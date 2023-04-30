達賴喇嘛「親吻事件」爭議釋嫌後，追隨者們反而變得更加團結
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儘管達賴喇嘛親吻小男孩的影片在網上廣為流傳並且引發全球爭議，但這位西藏精神領袖在忠實追隨者中的地位似乎並未受到影響，許多人將其視為誹謗和詆毀這位精神領袖的「陰謀」，其中一些人更將矛頭指向北京......
文：Murali Krishnan（發自新德里）
一段影片在網上流傳後，藏傳佛教領袖達賴喇嘛再次受到廣泛批評。影片顯示他親吻一個小男孩並說「吸我的舌頭」。
這起事件於2月28日發生在印度北部喜馬偕爾邦的達蘭薩拉。達賴喇嘛自1959年流亡以來一直居住在那裡。當時，這位87歲的諾貝爾和平獎獲得者正在與大約100名完成技能培訓項目的學生互動。事後，達賴喇嘛辦公室對此表示抱歉。
達賴喇嘛辦公室發表的一份聲明說，「一段流傳的影片片段顯示了最近的一次見面活動，當時一個小男孩問達賴喇嘛尊者是否可以給他一個擁抱。達賴喇嘛尊者希望向這個男孩和他的家人，以及他在世界各地的許多朋友道歉，因為他的話可能造成了傷害。」
聲明補充說：「尊者經常以一種天真和俏皮的方式和身邊的人開玩笑，即便在公共場合和鏡頭前也是如此。他對這件事感到抱歉。」
藏人和佛教徒對達賴喇嘛的支持
西藏青年大會（TYC）主席貢布頓珠（Gonpo Dhondup）表示，人們對該影片的反應「傷害了」藏人社區。「這種騷動確實令人不安……它傷害了全世界數百萬藏人、佛教信徒和達賴喇嘛的崇拜者的感情。」頓珠告訴《德國之聲》。
影片曝光後，拉達克地區的列城和卡吉爾兩鎮出現了數千名來自拉達克佛教協會的抗議者，他們站出來表達對達賴喇嘛的支持。
有些人認為他的行為被誤解了，這是一個文化溝通不暢的問題。「在西藏，伸出舌頭是一種傳統的打招呼方式，它也是一種尊重的表現，在藏族文化中它也被用作問候語。」藏人丹增達瓦（Tensin Dawa）告訴《德國之聲》。
位於新德里的亂倫和兒童性虐待女性倖存者組織RAHI基金會也發表了聲明：「我們從來沒有認為這是出於性動機。對我們中的一些人來說，這越過了界限。其他人則認為這與達賴喇嘛的性格非常符合——好玩、充滿愛心和關懷。」聲明說，「這種淘氣的傳統顯然在達賴喇嘛的故鄉西藏安多地區非常普遍。」
與達賴喇嘛相識數十年的美國佛學導師、作家康菲爾德（Jack Kornfield）也就此發言，他在社群網站發帖說：「許多精神領袖濫用了他們的權力，這是我在我的工作和書籍中提到的一個問題，達賴喇嘛不是其中之一。不幸的是，媒體對達賴喇嘛和印度男孩之間的一種有趣的藏式互動方式產生了誤解。」他補充說：「這段精心設計的剪輯絕對是斷章取義。」
達賴喇嘛多次為言論不當道歉
這不是達賴喇嘛第一次因其行為和言論引發爭議。2015年，達賴喇嘛在接受採訪時表示，他的繼任者，或者說下一世達賴喇嘛，「可以是女性，但必須非常有魅力」，否則「沒有多大用處」。他的辦公室隨後發表聲明，為這些言論道歉。
三年後，這位精神領袖表示，如果不是因為印度獨立後第一任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的「以自我為中心的態度」，印度和巴基斯坦在英國殖民統治結束後會保持團結。他說：「尼赫魯以自我為中心的態度是真納（Muhammad Ali Jinnah）無法當上印度總理的原因。」他的辦公室再次道歉。
達賴喇嘛也對歐洲移民問題發表了批評意見，稱歐洲大陸應該教育和培訓移民，讓他們回國。他在2016年表示，「整個歐洲最終能否成為一個穆斯林國家？不可能。或者非洲國家？同樣不可能……要為歐洲人保留歐洲。」並說「歐洲，例如德國，不能成為阿拉伯國家」。有意思的是，達賴喇嘛本人則從西藏——中國的一個自治區——逃往印度的達蘭薩拉尋求庇護。
北京被懷疑為幕後策劃者
儘管受到國際社會的廣泛譴責，這一事件也使許多達賴喇嘛的追隨者團結起來。許多人將其視為誹謗和詆毀這位精神領袖的「陰謀」，其中一些人將矛頭指向北京。「這是一段關於尊者與印度男孩互動的惡意編輯和篡改影片……它被中國網路水軍、網友和中共傀儡在中國和西藏流傳。」西藏流亡政府前國會議員洛桑益西（Lobsang Yeshi）告訴《德國之聲》。
中國當局堅稱，他們只承認中國政府批准任命的佛教領袖。上週，西藏流亡政府指責中國策劃「醜化」他們和達賴喇嘛。藏人行政中央司政邊巴次仁聲稱，「親中國的消息來源」讓達賴喇嘛的這段影片在社群網站上瘋傳，並表示「這一事件的政治角度不容忽視」。
對指控進行調查的BBC Monitoring表示，它「沒有發現不真實的線上活動的跡象，表明批評來自真實來源」，並說它還發現批評「來自不同的來源」。達賴喇嘛上週公開露面並參加了在德里舉行的為期兩天的全球佛教峰會，他在會上呼籲人們表現出慈悲和智慧，並進行冥想——這是佛教哲學和價值觀的核心。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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