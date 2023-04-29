台式熱炒的靈魂伴侶：經典、金牌、18天，眾多台啤酒款喝起來有什麼不一樣？
我們想讓你知道的是
你是否曾經好奇，在產品眾多的台灣啤酒系列中，經典、金牌、爽啤、18天等不同酒款，喝起來到底有什麼不一樣？甚至還有一款鮮為人知的「少年狼」，風味又是如何？
文：古家萱
喝遍了來自世界各國的精釀啤酒，在吃著熱炒、大口扒飯的時候，還是只想來罐台啤，用清爽又帶著微微甜苦的冰涼酒液，帶走口腔中的油膩感與辛苦工作整週的壓力。近期，台灣菸酒公司推出了全新的「金牌118天鮮釀台灣啤酒」，使用臥式酒桶，在-1℃以下的低溫環境中熟成，讓啤酒中的香氣成份更加馥郁、酒色更清亮透澈，喝起來也更清洌純淨。
與金牌台啤同樣為清爽型拉格啤酒，「金牌118天鮮釀台灣啤酒」目前在好市多獨家販售，一大箱24罐的售價為949元，平均下來每罐只要花不到40元，讓不少想嚐鮮的酒鬼蠢蠢欲動。
而說到這裡，你是否曾經好奇，在產品眾多的台灣啤酒系列中，經典、金牌、爽啤、18天等不同酒款，喝起來到底有什麼不一樣？
#01：經典台啤
老一輩最喜歡的經典台啤選用進口大麥芽、特選蓬萊米以及芳香型、苦味型啤酒花精釀，是一款有著歐洲傳統口味氣息的醇厚型啤酒。喜歡的人認為它口味正宗、售價便宜俗擱大碗，是聚會乾杯的絕佳選擇；不喜歡的人則覺得它麥芽味太淡，而且喝起來尾韻較苦。
順帶一提，最原始的經典台啤，其實是一款以全麥芽釀造的啤酒，後來為了解決台灣稻米產量過剩的問題，身為國營企業的菸酒公司才在其中加入了蓬萊米。因為評價還不錯的關係，之後就沒有再改回全麥芽版本，也為台啤帶來了與國外啤酒截然不同的風味。
#02：金牌台啤
坊間最常見的金牌台啤原料與經典台啤差不多，但蓬萊米的使用量更高，酒花類型也略有不同，整體喝起來甜度更高，麥芽香氣也更乾淨輕盈，還有種米飯在口中久嚼後會出現的澱粉香。因為整體口感更為細緻，口味接受度也比經典台啤更高，讓許多人以為金牌的酒精濃度較低，但事實上，這款啤酒的濃度約為5％，比前者的4.5％高出了一些些。
另外，台灣啤酒也在2019年推出了保有啤酒花與麥芽香氣，但不含酒精的新型態飲品「金牌Free」，除了冰涼解渴，熱量更是遠低於一般啤酒，推薦給心中想喝，卻因為種種原因不能碰酒的讀者。
#03：18天台灣生啤酒
為使啤酒不易腐壞，多數罐裝啤酒在裝瓶前都會進行殺菌，但這個步驟除了殺掉細菌之外，也會影響啤酒本身的風味與香氣。18天台灣生啤酒就是一款未經過巴氏德高溫殺菌的啤酒，它保留了最多的營養與麥香風味，但為避免腐壞，必須在運送全程中以0-7°C冷藏保鮮，賞味期限也僅有短短的18天。
雖然價格較其他款更為昂貴，但18天台灣生啤酒喝起來有著如麵包與糖蜜般的香氣，甜度約介於經典與金牌之間，氣泡的口感也更為綿密，是不少老饕在熱炒店中的指定酒款。
#04：爽啤酒
常常被誤認成Bar Beer的黃色包裝爽啤酒，其實是台灣啤酒發出的一款「冷泡啤酒」。時任董事長的吳容輝在喝阿里山冷泡茶的時候靈機一動，想到啤酒是否也可以用冷泡方式製作？在與團隊來回試驗討論後，研發出了這款運用零度C冷泡啤酒花工法製成的新商品。
在原料方面，爽啤酒採用雙啤酒花搭配特選大麥芽及酵母，有著其他酒款所沒有的柑橘與綠色植物香氣。整體來說口感相當清爽，但麥芽味相對來說較為薄弱，酒精濃度也僅有若有似無的3.5％（但熱量也比較低），對我來說大概是適合夏天的薄飲口味吧。
#05：少年狼
以年輕人為主打客群，但因為包裝長得太像進口酒而時常被忽略的少年狼是較新的一種台啤酒款。根據官方網站的介紹，這款商品採用了三種啤酒花，經過兩道香氣萃取工法以及28天的長時間低溫熟成，喝起來有淡淡的果酸香氣，口感也更為絲滑柔順。
問了身邊的朋友，好像有很多人都不知道台灣啤酒有推出這項商品，但實際喝過之後覺得口味清爽，苦味較低，果香也蠻有辨識度，下次到超商囤貨時，不妨仔細看看冰箱的角落，買個幾瓶回家嚐鮮。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。