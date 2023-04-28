南美洲唯一挺台的國家巴拉圭，總統大選後可能背棄台灣嗎？

南美洲國家巴拉圭將在本週日（4月30日）進行總統大選，在野黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）挑戰長期掌權的執政紅黨，如果政黨輪替成功，恐怕撼動台灣在南美洲最後一塊邦交版圖。

這次選舉由左派「真正激進自由黨」（PLRA，藍黨）的艾里格里（Efraín Alegre）挑戰代表執政黨「科羅拉多黨」（Colorado Party，紅黨）的前財政部長潘尼亞（Santiago Peña），採一輪投票，勝選者將於8月15日就任。

艾里格里為在野藍黨黨魁，這是他第3次角逐總統大位，大多數民意調查顯示，艾里格里以微弱優勢領先紅黨的潘尼亞。

Photo Credit: GettyImages 在野藍黨候選人艾里格里（右）挑戰執政紅黨候選人潘尼亞（左）。

這次選舉對台灣為何重要？

巴拉圭是台灣在南美洲唯一的友邦，親中候選人艾里格里選前不斷打「台灣牌」，多次放話勝選將與台灣斷交、改和中國建交，以爭取中國向巴拉圭開放大豆和牛肉市場。艾里格里在選前接受《國家報》(El Pais）訪問時這麼表示：

巴拉圭與中國和台灣的關係是特殊的。選擇台灣就是放棄中國市場......我們認為中國是一個正在被擱置的重要機會。 台灣是一個重要的經濟體，有發展、有技術，但它沒有為我們這樣的經濟體小得多的國家做出努力。我們認為這種情況不能維持下去，（如果勝選）我們將根據國家利益行事。

不過選舉期間許多發言可能是政治語言，艾里格里如果勝選，是否代表巴拉圭註定與台灣斷交仍是未知數。如他在選前接受英國《金融時報》採訪時語帶保留，稱「巴拉圭不是非得要和中國建交」，但要求台灣需要彌補巴拉圭失去的機會，「台灣的承諾很少，還有很多事情可以做」。

巴拉圭總統任期為5年，總統不得連任，現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）今年2月率團來台推廣肉品，在一場與台灣媒體的見面會上，阿布鐸表示巴拉圭和台灣建交66年，已經是一個共同命運體，他認為「如果巴拉圭或任何下一屆總統做這個決定（跟台灣斷交），將是歷史性的錯誤」。

Photo Credit: 中央社 巴拉圭共和國總統阿布鐸今年2月率團訪台。

南美洲唯一挺台的國家巴拉圭

巴拉圭執政黨紅黨與台灣的盟友關係，可以追溯到巴拉圭前獨裁總統史托斯納爾（Alfredo Stroessner），他在1954年至1989年連續8次連選連任總統，在冷戰期間將台灣視為反對共產主義的堡壘。

史托斯納爾將蔣介石視為盟友，兩國於1957年建交，建交不久後史托斯納爾還在首都建了一座蔣介石雕像，而台灣過去向巴拉圭提供了上億美元的經濟投資和延期貸款。

Photo Credit: GettyImages 巴拉圭前獨裁總統史托斯納爾（左）歷史照片。

直到2010年，打破紅黨65年統治的巴拉圭總統費爾南多．盧戈（Fernando Lugo）提出了與中國建交的想法，理由是巴拉圭對台政策的經濟局限性。不過盧戈在他任期幾個月後遭到彈劾，他的繼任者，紅黨的巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）重新與台灣建立了密切關係。

此後巴拉圭政壇仍存在外交轉向的聲音，該國參議院在2020年曾投票表決，針對是否改變外交承認、從台北轉向北京進行投票。投票結果是25票反對、16票贊成，以9票之差，提案遭到否決。

2021年4月，台灣指控北京以提供COVID-19疫苗向巴拉圭施壓，要求與巴拉圭與我國斷交，不過中國否認了這項指控。

這次選舉為何可能變天？

紅黨在當地選民中有50%的支持者，根據美洲協會/美洲國家協會（AS/COA）選前推出的專文，紅黨過去幾十年來一直主導巴拉圭政壇，在巴拉圭獨裁統治期間一黨獨大，巴拉圭民主化後，紅黨只在2008年的一次總統選舉中失利，隨後又在2013、2018年兩屆大選贏回執政權。

不過今年初，美國財政部指控紅黨一些高層涉入貪腐醜聞，包括巴拉圭前總統卡提斯和現任副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）都遭到美國制裁。

卡提斯涉洗錢、販毒、走私香菸等罪嫌，旗下的菸草公司與哥倫比亞革命武裝力量，甚至北韓有往來。現任總統阿布鐸自己也貪瀆纏身，這對今年4月的選舉投下一顆震撼彈。

Photo Credit: GettyImages- 巴拉圭前總統卡提斯（中）涉貪，但他仍然是執政紅黨的黨主席，紅黨這次總統參選人潘尼亞也來自他的派系。

在野藍黨的候選人艾里格里這次競選主軸就是反腐敗，而根據一份2022年6月的民調，大約70%的巴拉圭人表示，他們的國家需要進行深刻的改革。

失去巴拉圭對台灣的影響？

「巴拉圭的意義永遠會大於中美洲」，淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟告訴《關鍵評論網》，巴拉圭作為南美最後一個據點很重要，在不同區域有邦交國，可以為台灣在聯合國執言，台灣在今年3月剛失去中美洲的邦交國宏都拉斯，但在中美洲還有瓜地馬拉和貝里斯。

另一方面，南美最大的市場就是「南方共同市場」（MERCOSUR），4個成員國之中（阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭）其他3國都非常親中國。黃富娟表示，中國一直想與南方共同市場簽自由貿易協定（FTA），但南方共同市場作為一個區域的組織，不允許個別國家各自對外簽FTA，中國已經陸續拉攏烏拉圭、阿根廷，加上巴西現在又是親中的左派執政，僅剩巴拉圭跟大家意見不同，只有巴拉圭可以阻止中國大舉進入南美洲市場。

不過在選舉後，巴拉圭如果政黨輪替，對中政策可能會造成翻轉。

巴拉圭想從中國身上得到什麼？

黃富娟指出有2點可能，第一，巴拉圭想擴大出口市場到中國的希望已經存在很久了，巴拉圭主要是以農畜牧出口，但出口主要對象國家是巴西跟阿根廷，中國還排不到前幾大。但是周邊國家的狀況在近年都不好（阿根廷及巴西經濟都呈負成長），加上2019年COVID-19爆發重創拉美，巴拉圭更想進入中國市場。

據中國海關總署統計，2022年，巴拉圭從中國進口為18.95億美元，出口到中國僅有8400萬美元。同年巴拉圭對台灣的貿易順差為2.08億美元，不過難彌補無法進入中國市場的潛在利益。