波蘭和烏克蘭確實有互相殘殺的過去，但俄羅斯才是兩個民族共同的敵人

文：鄭欽模（淡江大學外交與國際關係學系主任）

2022年2月24日俄羅斯大軍進入烏克蘭，發動了震驚世界的俄烏戰爭，也為飽受疫情摧殘的世界，增添幾許悲情與無奈，感嘆地緣政治的脆弱性，更無奈獨裁者始終未曾改變的窮兵黷武。

然而在殘酷的戰爭中，並非只有墮落與貪婪，人們仍可以看到許多人性的光明面與希望。西方國家不再複製2014年的姑息與綏靖，北約堅定地站在烏克蘭的背後，提供各式各樣的軍事援助，歐盟與七大工業國（G7）則祭出一輪一輪的經濟制裁，削弱侵略者支撐戰爭的底氣，包括臺灣在內的許多國家，都從各個面向提供烏克蘭抵抗侵略所需要的資源，甚至派遣志願軍前往烏克蘭戰場，俄烏戰爭儼然已經成為文明世界對抗獨裁者破壞國際秩序與既有價值體系的戰場。

而在這場攸關文明與價值的戰爭中，波蘭對烏克蘭的各種援助，無疑是戰場外最引人矚目的亮點，也是人類歷史上少有的「脣齒相依」的兄弟邦誼。波蘭的挺身而出，相當程度緩解了戰爭中最難解的一項困境：難民問題。

回顧2011年敘利亞內戰造成的近800萬難民，而且有將近一半在歐洲大陸滯留，遠超過歐盟的負載能力，因此造成不少人道危機。殷鑑不遠，此次俄烏衝突一爆發，人們念茲在茲的就是人道災難。所幸波蘭在戰爭開始即親上火線，發揮人溺己溺的精神，不但提供各式各樣的援助，還開放邊界廣納烏克蘭難民，很大程度地減輕了戰爭帶來的人道危機。

本文將從波蘭和烏克蘭歷史上的恩怨情仇出發，檢視兩國的地緣政治處境，再聚焦波蘭對烏克蘭提供的人道主義援助，最後歸納總結此一人道主義的國際合作典範。

波蘭與烏克蘭的心結，成為俄國挑撥離間的工具

從16世紀後半葉到18世紀波蘭的強盛時期，也就是盧布令聯合（Unia Lubelska）的波蘭立陶宛聯邦時代，今日烏克蘭的大部分領土曾隸屬於波立聯邦。18世紀末俄、普、奧三國聯手瓜分波蘭，烏克蘭全境併入俄羅斯。一戰後波蘭重獲獨立，為了東部邊界爭議，分別與烏克蘭、蘇聯和立陶宛開戰，戰後波蘭獲得了寇松線（Curzon Line）以東被俄羅斯佔領的土地。

二戰期間烏克蘭極端民族主義團體為了爭取國家獨立，曾對居住在烏克蘭東部的波蘭人進行大規模屠殺，也就是波蘭文化和國家遺產部副部長雅羅斯瓦夫・賽林（Jaroslaw Sellin）於2022年8月中旬所提到，烏克蘭政府必須承認烏國在二戰期間所犯下的種族屠殺罪行，該結果導致10萬波蘭人死於非命，而波蘭也對境內的烏克蘭人進行報復。

而當年的波蘭東部領土，在二戰結束後被英、美、蘇三國協議決定讓渡，變成了蘇聯治下烏克蘭、白俄羅斯和立陶宛3個加盟共和國的領土，最終導致波蘭國土約47％的流失。這是波蘭人的歷史創傷，也是70多年來波蘭人與烏克蘭人難解的心結（註1）。

波蘭與烏克蘭的歷史糾結，並沒有阻礙波蘭援助烏克蘭的決心，倒是俄羅斯的官方藉此大作文章，在沒有任何實質證據的情況下，俄羅斯總統普亭（Vladimir Pútin）多次強調波蘭人「一直希望能併吞烏克蘭西部領土」，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕圖雪夫（Nikolay Patrushev）指控「華沙已經採取行動要兼併烏克蘭西部」。俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）強調，波蘭認為烏克蘭不可能戰勝俄羅斯，所以有收回烏克蘭西部領土的計畫（註2）。

克里姆林宮的目的恐怕不是真的認為波蘭會入侵烏克蘭，而是要凸顯普亭所謂「烏克蘭只是一個拼湊出來（artificial）的國家」，強調俄羅斯人與烏克蘭人應該統一的理論基礎（註3）。筆者曾請教波蘭雅捷隆大學（Jagiellonian University）學者盧比納（Michał Lubina）此一問題，他表示波蘭和烏克蘭確實有一小段互相殘殺的過去，但造成悲劇的元兇之一是俄羅斯，俄羅斯才是兩個民族共同的敵人，這相當程度解釋了為什麼波蘭能盡釋前嫌，大力支援烏克蘭抵抗俄國入侵。

烏克蘭不只在為自己的自由而戰，也在為波蘭的自由而戰

波蘭對烏克蘭民族獨立的支持可以追溯到上個世紀的1920年代，當時波蘭第二共和的肇始者，也就是波蘭國父的畢蘇斯基（Józef Piłsudski）元帥曾說過：「除非烏克蘭能夠從莫斯科獨立，否則以俄國對領土的貪婪，將會讓歐洲持續動盪。」他強調：「如果沒有獨立的烏克蘭，就不會有獨立的波蘭。」因此他在1920年發起軍事行動，支持烏克蘭的民族主義者反抗布爾什維克統治（註4）。

人稱「普亭大腦」的杜金（Alexander Dugin）則撰文宣稱，依據麥金德（Halford John Mackinder）的地緣政治理論，烏克蘭、波蘭和東歐國家，一起構成了所謂「隔離帶」的一部分，西方只要用「隔離帶」攔住，俄羅斯及歐亞區域就不能形成一個完整的帝國，因此沒有烏克蘭，俄羅斯就不是一個帝國（註5）。

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歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations,ECFR）華沙辦公室主任蓋貝特（Konstanty Gebert）指出：「烏克蘭不只在為自己的自由而戰，也在為我們的自由而戰。」他進一步指出，俄國入侵之前，以波蘭為首的前蘇聯衛星國家與成員國，就不斷向北大西洋公約組織（NATO）主要成員國美、英、法、德警告：俄羅斯很危險（註6）。