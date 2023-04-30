數學界搖滾巨星陶哲軒：讓ChatGPT成為你的常駐「發散模式」

文：數感實驗室 Numeracy Lab

之前聊到OpenAI的報告中，指出「數學家」將大幅受到ChatGPT影響。但影響並非總是負面的「被取代」，也可能是如同從騎馬變成開車那樣，透過工具加速發展。

對此，陶哲軒做了最好的示範。

誰是陶哲軒？

陶哲軒（Terence Tao）被譽為是當今數學界的搖滾巨星，24歲成為UCLA教授，31歲獲得數學界最高榮譽菲爾茲獎。他是美國總統科學技術顧問委員會的成員，日前才在白宮開會，負責提出AI相關的政策建議。不同於刻板印象裡的數學家總是孤獨、與世隔絕，陶哲軒大量與人合作研究，樂於在網路上發表想法。

​前幾天，他發表了一則貼文，（請ChatGPT翻譯＋我潤飾）內容如下：

我開始覺得AI工具是Cunningham's law的一種變體：「在網路上得到正確答案的最好方法不是提問，而是張貼錯誤的答案。」 到目前為止已經有好幾次，我問ChatGPT一些問題時，我不滿意它輸出的結果。但是，這些結果卻能誘發我找出更接近正確的答案。 最終，我只從ChatGPT產生的文本中借用一兩個句子。然而，如果沒有ChatGPT產生的文本作為提示（prompt），我想我的靈感就不會被啟發，也無從產生我的答案。 」

人腦與電腦互下prompt

在這個例子中，陶哲軒認為不僅是他對ChatGPT下prompt，ChatGPT產生的文字，也反過來可以看成是AI對人類下的prompt。然後，陶哲軒會受到這個錯誤但有趣的提示啟發，進而想出正確答案。符合Cunningham's law，錯的答案引出對的答案。

盡信書不如無書。​如同我們不能完全相信網路上的論點，自然也不該對ChatGPT的內容全盤接受。我們不能將所有的思考責任轉移到ChatGPT上，應該將它的回覆視為一個建議，一個靈感的來源。這也是所謂的「批判性思考」。

當我們抱持著這樣的心態，就能更加發揮ChatGPT的價值。因為它的回答是基於大量資料，加上一定隨機性的回覆。因此可以跳脫我們獨自思考時的框架，提供不一定正確，但有一定邏輯性的答案。​這跟在「發散模式」時尋求的靈光一現，有某種程度的相似。

​《大腦喜歡這樣學》提過，大腦有專注模式與發散模式。前者是聚精會神，專心投入的狀態，後者則常發生在散步、放鬆時。

專注模式可以提升解決問題的能力，但也見樹不見林。發散模式則讓思緒自然漫遊，容易產生靈感。或許你有過這樣的經驗，讀書時算數學卡住想不出來。離開房間走一走，喝口水回來，忽然就想到解法。發散模式大概就是這種感覺，能讓我們跳脫框架，更靈活的思考。

但就算是在發散模式，等待靈感降臨也有點像抽樂透（或是降乩？）那樣，有點碰運氣的成分在內。

讓ChatGPT成為你的常駐「發散模式」

可在陶哲軒手中，ChatGPT就是他的常駐發散模式。

早在一個月前，陶哲軒就發表了數則他使用ChatGPT的心得：問它數學題目，請它證明，給提示請它找出相關文獻。ChatGPT不一定都能做到完全正確，可它的回應，都能激發陶哲軒更多的靈感。它就像是一位正在散步的博學友人，邊走邊隨意打字，帶點不負責任的心態，想到什麼就回覆你什麼。

​AI這項新工具到底該怎麼使用，有各式各樣的說法。陶哲軒的用法讓我們看到不僅是要問個好問題，本身還要具備足夠的判斷力，以及舉一反三的聯想力。在人腦的引導下，人類與AI互下提示，宛如一場雙人舞一樣，或許是一種非常理想的未來人機協作模式。

活動訊息

因應這樣的趨勢，我們於今年暑假的實驗營推出了全新主題課程，將與孩子們一起動手做出「#懂得思考學習的AI火柴盒」。人工智慧的背後仰賴大量的數學思維與邏輯分析，在訓練機器人的同時也能訓練自己，有助提升自我思辨與策略分析能力。讓數感實驗室帶著孩子一起走進大AI時代！

本文經數感實驗室 Numeracy Lab授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航