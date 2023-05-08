儲蓄險真的划算嗎？別看到「還本」「終生」就想買，先學會算年化報酬率
我們想讓你知道的是
將終身還本儲蓄險作為投資工具的機會成本相當高，尤其在長期資產增值的角度來看。如果你想要增加財富，投資指數化ETF是更好的選擇；如果你只是想儲蓄，那終身還本儲蓄險可能是一個選擇。但不論如何，你都得先清楚了解其年化報酬率的計算方式......
台灣人很喜歡買保險，近年來更是有將保險用作投資的習慣，比如儲蓄險就是最知名的險種，關於儲蓄險，有些朋友可能會因為許多關鍵字而買下它（還本、終身），甚至在保險業務員的推薦下，相信這是一個穩定且高報酬的投資途徑。然而，實際上許多購買儲蓄險的朋友，往往不了解其運作原理以及真實投資效益，這將導致很容易高估它的價值。
事實上，儲蓄險的年化報酬率相對較低，主因在於它是一種低風險的投資方式，不具備股市等其他投資方式的波動性。假如你的財務目標與我相同為累積財富，那採用指數化投資的方式會更加適合。
因此，為了讓你可以更深入地瞭解，不同投資工具的實際投資效益，此篇文章將以實例詳細解釋，如何計算儲蓄險的年化報酬率，並提醒投資朋友們，要小心「還本」、「終身」、「每年可領到多少錢XXX」等關鍵字，避免有錯誤的投資期待。
儲蓄險試算之前
要計算儲蓄險的報酬，不是看宣告利率，也不是看預定利率，而是要看年化報酬率，這個觀念非常重要，我要再說一次，儲蓄險的投資效益要採用年化報酬率的計算。最主要的原因是因為儲蓄險內涵多筆的金流方式，並無法適用於單利的計算，必須要考量到時間因素，所估算出來的年化報酬率才會是最準的。
在先前的年化報酬率的三種算法：CAGR、IRR與XIRR，都有詳盡說明計算的方式。
因此，我們首先需要弄清楚的，是金流的部分，而金流主要可以分為兩大區塊，一個是我們付出購買保險的資金，另一個則是從保險獲得的保險金，這些都能從保單條款得知。
以下是某個終身還本儲蓄險的內容說明
保險內容：
小明在45歲的時候，簽下保額550萬元，繳費六年的還本終身保險，年繳保費92萬5100元，因有高保額以及轉帳的優惠，共享3%保費折扣，實際年繳納費用為89萬7347元。
- 根據以上說明，得知每年需要支付的保險金金額
此外，只要被保險人在保單每滿一年時，未達成條款所列完全殘廢程度之一，就會收到一筆生存保險金（最晚可到109歲），換言之，只要沒有完全殘廢，每年都能領到錢。
另外關於這份保單，在繳費的期間內與繳滿之後，身故能領到的金額算法是不相同的，計算終值需要特別注意。
第十四條 被保險人於本契約有效且於繳費期間內身故者，本公司按下列二者之最大值給付身故保險金後，本契 約效力即行終止 一、 年繳保險費總和扣除累計已領生存保險金總額後之餘額。 二、 身故時之保單價值準備金。
被保險人於本契約有效且於繳費期間屆滿後身故者，本公司按下列三者之最大值給付身故保險金後， 本契約效力即行終止： 一、 身故時之保險金額。 二、 年繳保險費總和扣除累計已領生存保險金總額後之餘額。 三、 身故時之保單價值準備金。
這個部分則是請領保險金的收入金額。
當我們搞清楚，每個時期我們該付多少錢，以及可以領多少錢，各筆金流都確定之後，下一步便可以計算年化報酬率了。
終身還本儲蓄險年化報酬率試算
六年期的儲蓄險，是固定每年繳納一筆費用，其後每年擁有一筆收入，這是屬於IRR年化報酬率的範疇（固定間隔金流），我們可以透過Excel IRR函式計算。
在計算之前，我們再次確定每筆的金流，比如前六年，保險人會固定支出89萬7347的費用，但是每滿一年會收到一筆生存金。直到繳費後的六年，則是單純領取生存金，以及該年身故可領取的金額，當作終值計算。
因此，以下我們透過Excel計算不同情境身故的年化報酬率。
- 繳費期間（第六年身故）
此情境是假設被保險人在繳費期間身故，計算出來的年化報酬率是1.7633%。
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年份
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金流
|
備註
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0
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-897347
|
-897347
|
1
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-880297
|
-897347+17050
|
2
|
-863247
|
-897347+34100
|
3
|
-849147
|
-897347+51150
|
4
|
-829147
|
-897347+68200
|
5
|
-812097
|
-897347+85250
|
6
|
549850
|
102300+5357550
|
IRR
|
1.7633%
- 繳費期之後身故（10年）
|
年份
|
金流
|
0
|
-897347
|
1
|
-880297
|
2
|
-863247
|
3
|
-846197
|
4
|
-829147
|
5
|
-812097
|
6
|
102300
|
7
|
121000
|
8
|
121000
|
9
|
121000
|
10
|
5660600
|
IRR
|
2.43%
此例由於已繳滿六年，所以第七年之後每年都會領取一個生存金12萬1000，此年化報酬率是2.43%。
- 繳費期之後身故（20年與30年）
採用上述相同的做法，得出20年身故可以領取566萬8850元，30年身故則是567萬9300元。
並且利用IRR計算年化報酬率為：
- 20年： 2.31%
- 30年： 2.28%
當我們整理以上四個情境
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身故年
|
6
|
10
|
20
|
30
|
IRR
|
1.76%
|
2.43%
|
2.31%
|
2.28%
根據以上四個情境，我們可以看出，此終身還本儲蓄險的年化報酬率大約在1.7%至2.5%之間，以現在定存利率1.5%左右，大約多出0.2~1%左右，是個比單純存款還好的選擇。
以儲蓄險作為投資工具的機會成本
對於終身還本儲蓄險或是其他類似保險附加投資的險種，一般民眾乍看之下，很可能認為它是一種不錯的投資工具，但是你知道嗎？以指數化投資的角度來看，世界股市長期年化報酬率高達8%，而此終身還本儲蓄險只有2.5%。
雖然投資本身沒有獲利的保證，但以過去的歷史來看，長期投資的獲利是可期待的。
如果是為了資產增值，選擇終身還本儲蓄險不是一個好的選擇，但如果是純粹為了儲蓄，那可能是一個選擇。
然而，設想更周到的投資者，還會考慮到通貨膨脹的問題。隨著時間推移，貨幣的購買力會逐漸下降，這就是通貨膨脹。
如果選擇期滿領固定金額的終身還本儲蓄險，保險人以為自己有穩定的金流，但實際上在通貨膨脹上升的情況下，這種金流的實質購買力會大幅削減。
再者，儲蓄險本身是個結合壽險概念的保險，也就是當被保險人完全殘廢與身故之後才會理賠的保險，換句話說，你自己是無法藉由這個保險獲得風險轉嫁，之前所繳納的保費，其實是幫親人所累積的資產，必須要特別意識到這一點，這也是為什麼將儲蓄險拿來投資並不是一個好選擇的原因。
不只如此，在先前折現率是什麼的文章中，說明為什麼還本保單的還本，實質上早就不是你原來的本。
他們認為能夠拿回原本付出的保費，就已經心滿意足。可是問題就在於，幾十年後再拿回來的金錢，早已不能與當年的價值相提並論。況且，當你以為你沒有付出任何保費就能獲得保險的內容，其實這之間經過折現率的價值，保險公司早就拿下了這無形的價值，對他們來說，純粹是用不同的收費方式，讓你付出無形的保費，而你有所不知。
因此，對於將終身還本儲蓄險作為投資工具的機會成本是相當高的，尤其在長期資產增值的角度來看。
如果你想要增加財富，投資指數化ETF是更好的選擇；但如果你只是想要儲蓄，那終身還本儲蓄險可能是一個選擇。
不過，你需要清楚了解其年化報酬率的計算方式，以及意識到是否有壽險的需求，才能做出最好的決定。
儲蓄險結論
在購買儲蓄險之前，了解其條款和條件是非常重要的。不同的儲蓄險有不同的年化報酬率和還本保證條件，我們都應該仔細研究並評估所選擇的保險是否符合需求。而這篇文章則是說明儲蓄險的年化報酬率的計算方法，並提醒讀者關鍵字「還本」、「終身」可能會使人產生過高的期望，需要對這種保險工具更加理性地看待。
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全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
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