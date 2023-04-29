台式熱炒的靈魂伴侶：經典、金牌、18天，眾多台啤酒款喝起來有什麼不一樣？

文：古家萱

喝遍了來自世界各國的精釀啤酒，在吃著熱炒、大口扒飯的時候，還是只想來罐台啤，用清爽又帶著微微甜苦的冰涼酒液，帶走口腔中的油膩感與辛苦工作整週的壓力。近期，台灣菸酒公司推出了全新的「金牌118天鮮釀台灣啤酒」，使用臥式酒桶，在-1℃以下的低溫環境中熟成，讓啤酒中的香氣成份更加馥郁、酒色更清亮透澈，喝起來也更清洌純淨。

與金牌台啤同樣為清爽型拉格啤酒，「金牌118天鮮釀台灣啤酒」目前在好市多獨家販售，一大箱24罐的售價為949元，平均下來每罐只要花不到40元，讓不少想嚐鮮的酒鬼蠢蠢欲動。

而說到這裡，你是否曾經好奇，在產品眾多的台灣啤酒系列中，經典、金牌、爽啤、18天等不同酒款，喝起來到底有什麼不一樣？

老一輩最喜歡的經典台啤選用進口大麥芽、特選蓬萊米以及芳香型、苦味型啤酒花精釀，是一款有著歐洲傳統口味氣息的醇厚型啤酒。喜歡的人認為它口味正宗、售價便宜俗擱大碗，是聚會乾杯的絕佳選擇；不喜歡的人則覺得它麥芽味太淡，而且喝起來尾韻較苦。

順帶一提，最原始的經典台啤，其實是一款以全麥芽釀造的啤酒，後來為了解決台灣稻米產量過剩的問題，身為國營企業的菸酒公司才在其中加入了蓬萊米。因為評價還不錯的關係，之後就沒有再改回全麥芽版本，也為台啤帶來了與國外啤酒截然不同的風味。

坊間最常見的金牌台啤原料與經典台啤差不多，但蓬萊米的使用量更高，酒花類型也略有不同，整體喝起來甜度更高，麥芽香氣也更乾淨輕盈，還有種米飯在口中久嚼後會出現的澱粉香。因為整體口感更為細緻，口味接受度也比經典台啤更高，讓許多人以為金牌的酒精濃度較低，但事實上，這款啤酒的濃度約為5％，比前者的4.5％高出了一些些。

另外，台灣啤酒也在2019年推出了保有啤酒花與麥芽香氣，但不含酒精的新型態飲品「金牌Free」，除了冰涼解渴，熱量更是遠低於一般啤酒，推薦給心中想喝，卻因為種種原因不能碰酒的讀者。

為使啤酒不易腐壞，多數罐裝啤酒在裝瓶前都會進行殺菌，但這個步驟除了殺掉細菌之外，也會影響啤酒本身的風味與香氣。18天台灣生啤酒就是一款未經過巴氏德高溫殺菌的啤酒，它保留了最多的營養與麥香風味，但為避免腐壞，必須在運送全程中以0-7°C冷藏保鮮，賞味期限也僅有短短的18天。

雖然價格較其他款更為昂貴，但18天台灣生啤酒喝起來有著如麵包與糖蜜般的香氣，甜度約介於經典與金牌之間，氣泡的口感也更為綿密，是不少老饕在熱炒店中的指定酒款。

常常被誤認成Bar Beer的黃色包裝爽啤酒，其實是台灣啤酒發出的一款「冷泡啤酒」。時任董事長的吳容輝在喝阿里山冷泡茶的時候靈機一動，想到啤酒是否也可以用冷泡方式製作？在與團隊來回試驗討論後，研發出了這款運用零度C冷泡啤酒花工法製成的新商品。

在原料方面，爽啤酒採用雙啤酒花搭配特選大麥芽及酵母，有著其他酒款所沒有的柑橘與綠色植物香氣。整體來說口感相當清爽，但麥芽味相對來說較為薄弱，酒精濃度也僅有若有似無的3.5％（但熱量也比較低），對我來說大概是適合夏天的薄飲口味吧。

以年輕人為主打客群，但因為包裝長得太像進口酒而時常被忽略的少年狼是較新的一種台啤酒款。根據官方網站的介紹，這款商品採用了三種啤酒花，經過兩道香氣萃取工法以及28天的長時間低溫熟成，喝起來有淡淡的果酸香氣，口感也更為絲滑柔順。

問了身邊的朋友，好像有很多人都不知道台灣啤酒有推出這項商品，但實際喝過之後覺得口味清爽，苦味較低，果香也蠻有辨識度，下次到超商囤貨時，不妨仔細看看冰箱的角落，買個幾瓶回家嚐鮮。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航