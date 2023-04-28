烏克蘭國土防衛軍主打「民防即戰力」，都市戰到反裝甲火箭全包
我們想讓你知道的是
當地國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF）早在2014年起就訓練民眾阻止俄軍奪城，甚至提供足以加入正規軍隊的軍事訓練。TDF並非單打獨鬥，而是與各地民防訓練組織合作，這樣的地方民防單位在去年2月俄軍全面入侵後遍地開花。
（中央社）俄烏戰爭迄今逾一年，烏克蘭國土防衛軍除了挺住社會運作，更系統性訓練平民具備急救、射擊能力，以及巷弄戰、反裝甲火箭訓練等能立刻投入戰事的技能。無戰鬥經驗的民眾則全副武裝受訓，為自保也保護所愛。
台海若爆發戰事，共軍攻擊之一必然包括飛彈攻勢，基礎建設及雷達站皆成目標，以削弱民眾抵抗決心。尚屬於軍推的設想，卻是烏克蘭的現在式。
當地國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF）早在2014年起就訓練民眾阻止俄軍奪城，甚至提供足以加入正規軍隊的軍事訓練。TDF並非單打獨鬥，而是與各地民防訓練組織合作，這樣的地方民防單位在去（2022）年2月俄軍全面入侵後遍地開花。
考量到各種戰爭風險，地方民防單位多由具有戰鬥經驗的人主導及擔任教官，與國土防衛軍合作更添訓練能量，課程由基礎到進階，包括了解地勢、讀懂軍事地圖、緊急醫療、基本戰術、城市戰、近身格鬥、狙擊等真槍實彈的課程一天內輪番上陣。
烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）民防組織指揮官瓦倫廷（Valentin）27日對《中央社》表示，雖然民眾自願參加系統性課程，但教官仍會依照每個人的狀況、強項及工作時間調整課程內容，並讓民眾每天受訓3至4小時、週末休息以兼顧工作及陪伴家人。公司主管多能讓員工擁有一定的彈性工時參與訓練，事後補班就行。
「像我們每週三的下午3、4時就有使用反裝甲火箭的模擬訓練課程，讓民眾學會瞄準800公尺距離內的靜態與動態目標，也因為有這樣的模擬操作，大大降低訓練成本」。
反裝甲火箭模擬操作現場就在利維夫夜店內一處隔間，參與成員有男有女，年紀介於22至46歲。其中上班族瑪利亞（Mariya）命中率極高，看著大型螢幕上冒出黑煙的虛擬坦克，她的臉上沒有笑容，「我很擔心（守前線的）男友，很難受」。她也因此更能體會因戰爭失去所愛的人的心情。
瑪利亞說，現在是戰時，女性都必須要起而對抗，「我想在生理及心理上都為戰爭做足準備」。
「夜店兼反裝甲火箭中心」15分鐘車程外的一處運動中心內，汽車維修人員歐勒山大（Oleksandr）與10多位民眾一身軍服、戴巴拉克拉法帽參與射擊訓練。他了解台灣民防訓練才剛起步，建議先從體能訓練下手，鍛鍊雙臂方便持槍；社區、城市或行政區都應該集結並邀請專業教官提供相關訓練。
利維夫郊外森林則同時有2組人馬分別進行傷兵撤離演習及無人機操作，這群人完全沒有軍事經驗，心裡惦記「保命第一、撐到醫護來」。
其中一名1986年出生的工程師在烏克蘭戰爭後離職全心投入無人機操作訓練。無論是他、瑪利亞或是歐勒山大都是烏克蘭民眾備戰的體現，而推動民防團隊的功臣，就是曾單槍匹馬摧毀入侵俄軍軍事裝備的國土防衛軍。
國土防衛軍源於2014至2015年間，為了對抗烏克蘭東部受俄羅斯支持的武裝分離組織而設。2022年1月，烏克蘭國會通過《國家抵抗法》 （National Resistance Act），正式將TDF從國防部的監管中獨立，且要維持一定人數。
與台灣現有國防儲備人力皆來自退役的後備部隊不同，烏克蘭TDF召募對象是任何年齡在18歲到60歲之間的民眾，不分性別，依法可以參加軍事戰鬥。
2022年4月，國土防衛軍的任務是防止親俄部隊成功透過「混合戰」，也就是資訊戰等正規戰事的補充手段，占領烏克蘭城市。國土防衛軍目前主要任務是確保政府機構能夠繼續運作，並協助內政部轄下的國民警衛隊及國家警察部隊。
如今俄烏戰爭已逾一年，基輔動員起來準備反攻。國土防衛軍西部戰區民防訓練主任馬爾科維奇（Sergiy Markovych）深信烏克蘭一定勝利，「除此之外沒有別的選項」。但他也認為，戰勝後沒有鬆懈的空間，民防訓練仍要持續。
「畢竟俄國仍在，有備無患（keep your gunpowder dry）。」
新聞來源
延伸閱讀
- 報導戰爭是世代責任，烏克蘭記者：最棘手的任務在於完整揭發俄軍空前的戰爭罪行
- 西班牙援助烏克蘭6輛豹2坦克，但後勤分配混亂成烏軍最新難題
- 烏東巴赫姆特戰況激烈，普亭視察烏克蘭俄占區遭批「去享受爪牙們所犯的罪行」
- 俄軍炸毀斯拉夫揚斯克公寓、巴赫姆特陷激戰，烏軍：血腥程度前所未見
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/