波蘭和烏克蘭確實有互相殘殺的過去，但俄羅斯才是兩個民族共同的敵人
我們想讓你知道的是
烏克蘭居中東歐地緣政治的核心地位，是俄羅斯帝國「皇冠上的珠寶」，俄羅斯要延續霸權就必須征服烏克蘭，因此波蘭在此一地區的外交政策就是要爭取（win over）烏克蘭。烏克蘭的獨立對於波蘭的安全與歐洲的擴大至關重要，這也就是為什麼波蘭積極引介西方國家、組織的力量來支持烏克蘭獨立。
文：鄭欽模（淡江大學外交與國際關係學系主任）
2022年2月24日俄羅斯大軍進入烏克蘭，發動了震驚世界的俄烏戰爭，也為飽受疫情摧殘的世界，增添幾許悲情與無奈，感嘆地緣政治的脆弱性，更無奈獨裁者始終未曾改變的窮兵黷武。
然而在殘酷的戰爭中，並非只有墮落與貪婪，人們仍可以看到許多人性的光明面與希望。西方國家不再複製2014年的姑息與綏靖，北約堅定地站在烏克蘭的背後，提供各式各樣的軍事援助，歐盟與七大工業國（G7）則祭出一輪一輪的經濟制裁，削弱侵略者支撐戰爭的底氣，包括臺灣在內的許多國家，都從各個面向提供烏克蘭抵抗侵略所需要的資源，甚至派遣志願軍前往烏克蘭戰場，俄烏戰爭儼然已經成為文明世界對抗獨裁者破壞國際秩序與既有價值體系的戰場。
而在這場攸關文明與價值的戰爭中，波蘭對烏克蘭的各種援助，無疑是戰場外最引人矚目的亮點，也是人類歷史上少有的「脣齒相依」的兄弟邦誼。波蘭的挺身而出，相當程度緩解了戰爭中最難解的一項困境：難民問題。
回顧2011年敘利亞內戰造成的近800萬難民，而且有將近一半在歐洲大陸滯留，遠超過歐盟的負載能力，因此造成不少人道危機。殷鑑不遠，此次俄烏衝突一爆發，人們念茲在茲的就是人道災難。所幸波蘭在戰爭開始即親上火線，發揮人溺己溺的精神，不但提供各式各樣的援助，還開放邊界廣納烏克蘭難民，很大程度地減輕了戰爭帶來的人道危機。
本文將從波蘭和烏克蘭歷史上的恩怨情仇出發，檢視兩國的地緣政治處境，再聚焦波蘭對烏克蘭提供的人道主義援助，最後歸納總結此一人道主義的國際合作典範。
波蘭與烏克蘭的心結，成為俄國挑撥離間的工具
從16世紀後半葉到18世紀波蘭的強盛時期，也就是盧布令聯合（Unia Lubelska）的波蘭立陶宛聯邦時代，今日烏克蘭的大部分領土曾隸屬於波立聯邦。18世紀末俄、普、奧三國聯手瓜分波蘭，烏克蘭全境併入俄羅斯。一戰後波蘭重獲獨立，為了東部邊界爭議，分別與烏克蘭、蘇聯和立陶宛開戰，戰後波蘭獲得了寇松線（Curzon Line）以東被俄羅斯佔領的土地。
二戰期間烏克蘭極端民族主義團體為了爭取國家獨立，曾對居住在烏克蘭東部的波蘭人進行大規模屠殺，也就是波蘭文化和國家遺產部副部長雅羅斯瓦夫・賽林（Jaroslaw Sellin）於2022年8月中旬所提到，烏克蘭政府必須承認烏國在二戰期間所犯下的種族屠殺罪行，該結果導致10萬波蘭人死於非命，而波蘭也對境內的烏克蘭人進行報復。
而當年的波蘭東部領土，在二戰結束後被英、美、蘇三國協議決定讓渡，變成了蘇聯治下烏克蘭、白俄羅斯和立陶宛3個加盟共和國的領土，最終導致波蘭國土約47％的流失。這是波蘭人的歷史創傷，也是70多年來波蘭人與烏克蘭人難解的心結（註1）。
波蘭與烏克蘭的歷史糾結，並沒有阻礙波蘭援助烏克蘭的決心，倒是俄羅斯的官方藉此大作文章，在沒有任何實質證據的情況下，俄羅斯總統普亭（Vladimir Pútin）多次強調波蘭人「一直希望能併吞烏克蘭西部領土」，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕圖雪夫（Nikolay Patrushev）指控「華沙已經採取行動要兼併烏克蘭西部」。俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）強調，波蘭認為烏克蘭不可能戰勝俄羅斯，所以有收回烏克蘭西部領土的計畫（註2）。
克里姆林宮的目的恐怕不是真的認為波蘭會入侵烏克蘭，而是要凸顯普亭所謂「烏克蘭只是一個拼湊出來（artificial）的國家」，強調俄羅斯人與烏克蘭人應該統一的理論基礎（註3）。筆者曾請教波蘭雅捷隆大學（Jagiellonian University）學者盧比納（Michał Lubina）此一問題，他表示波蘭和烏克蘭確實有一小段互相殘殺的過去，但造成悲劇的元兇之一是俄羅斯，俄羅斯才是兩個民族共同的敵人，這相當程度解釋了為什麼波蘭能盡釋前嫌，大力支援烏克蘭抵抗俄國入侵。
烏克蘭不只在為自己的自由而戰，也在為波蘭的自由而戰
波蘭對烏克蘭民族獨立的支持可以追溯到上個世紀的1920年代，當時波蘭第二共和的肇始者，也就是波蘭國父的畢蘇斯基（Józef Piłsudski）元帥曾說過：「除非烏克蘭能夠從莫斯科獨立，否則以俄國對領土的貪婪，將會讓歐洲持續動盪。」他強調：「如果沒有獨立的烏克蘭，就不會有獨立的波蘭。」因此他在1920年發起軍事行動，支持烏克蘭的民族主義者反抗布爾什維克統治（註4）。
人稱「普亭大腦」的杜金（Alexander Dugin）則撰文宣稱，依據麥金德（Halford John Mackinder）的地緣政治理論，烏克蘭、波蘭和東歐國家，一起構成了所謂「隔離帶」的一部分，西方只要用「隔離帶」攔住，俄羅斯及歐亞區域就不能形成一個完整的帝國，因此沒有烏克蘭，俄羅斯就不是一個帝國（註5）。
歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations,ECFR）華沙辦公室主任蓋貝特（Konstanty Gebert）指出：「烏克蘭不只在為自己的自由而戰，也在為我們的自由而戰。」他進一步指出，俄國入侵之前，以波蘭為首的前蘇聯衛星國家與成員國，就不斷向北大西洋公約組織（NATO）主要成員國美、英、法、德警告：俄羅斯很危險（註6）。
Tags：
網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
☞現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門