夾娃娃機內的物品價值低於「保夾金額」，到底合不合法？
我們想讓你知道的是
經濟部在過去曾對於合法夾娃娃機提出「物品價值與售價相當」要求，所定保證取物價格不可與機檯內擺放之商品價格顯不相當。簡單來說，機台內的物品價值與保夾金額相比，不能「顯不相當」，但這個「顯不相當」是誰說的算呢？
夾娃娃機台本身雖然合法，但實務上常見一個問題：夾娃娃機內的物品價值低於保夾金額（例如保夾金額為1990元、但物品價值只有500元），到底合不合法？
關鍵其實在於，「顯不相當」的認定！
夾娃娃機的保夾金額，新舊款機台有差異
合法的夾娃娃機，一定會設定「保夾」的金額，經濟部原本要求的保夾金額是1990元，但經濟部在2018年5月決議將金額降到790元（經濟部2018年6月13日經商字第10702412670號函），但因為「法律不溯及既往」的原則，如果是在過去評鑑為合法的「非屬電子遊戲機」的機台，仍適用舊的法規（即1990元）；只有在之後才通過評鑑的機台，才會受到新的限制（即790元）。
實務上常見一個問題：夾娃娃機內的物品價值低於保夾金額（例如保夾金額為1990元、但物品價值只有500元），到底合不合法？
機台內的物品價值，與保夾金額相比，不能「顯不相當」
經濟部在過去曾對於合法的夾娃娃機提出「物品價值與售價相當」的要求：所定保證取物價格不可與機檯內擺放之商品價格顯不相當。
例如：保證取物價格1990元，但擺放之商品為普通絨布小玩具、手機架、LED資料傳輸線、雷射筆……等，即與選物販賣機之對價取物性質不符（經濟部商業司2016年6月20日經商字第10502061730號函）。
簡單來說，機台內的物品價值，與保夾金額相比，不能「顯不相當」。
「顯不相當」，法院說的算
不過我們仔細想一想，經營一台夾娃娃機，難道要讓台主無利可圖嗎？玩家自願透過夾娃娃機尋求樂趣難道付出代價不合理嗎？台主要付出的租買機台價款、內部貨物進價、店租、電費及娛樂稅等成本，不是也應該考慮進去嗎？每項物品的價值對每個人來說都是一致的嗎？
以上種種思考，告訴我們一件事情：「顯不相當」不是機械式的數字比較而已，甚至要要考慮很多商業因素，也因此實務上有諸多針對價值落差不小的案件宣告無罪（例如臺灣高等法院臺中分院107年度上易字第1437號刑事判決，保夾金額為1990元、物品價值不到200元）！
結論
實務上雖然針對夾娃娃機內物品價值的要求，放的很寬，但筆者也提醒：如果物品涉及到以假亂真、甚至是有侵害他人著作權或違反商標法的物品，那就會成立其他更嚴重的刑事責任了！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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