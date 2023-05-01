【接地氣的現代詩】陳康濤〈傭人〉：在僱主家也在故鄉，「虛實交錯」撐開文字的多重宇宙
我們想讓你知道的是
陳康濤在這首詩中，透過「虛實交錯」、「虛實疊合」的技巧，在實際的「廚房時空」中，加入虛幻的「不在場的人」、「不在場的景象」，因此能同時呈現出主角的工作狀態，也能說明她個人的想望、期待，與她曾經歷的過往。
這次「接地氣的現代詩」要介紹香港詩人陳康濤的作品〈傭人〉，陳康濤1994年生，目前在香港的大學擔任講師，2022年12月，他在台灣出版了個人詩集《與靈魂有染》。這本詩集非常精彩，是我個人認為近半年來台灣最好的個人詩集。詩集除了展現陳康濤私我的思索，也呈現他對社會議題的關注，書中的「輯一」是他對社會事件的紀錄，今天要介紹的〈傭人〉，也收錄在此。
而這次，我想藉著〈傭人〉這首詩，討論陳康濤擅長的「虛實交錯」技法。在此之前，先一起來讀讀這首超精彩的〈傭人〉：
〈傭人〉
她是這個早晨裡起的最早的一個
但已經不算早；因為在故鄉
幾乎要完整地目睹黑夜從皮膚上褪去的過程
她手臂的黝黑現已鋪展開來
亮出了跟雞蛋一樣的光澤
而她所服侍的基督教家庭
仍然沉醉在一片鼾聲之中
孩子有時不安地轉身
她把一隻雞蛋翻面
客廳裡所種植的一顆洋蔥
現已長出幾條新鮮的蔥子
她可以隨機而謹慎地
彷彿挑選一個民族那般
截取其中一條，切碎
放到沸湯中
讓它從濃烈的氣味中解放出來
而現在，這個基督教家庭裡的孩子
已經被香氣緩緩喚醒
她端坐在椅子上，合十禱告
——這個漸漸無法戒掉的嚴肅習慣
迎來每一個早晨的神聖時刻
她乾癟的兒子逐一復活
並且從晨光當中惺忪地走向她
在解析詩作前，先聊聊什麼是「虛實交錯」。在作品中，作者往往會構築一個世界，因此，在詩中，會有一個「實際時空與場景」，以這首詩來說，就是雇主家清晨的廚房，這就是所謂「實景」。但有時，詩中的主角會回憶過往、想像不存在的場景，如果作者也將這些場景描述出來，就成了詩中的「虛景」。而虛實交錯就是指虛景與實景流暢的轉換。
事實上，虛實交錯並不是什麼少見的寫法，大部分的比喻都屬於廣義的虛實交錯，例如「小明像樹一樣高」，就是用虛的「樹」來比喻實的「小明」。因此，每一首現代詩中，或多或少都有虛實交錯。
但在〈傭人〉首詩中，不管是「先虛後實」或者「先實後虛」，虛實的轉換都非常流暢。且詩中的虛景，又有實的「具象意義」和虛的「抽象意義」，這樣多元的寓意，撐開了文字的多重宇宙。
虛實交錯：虛景與實景流暢換場
首先，在詩的開頭，第一到五行陳康濤就使用到「虛實交錯」：
她是這個早晨裡起的最早的一個 （實）
但已經不算早；因為在故鄉 （實→虛）
幾乎要完整地目睹黑夜從皮膚上褪去的過程 （虛）
她手臂的黝黑現已鋪展開來 （亦虛亦實）
亮出了跟雞蛋一樣的光澤 （實）
在這段中，第一行首先是雇主家的實景，到了第二行，詩從「實景」轉入「故鄉的虛景」；第三行則全是故鄉的虛景，到了第四行「她手臂的黝黑現已鋪展開來」既可能是故鄉的景象，也可能是雇主家早晨的景象，透過這句「亦虛亦實」的景色，整個段落又從「故鄉的虛景」回到「雇主家的實景」。
虛景中又有具象意義與抽象寓意
Tags：
科技迷潔牙必備神器！飛利浦 Sonicare 旗艦 AI 智能電動牙刷：Sense IQ 智能自動校正刷牙力道保護牙齦、兩天亮白超有感、享受最奢華的潔牙體驗！
我們想讓你知道的是
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。
對許多科技迷來說，生活家電導入新科技已逐漸成為日常，趕搭上近期 AI 大熱潮，AI 智能不僅讓生活家電更加直覺便利，還提供更多客製化功能，讓消費者的體驗更具個性化、獨一無二！使用體驗大躍進！
編輯這次要開箱的是飛利浦Sonicare新推出的「頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，不僅搭載 Sense IQ AI智能偵測技術，絕美機身更榮獲德國紅點設計大獎肯定，集智慧、時尚、功能於一身，堪稱電動牙刷界的頂級之作，就算刷牙只是每天早晚的例行公事，也能滿足科技迷對品味的追求。
搭載三大核心技術、德國紅點美學設計、打造電動牙刷界的頂級尊榮之作！
談起電動牙刷，你是否還停留在外型單調、功能陽春、刷頭尺寸不符、噪音過大等刻板印象？這次，飛利浦推出精品級旗艦機－「 頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，導入 Sense IQ AI 智能偵測技術，彷彿有一位專業潔牙師隨侍在側，提醒你正確的刷牙角度與力道，並隨時幫你自動調整，還能對應不同牙齒結構有效清潔喔！
飛利浦Sonicare頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷除了以上特色，當然還有最重要的三大核心技術！接下來，編輯透過日常實際體驗，讓大家更清楚這支AI電動牙刷各項出色的亮點。
Sense IQ AI 智能偵測技術：每秒 100 次即時動態感測、隨時提醒刷牙力道範圍
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷支援 Sense IQ 智能 AI 偵測技術，每秒 100 次即時動態感測刷牙力道、範圍、頻率與時間，刷牙過程中會自動調整潔牙力道，讓使用者以最輕鬆、最正確的姿勢潔牙，避免牙齦受傷、造成不可逆的牙齦萎縮。
專屬尊榮版 AI 智能 Sonicare APP：詳細紀錄潔牙習慣、客製化分析與指導、彷彿潔牙師隨身在側
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配專屬「尊榮版 AI 智能Sonicare APP」 使用，初次使用只要依照畫面指示，就能輕鬆完成藍芽配對，就算是新手也能快速上手。
All-in-one 頂級多效合一刷頭搭配音波流體潔力，清潔力再升級：特殊刷毛傾斜角度設計、深入齒縫有效清除牙菌斑
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配 All-in-one 頂級多效合一刷頭，一隻刷頭即可達 20 倍牙菌斑清潔力*、15 倍護齦力*、2 天有感亮白*，直接省去每次使用都要更換不同功效刷頭的麻煩。
最簡易直覺的使用方式 給牙齒最極致的保護
編輯簡單分享使用兩周心得，不得不佩服Sense IQ 智能 AI 偵測技術確實厲害，在刷牙過程中隨時自動調整潔牙力道，當刷牙太用力時，會明顯感受到力道變小，且調整的瞬間相當自然舒適，與過去使用一般電動牙刷只能「憑感覺盲刷」截然不同。如果要用一句話形容Sense IQ AI智能偵測技術，那就是「聽起來很神奇，用起來很輕鬆。」
此外，編輯也大力推薦「尊榮版 AI 智能隨身APP」，可以清楚掌握每一顆牙的刷牙力道、刷毛停留時間，並以日誌的方式詳細紀錄，讓使用者能照顧每一顆牙齒。
總體來說，飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。