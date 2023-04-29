TNL+ 2023/04/29,
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談印尼遭FIFA取消U20主辦國風波：印尼為何對以色列如此針鋒相對？

談印尼遭FIFA取消U20主辦國風波：印尼為何對以色列如此針鋒相對？
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

今年U-20世界盃賽事原定於5月20日至6月11日在印尼舉辦，然而，由於印尼內部反對以色列參賽的態度與立場，促使國際足協不得不決定取消印尼主辧U-20的資格。究竟印尼和以色列之間如此對立的歷史背景為何？

今（2023）年3月29日，國際足球協會（FIFA）在其官方網站發布訊息稱：「國際足協主席與印尼足協主席在今天舉行會談，鑒於『目前情況』（due to the current circumstances），決定取消印尼作為本年U-20世界盃主辦國的資格，新主辦國將會盡快公佈，原訂賽事日期目前保持不變，對於印尼足協的可能制裁也將在稍後階段決定。」

國際足協雖未明言「目前情況」究竟為何？但顯然與印尼國內在政界高層、宗教組織，甚至一般民眾，均表態反對以色列國家隊來印尼參賽的負面情緒有關。

今年U-20世界盃賽事原定於5月20日至6月11日在印尼雅加達、巨港、萬隆、梭羅（中爪哇省）、泗水及吉安雅（峇里島省）等6大城市舉行。

就在3月31日原訂在印尼峇里島（Bali）舉行參賽隊伍（包括以色列）的抽籤程序前夕，峇里島省長瓦揚．柯斯特（Wayan Koster）卻致函印尼青年暨體育部，要求禁止以色列在峇里島出賽。

此要求隨後陸續獲得包括中爪哇省長甘查爾．普拉諾沃（Ganjar Pranowo）、印尼民主奮鬥黨（PDI Perjuangan）、福利公正黨（Partai Keadilan Sejahtera，PKS）、國民使命黨（PAN）、印尼宗教理事會（MUI）、印尼青年全國委員會（KNPI）、212校友兄弟會等黨派及組織回應支持。

此事雖經總統佐科威（Jokowi）出面聲明：「我保證以色列的參賽與我們（印尼）對巴勒斯坦的外交政策立場之一致性無關，因為我們對巴勒斯坦的支持始終堅定有力」，但是這股反對以色列參賽的態度與立場，促使國際足協不得不重新評估印尼主辦權的合宜性，儘管印尼足協隨後做出各種努力，但是國際足聯仍決定取消印尼主辧U-20的資格。

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Photo Credit: GettyImages
2023年3月31日，印尼民眾在雅加達抗議國際足聯宣布撤銷印尼2023 年U-20世界盃的主辦國地位。

印尼與以色列雙邊關係概況

印尼與以色列並無建立正式外交關係，兩國關係是以所謂的「雙邊關係」（印尼語：Hubungan Bilateral）為基調，互相在軍事、經濟、文化等領域，基於雙方互惠的需要而建立的發展關係。儘管兩國沒有正式外交關係，但並不意味沒有任何交流。

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