南美洲唯一挺台的國家巴拉圭，總統大選後可能背棄台灣嗎？
我們想讓你知道的是
巴拉圭是南美洲最挺台的國家，巴拉圭執政黨紅黨與台灣的盟友關係，可以追溯到巴拉圭前獨裁總統史托斯納爾，他在1954年至1989年連續8次連選連任總統，在冷戰期間將蔣介石視為反共盟友，建交不久後史托斯納爾還在首都建了一座蔣介石雕像。而台灣過去向巴拉圭提供了上億美元的經濟投資和延期貸款。
南美洲國家巴拉圭將在本週日（4月30日）進行總統大選，在野黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）挑戰長期掌權的執政紅黨，如果政黨輪替成功，恐怕撼動台灣在南美洲最後一塊邦交版圖。
這次選舉由左派「真正激進自由黨」（PLRA，藍黨）的艾里格里（Efraín Alegre）挑戰代表執政黨「科羅拉多黨」（Colorado Party，紅黨）的前財政部長潘尼亞（Santiago Peña），採一輪投票，勝選者將於8月15日就任。
艾里格里為在野藍黨黨魁，這是他第3次角逐總統大位，大多數民意調查顯示，艾里格里以微弱優勢領先紅黨的潘尼亞。
這次選舉對台灣為何重要？
巴拉圭是台灣在南美洲唯一的友邦，親中候選人艾里格里選前不斷打「台灣牌」，多次放話勝選將與台灣斷交、改和中國建交，以爭取中國向巴拉圭開放大豆和牛肉市場。艾里格里在選前接受《國家報》(El Pais）訪問時這麼表示：
巴拉圭與中國和台灣的關係是特殊的。選擇台灣就是放棄中國市場......我們認為中國是一個正在被擱置的重要機會。
台灣是一個重要的經濟體，有發展、有技術，但它沒有為我們這樣的經濟體小得多的國家做出努力。我們認為這種情況不能維持下去，（如果勝選）我們將根據國家利益行事。
不過選舉期間許多發言可能是政治語言，艾里格里如果勝選，是否代表巴拉圭註定與台灣斷交仍是未知數。如他在選前接受英國《金融時報》採訪時語帶保留，稱「巴拉圭不是非得要和中國建交」，但要求台灣需要彌補巴拉圭失去的機會，「台灣的承諾很少，還有很多事情可以做」。
巴拉圭總統任期為5年，總統不得連任，現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）今年2月率團來台推廣肉品，在一場與台灣媒體的見面會上，阿布鐸表示巴拉圭和台灣建交66年，已經是一個共同命運體，他認為「如果巴拉圭或任何下一屆總統做這個決定（跟台灣斷交），將是歷史性的錯誤」。
南美洲唯一挺台的國家巴拉圭
巴拉圭執政黨紅黨與台灣的盟友關係，可以追溯到巴拉圭前獨裁總統史托斯納爾（Alfredo Stroessner），他在1954年至1989年連續8次連選連任總統，在冷戰期間將台灣視為反對共產主義的堡壘。
史托斯納爾將蔣介石視為盟友，兩國於1957年建交，建交不久後史托斯納爾還在首都建了一座蔣介石雕像，而台灣過去向巴拉圭提供了上億美元的經濟投資和延期貸款。
直到2010年，打破紅黨65年統治的巴拉圭總統費爾南多．盧戈（Fernando Lugo）提出了與中國建交的想法，理由是巴拉圭對台政策的經濟局限性。不過盧戈在他任期幾個月後遭到彈劾，他的繼任者，紅黨的巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）重新與台灣建立了密切關係。
此後巴拉圭政壇仍存在外交轉向的聲音，該國參議院在2020年曾投票表決，針對是否改變外交承認、從台北轉向北京進行投票。投票結果是25票反對、16票贊成，以9票之差，提案遭到否決。
2021年4月，台灣指控北京以提供COVID-19疫苗向巴拉圭施壓，要求與巴拉圭與我國斷交，不過中國否認了這項指控。
這次選舉為何可能變天？
紅黨在當地選民中有50%的支持者，根據美洲協會/美洲國家協會（AS/COA）選前推出的專文，紅黨過去幾十年來一直主導巴拉圭政壇，在巴拉圭獨裁統治期間一黨獨大，巴拉圭民主化後，紅黨只在2008年的一次總統選舉中失利，隨後又在2013、2018年兩屆大選贏回執政權。
不過今年初，美國財政部指控紅黨一些高層涉入貪腐醜聞，包括巴拉圭前總統卡提斯和現任副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）都遭到美國制裁。
卡提斯涉洗錢、販毒、走私香菸等罪嫌，旗下的菸草公司與哥倫比亞革命武裝力量，甚至北韓有往來。現任總統阿布鐸自己也貪瀆纏身，這對今年4月的選舉投下一顆震撼彈。
在野藍黨的候選人艾里格里這次競選主軸就是反腐敗，而根據一份2022年6月的民調，大約70%的巴拉圭人表示，他們的國家需要進行深刻的改革。
失去巴拉圭對台灣的影響？
「巴拉圭的意義永遠會大於中美洲」，淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟告訴《關鍵評論網》，巴拉圭作為南美最後一個據點很重要，在不同區域有邦交國，可以為台灣在聯合國執言，台灣在今年3月剛失去中美洲的邦交國宏都拉斯，但在中美洲還有瓜地馬拉和貝里斯。
另一方面，南美最大的市場就是「南方共同市場」（MERCOSUR），4個成員國之中（阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭）其他3國都非常親中國。黃富娟表示，中國一直想與南方共同市場簽自由貿易協定（FTA），但南方共同市場作為一個區域的組織，不允許個別國家各自對外簽FTA，中國已經陸續拉攏烏拉圭、阿根廷，加上巴西現在又是親中的左派執政，僅剩巴拉圭跟大家意見不同，只有巴拉圭可以阻止中國大舉進入南美洲市場。
不過在選舉後，巴拉圭如果政黨輪替，對中政策可能會造成翻轉。
巴拉圭想從中國身上得到什麼？
黃富娟指出有2點可能，第一，巴拉圭想擴大出口市場到中國的希望已經存在很久了，巴拉圭主要是以農畜牧出口，但出口主要對象國家是巴西跟阿根廷，中國還排不到前幾大。但是周邊國家的狀況在近年都不好（阿根廷及巴西經濟都呈負成長），加上2019年COVID-19爆發重創拉美，巴拉圭更想進入中國市場。
據中國海關總署統計，2022年，巴拉圭從中國進口為18.95億美元，出口到中國僅有8400萬美元。同年巴拉圭對台灣的貿易順差為2.08億美元，不過難彌補無法進入中國市場的潛在利益。
Tags：
對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！