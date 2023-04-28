新加坡公布2023第1季房地產數據：房價漲幅3.3％、空屋率創5季以來新高點

新加坡政府在今（28）日公布2023年第1季度的房地產統計數據，房屋交易量、房價與空屋率皆有所增長。而在公布房產數據之前，新加坡也於昨（27）日，開始實施新的打房政策，希望能夠有效抑制房價。

新加坡房市在今年第1季完成了3800戶私人住宅的買賣，比去（2022）年的季平均2400戶，高出60％。而私人住宅的空屋率則從去年同一季的5.5％，上升至6％，為過去5季以來的最高點。根據統計預估，新加坡今年預計會完成1萬9000戶房屋的買賣，為自2017年以來的高峰。

根據房地產統計數據，新加坡私有住宅的房價有所成長，漲幅為3.3％，房租的季度漲幅為7.2%，與上1季度的7.4％漲幅相比，略有放緩的趨勢。而今年第1季度房屋轉售交易量為2622筆，為本季所有房屋交易當中的63％。

最新打房政策：外國人購屋印花稅翻倍

為了抑制過熱的房市，新加坡新的打房政策從昨日開始生效，將外國人的買房印花稅，從原先的30％，調高至60％；購買第二套房屋者的印花稅，也從17％調升至20％。新加坡政府搶在28日公布今年第1季度房產數據的前1天，實施這項打房政策。

新加坡財政部、國家發展部，以及金管局於26日晚間發布聯合聲明，公布最新的打房政策－「可持續性房地產措施」（Measures for a Sustainable Property Market），於公布的隔日開始實施，政策內容如下。

公民首次購屋：印花稅維持0％。

公民購買第2套房屋：印花稅從17％，調高至20％。

公民購買第3（含）套以上房屋：印花稅從25％，調高至30%。

永久居民首次購屋：印花稅維持5％。

永久居民購買第2套房屋：印花稅從25％，調高至30％。

永久居民購買第3（含）套以上房屋：印花稅從30％，調高至35％。

外國人購屋：印花稅從30％，調高至60％。

公司或信託購屋：印花稅從35％，調高至65％。

綜合《星報》與《金融時報》的報導，這次的房屋印花稅稅率調漲，是新加坡政府近幾年來，最嚴格的打房政策之一。政府擔憂逐漸增加的外國投資者，將新加坡房地產市場視為熱門的投資標的，進而排擠到本地購屋者與投資者。

新加坡國家發展部部長李智陞表示，如果「不及早採取先發制人的措施，我們將會看到本地人與外國人的投資數量成長，這會增加新加坡人買房的壓力。」

雖然新的打房政策對購買第2套房屋的新加坡公民也有影響，但分析師預計，外國買家將會受到最大的影響。

根據政府公布的數據，今年1到3月，外國買家佔新加坡房屋購買量的7％，高於去年的4.7％。而來自中國的買家佔了新加坡公寓外資購買量的25％。過去十多年來，來自中國的投資者，一直是新加坡最主要的外國買家。

打房政策的影響

城市發展（City Developments）與華業集團（ UOL）等房地產商，昨日股價下跌，2年多來最低的股價。 花旗集團在報告中表示，這次的打房措施相當「嚴厲」，且會暫時「對住宅開發商產生負面影響」。

新加坡政府表示，新的稅率將會影響約10％的房屋交易量。

然而MOGUL.sg的首席研究員麥（Nicholas Mak）表示，如果只有10％的交易受到影響，那麼就代表這項打房措施有其局限性在。「對其他90％的人幾乎沒有影響，如果是這樣，要如何替市場降溫？這些人沒有使用正確的工具來滅火。」麥表示。

OrangeTee & Tie的高級副總裁表示，「豪宅銷售可能會受到更大的影響，這些買家的需求會暫時降低。」雖然價格會放緩一段時間，但超級富豪可能會繼續購買，並且使房價上漲。「根據過去的經驗，需求通常會在幾個月後反彈，因為供應仍然很低，而那些需要住房的人仍需要購買房屋。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範