數學界搖滾巨星陶哲軒：讓ChatGPT成為你的常駐「發散模式」
我們想讓你知道的是
AI這項新工具到底該怎麼使用，有各式各樣的說法。陶哲軒的用法讓我們看到不僅是要問個好問題，本身還要具備足夠的判斷力，以及舉一反三的聯想力。在人腦的引導下，人類與AI互下提示，宛如一場雙人舞一樣，或許是一種非常理想的未來人機協作模式。
之前聊到OpenAI的報告中，指出「數學家」將大幅受到ChatGPT影響。但影響並非總是負面的「被取代」，也可能是如同從騎馬變成開車那樣，透過工具加速發展。
對此，陶哲軒做了最好的示範。
誰是陶哲軒？
陶哲軒（Terence Tao）被譽為是當今數學界的搖滾巨星，24歲成為UCLA教授，31歲獲得數學界最高榮譽菲爾茲獎。他是美國總統科學技術顧問委員會的成員，日前才在白宮開會，負責提出AI相關的政策建議。不同於刻板印象裡的數學家總是孤獨、與世隔絕，陶哲軒大量與人合作研究，樂於在網路上發表想法。
前幾天，他發表了一則貼文，（請ChatGPT翻譯＋我潤飾）內容如下：
我開始覺得AI工具是Cunningham's law的一種變體：「在網路上得到正確答案的最好方法不是提問，而是張貼錯誤的答案。」
到目前為止已經有好幾次，我問ChatGPT一些問題時，我不滿意它輸出的結果。但是，這些結果卻能誘發我找出更接近正確的答案。
最終，我只從ChatGPT產生的文本中借用一兩個句子。然而，如果沒有ChatGPT產生的文本作為提示（prompt），我想我的靈感就不會被啟發，也無從產生我的答案。 」
人腦與電腦互下prompt
在這個例子中，陶哲軒認為不僅是他對ChatGPT下prompt，ChatGPT產生的文字，也反過來可以看成是AI對人類下的prompt。然後，陶哲軒會受到這個錯誤但有趣的提示啟發，進而想出正確答案。符合Cunningham's law，錯的答案引出對的答案。
盡信書不如無書。如同我們不能完全相信網路上的論點，自然也不該對ChatGPT的內容全盤接受。我們不能將所有的思考責任轉移到ChatGPT上，應該將它的回覆視為一個建議，一個靈感的來源。這也是所謂的「批判性思考」。
當我們抱持著這樣的心態，就能更加發揮ChatGPT的價值。因為它的回答是基於大量資料，加上一定隨機性的回覆。因此可以跳脫我們獨自思考時的框架，提供不一定正確，但有一定邏輯性的答案。這跟在「發散模式」時尋求的靈光一現，有某種程度的相似。
《大腦喜歡這樣學》提過，大腦有專注模式與發散模式。前者是聚精會神，專心投入的狀態，後者則常發生在散步、放鬆時。
專注模式可以提升解決問題的能力，但也見樹不見林。發散模式則讓思緒自然漫遊，容易產生靈感。或許你有過這樣的經驗，讀書時算數學卡住想不出來。離開房間走一走，喝口水回來，忽然就想到解法。發散模式大概就是這種感覺，能讓我們跳脫框架，更靈活的思考。
但就算是在發散模式，等待靈感降臨也有點像抽樂透（或是降乩？）那樣，有點碰運氣的成分在內。
讓ChatGPT成為你的常駐「發散模式」
可在陶哲軒手中，ChatGPT就是他的常駐發散模式。
早在一個月前，陶哲軒就發表了數則他使用ChatGPT的心得：問它數學題目，請它證明，給提示請它找出相關文獻。ChatGPT不一定都能做到完全正確，可它的回應，都能激發陶哲軒更多的靈感。它就像是一位正在散步的博學友人，邊走邊隨意打字，帶點不負責任的心態，想到什麼就回覆你什麼。
AI這項新工具到底該怎麼使用，有各式各樣的說法。陶哲軒的用法讓我們看到不僅是要問個好問題，本身還要具備足夠的判斷力，以及舉一反三的聯想力。在人腦的引導下，人類與AI互下提示，宛如一場雙人舞一樣，或許是一種非常理想的未來人機協作模式。
活動訊息
因應這樣的趨勢，我們於今年暑假的實驗營推出了全新主題課程，將與孩子們一起動手做出「#懂得思考學習的AI火柴盒」。人工智慧的背後仰賴大量的數學思維與邏輯分析，在訓練機器人的同時也能訓練自己，有助提升自我思辨與策略分析能力。讓數感實驗室帶著孩子一起走進大AI時代！
本文經數感實驗室 Numeracy Lab授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
- 善用指令邏輯＋三種有效詠唱法，讓ChatGPT成為你的高階智囊團
- 90%的人當ChatGPT是玩具、9%的人當工具，你是剩下那1%的人嗎？
- 擔心工作被ChatGPT取代？與其學寫程式，不如增進專業成為AI的核稿人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/