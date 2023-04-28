2023/04/28,
經濟

普發現金不敵升息漲電價，4月消費信心指數終止連3升，國發會估第3季緩步復甦

普發現金不敵升息漲電價，4月消費信心指數終止連3升，國發會估第3季緩步復甦
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國發會昨（27）日公布3月景氣燈號，受到全球需求疲弱、廠商持續調節庫存等因素影響，連續第5個月亮出低迷藍燈；國發會坦言，第2季續亮藍燈的機率仍高。另外中央大學台經中心昨天公布4月消費者信心指數，終止連續3個月走揚。執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。

3月景氣低迷燈號連5藍，國發會估第3季緩步復甦

（中央社）國發會昨（27）日公布3月景氣燈號，受到全球需求疲弱、廠商持續調節庫存等因素影響，連續第5個月亮出低迷藍燈；國發會坦言，第2季續亮藍燈的機率仍高，可能要到第3季才會緩步復甦。

3月景氣燈號續亮藍燈，綜合判斷分數為11分，月增1分。景氣燈號的9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，其餘8項燈號不變。

景氣領先指標連續5個月上升，但升幅趨緩，同時指標則連續14個月下跌，累計跌幅達15.26％。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標升幅未再擴大，加上同時指標的7項構成項目中，有6項下滑，「對未來景氣還是要比較保守、審慎」。

吳明蕙指出，觀察美國、歐元區的景氣領先指標及製造業採購經理人指數（PMI），表現都不是太好，顯見外需不會這麼快回溫；這也符合主計總處預測結果，第2季出口料將續呈負成長。

吳明蕙保守看待第2季景氣表現，認為續亮低迷藍燈的機率頗大，但隨著產業持續調節庫存、通膨情勢緩和等因素，「第3季復甦機會比較高」。

國發會主委龔明鑫今天也在行政院會記者會表示，今年上半年為業者盤整期，想脫離景氣藍燈，須視廠商存貨去化情形，估計第3季才有機會。

儘管目前景氣低迷，吳明蕙表示，消費、投資均可支撐經濟成長，特別是政府推動淨零轉型、綠能投資持續，對於帶動投資會很有作用，再加上政府擴大公共建設經費、積極提高執行率，並落實投資台灣三大方案，均有助活絡投資動能。

景氣燈號連5月亮低迷藍燈（2）
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國發會27日公布3月景氣燈號再亮藍燈，也是連續第5 個月呈現代表景氣低迷的藍燈。圖為民眾在台北市士 林區一處傳統市場攤位挑選服飾。

普發現金不敵升息漲電價，4月消費信心指數終止連3升

（中央社）中央大學台經中心昨天公布4月消費者信心指數（CCI）為63.18點，月減1.29點，終止連續3個月走揚。中央大學台經中心執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。

4月CCI終止連3升，其中的6項分項指標，僅投資股市時機上升，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財等5項指標均下降。

4月下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為26.85點，較3月大減3.7點。降幅第二及第三的指標分別為「未來半年國內就業機會」與「未來半年家庭經濟狀況」。

吳大任說明，雖然4月普發現金新台幣6000元陸續入帳，刺激消費的效果無庸置疑，但央行3月繼續升息，加上4月起調漲電價，均使廠商營運成本增加，並直接或間接衝擊消費信心。

吳大任解釋，製造業方面，去年底開始，出口落入衰退，意味廠商營收下降，又遇到基本工資調漲、升息使貸款成本增加，以及電價調漲，廠商收入減少、成本增加的情況下，陸續放無薪假、精簡人事，導致員工家庭所得受衝擊，進而排擠其他消費支出。

內需服務業方面，吳大任指出，營運成本不斷攀升，最近可以看到不少餐飲、小吃店又掛起漲價公告，民眾受物價上漲壓力所苦，消費信心也難以提升。

吳大任認為，從4月調查結果來看，普發現金的政策效果被升息及漲電價所抵銷，因此CCI轉呈下跌；隨著歐美央行持續升息，台灣出口短期難以好轉，消費信心又走疲，景氣恐怕不會第1季就落底，拖至第2季、甚至第3季都有可能。

而中央大學台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，4月調查結果為103.3點，下降0.65點。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2942名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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