普發現金不敵升息漲電價，4月消費信心指數終止連3升，國發會估第3季緩步復甦
我們想讓你知道的是
國發會昨（27）日公布3月景氣燈號，受到全球需求疲弱、廠商持續調節庫存等因素影響，連續第5個月亮出低迷藍燈；國發會坦言，第2季續亮藍燈的機率仍高。另外中央大學台經中心昨天公布4月消費者信心指數，終止連續3個月走揚。執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。
3月景氣低迷燈號連5藍，國發會估第3季緩步復甦
（中央社）國發會昨（27）日公布3月景氣燈號，受到全球需求疲弱、廠商持續調節庫存等因素影響，連續第5個月亮出低迷藍燈；國發會坦言，第2季續亮藍燈的機率仍高，可能要到第3季才會緩步復甦。
3月景氣燈號續亮藍燈，綜合判斷分數為11分，月增1分。景氣燈號的9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，其餘8項燈號不變。
景氣領先指標連續5個月上升，但升幅趨緩，同時指標則連續14個月下跌，累計跌幅達15.26％。
國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標升幅未再擴大，加上同時指標的7項構成項目中，有6項下滑，「對未來景氣還是要比較保守、審慎」。
吳明蕙指出，觀察美國、歐元區的景氣領先指標及製造業採購經理人指數（PMI），表現都不是太好，顯見外需不會這麼快回溫；這也符合主計總處預測結果，第2季出口料將續呈負成長。
吳明蕙保守看待第2季景氣表現，認為續亮低迷藍燈的機率頗大，但隨著產業持續調節庫存、通膨情勢緩和等因素，「第3季復甦機會比較高」。
國發會主委龔明鑫今天也在行政院會記者會表示，今年上半年為業者盤整期，想脫離景氣藍燈，須視廠商存貨去化情形，估計第3季才有機會。
儘管目前景氣低迷，吳明蕙表示，消費、投資均可支撐經濟成長，特別是政府推動淨零轉型、綠能投資持續，對於帶動投資會很有作用，再加上政府擴大公共建設經費、積極提高執行率，並落實投資台灣三大方案，均有助活絡投資動能。
普發現金不敵升息漲電價，4月消費信心指數終止連3升
（中央社）中央大學台經中心昨天公布4月消費者信心指數（CCI）為63.18點，月減1.29點，終止連續3個月走揚。中央大學台經中心執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。
4月CCI終止連3升，其中的6項分項指標，僅投資股市時機上升，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財等5項指標均下降。
4月下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為26.85點，較3月大減3.7點。降幅第二及第三的指標分別為「未來半年國內就業機會」與「未來半年家庭經濟狀況」。
吳大任說明，雖然4月普發現金新台幣6000元陸續入帳，刺激消費的效果無庸置疑，但央行3月繼續升息，加上4月起調漲電價，均使廠商營運成本增加，並直接或間接衝擊消費信心。
吳大任解釋，製造業方面，去年底開始，出口落入衰退，意味廠商營收下降，又遇到基本工資調漲、升息使貸款成本增加，以及電價調漲，廠商收入減少、成本增加的情況下，陸續放無薪假、精簡人事，導致員工家庭所得受衝擊，進而排擠其他消費支出。
內需服務業方面，吳大任指出，營運成本不斷攀升，最近可以看到不少餐飲、小吃店又掛起漲價公告，民眾受物價上漲壓力所苦，消費信心也難以提升。
吳大任認為，從4月調查結果來看，普發現金的政策效果被升息及漲電價所抵銷，因此CCI轉呈下跌；隨著歐美央行持續升息，台灣出口短期難以好轉，消費信心又走疲，景氣恐怕不會第1季就落底，拖至第2季、甚至第3季都有可能。
而中央大學台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，4月調查結果為103.3點，下降0.65點。
消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2942名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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