續陷入沉睡，直到幾秒後麻痺才會自然解除。
俗稱的鬼壓床，在醫學上的名稱為「睡眠麻痺症」或「睡眠癱瘓症」，事實上有這樣經驗的人不在少數。睡眠麻痺症是一種常見睡眠障礙，睡眠不足、喝酒、嗜睡症患者都較容易產生睡眠麻痺症。麻痺現象通常持續數秒到數分鐘，患者只要接觸外界刺激，像有人叫喚或有人摸一下，狀況通常就會好轉。
雖然一下就好，睡眠癱瘓症對生活的影響卻比你想像的還大。根據《BBC Future》，對一些人來說，睡眠癱瘓症會伴隨可怕的幻覺，比如看到惡魔、鬼魂、外星人、入侵者，甚至是死去的親人。有些人則是會看到自己身體的一部分漂浮在空中，或是看到自己的複製人站在床邊。
對於這種如同夢境的景象，研究人員認為，可能助長了近代早期歐洲人對女巫的信仰，甚至可以解釋現代一些關於外星人綁架的說法。
雖然許多人都有睡眠癱瘓症的經歷，然而關於這部分的研究卻一直不多。哈佛大學（Harvard University）睡眠研究員賈拉爾（Baland Jalal）表示，睡眠癱瘓症是一個長期被忽略的現象，不過在近十年內大家對這種症狀開始感興趣。
針對到底有多少人經歷過睡眠癱瘓整症，臨床心理學家夏普萊斯（Brian Sharpless）曾經進行了迄今為止最全面的調查。數據顯示，睡眠癱瘓患者的人數比過去想像的還高，在3萬6000多名受試者中，有8％的成年人表示他們曾經歷過睡眠癱瘓，當中又以大學生及精神病患者居多。「睡眠癱瘓並不那麼罕見。」夏普勒斯說道。
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