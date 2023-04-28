2023/04/28,
商業

研調：台廠整合MicroLED產業一條龍，不擔心中韓投入搶市場

研調：台廠整合MicroLED產業一條龍，不擔心中韓投入搶市場
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我們想讓你知道的是

花大錢投資有機發光二極體（OLED）面板，但OLED面板只有在使用小尺寸面板的手機市場發光，其他應用無法反映投資效益，所以面對微發光二極體（MicroLED）市場也顯得態度保留。

（中央社）研調機構集邦科技資深研究副總經理邱宇彬今（28）日表示，台廠整合微發光二極體（MicroLED）產業一條龍，不擔心中、韓面板廠投入市場。

台廠整合微發光二極體（MicroLED）產業一條龍

邱宇彬在「風起雲湧，面板產業新布局」研討會受訪時指出，中國花大錢投資有機發光二極體（OLED）面板，但OLED面板只有在使用小尺寸面板的手機市場發光，其他應用無法反映投資效益，所以面對微發光二極體市場也顯得態度保留。

他認為，韓國三星推出微發光二極體面板的電視，卻採用友達的面板，而非自家面板廠，主要是以品牌發展為優先目標；至於友達面板往上游溯源，則使用了富采的晶粒、錼創的巨量移轉，可謂產業一條龍。

邱宇彬說，三星採微發光二極體面板的電視出貨量不大，真正有機會率先實現微發光二極體面板量產的，應是友達的智慧手錶面板，不但可採紅、綠、藍（RGB）的LED，飽和度好，也可將晶片搭配量子點技術整合，用於小尺寸產品。

他認為，蘋果穿戴裝置可望採用微發光二極體面板，進一步帶動市場需求，不論是智慧手錶、擴增實境（AR）小尺寸產品，都有利成為現階段微發光二極體面板量產的應用範圍。

至於電視採用微發光二極體面板，他直言，要大量生產難度仍高，以超高解析度（4K2K）為例，一台電視就要2400萬至2500萬顆LED，並不簡單。車用部分，則因為單價高，導入時間較長。

他強調，微發光二極體面板量產後，液晶顯示器（LCD）、OLED面板並不會消失，應會出現市場區隔。

研調估電視面板5月回到現金成本，能否續漲看需求

（中央社）研調機構集邦科技資深研究副總經理邱宇彬28日表示，電視面板價格可望在5月、6月回到現金成本之上，但若7月、8月消費市場未能跟著上來，則面板漲勢恐將停滯。

邱宇彬在「風起雲湧，面板產業新布局」研討會受訪時指出，中國解封後市場受到期待，中國品牌促銷有利面板價格，但從全球品牌來看，下單仍嫌保守。

他認為，三星品牌目前備貨保守，主因盈利考量下，避免大量備貨；但目前看來，第3季即便三星這樣的國際品牌也會有備貨需求，關鍵在於避免市占率流失。

另外，即便面板不屬於美中貿易戰清單範圍，但國際品牌有避險需求，仍會加碼台灣面板採購；韓國面板廠雖大，只因力拚品牌策略下，也會多採買台灣面板。

他說，中國面板產能獨大之後，地緣政治影響增溫，「貿易戰紅利」讓台灣面板廠受惠，且台灣面板廠技術領先，面對全球面板最大產地中國市場，也有不錯的銷售空間。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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