台灣No.1口腔護理牙粉「蒂克TICO」小紅罐再掀懷舊風潮！ 攜手「老屋顏」翻新包裝，邀你玩味簡單生活

今年，「蒂克TICO」迎來品牌70周年，一路走來維持初衷，以最安心、單純的成分與親民定價，給消費者最實惠的全效口腔護理。紀念品牌走過70年、邁入全新里程碑，「蒂克TICO」攜手「老屋顏」團隊為品牌熱銷產品「蒂克全效潔牙粉」翻新包裝並打造限定復古禮盒。將蒂克經典小紅罐的美齒智慧與深具台灣印象的鐵窗花元素完美結合，在老屋顏團隊獨到的眼光與設計下，兩大台灣懷舊經典碰撞出全新火花。

成分安心單純＋爆棚CP值！牙齒亮白橡皮擦「蒂克全效潔牙粉」70年人氣不墜

「蒂克TICO」靠著安心單純的成分與爆棚CP值兩大關鍵，擁有媲美IG網紅的超高人氣！去漬、亮白、防護三效合一的「蒂克」，不只能有效清除牙菌斑、帶來清新口氣，維護口腔健康；更以單純的物理性淨白原理，幫助去除齒漬，無須擔心化學美白潛藏的傷害，更能讓人安心使用，因此廣受茶飲、咖啡不離手的上班族青睞。「蒂克」經典小紅罐，有如牙齒亮白橡皮擦，日常定期使用，擦去咖啡漬、茶漬與菸漬，恢復牙齒自然原色，輕鬆擁有亮眼笑容。

此外，超高CP值的「蒂克TICO」全效潔牙粉，不只是牙齒日常亮白護理神器，更是連youtuber都推薦的居家清潔隱藏版生活智慧王。成分簡單，亮白功效卻不簡單，舉凡金銀飾品、白瓷、不鏽鋼都能在「蒂克全效潔牙粉」的助攻下，再次閃耀亮眼。

只送不賣！IG必曬「蒂克」限定禮盒以童趣手法復刻阿嬤家浴室，邀你重溫當年

歡慶「蒂克TICO」70周年，「老屋顏」團隊不只將產品特色與懷舊文青風格融合，打造令人眼睛為之一亮的復古美學包裝，更以阿嬤家浴室為發想設計了限定禮盒。「老屋顏」透過經典鏡櫃、老派磁磚等必備元素，以充滿童趣的手法復刻記憶中的阿嬤家浴室，禮盒內含全效潔牙粉一罐、環保竹柄牙刷一隻，邀請全台消費者一起重溫簡單生活的況味。

想獲得「蒂克」小紅罐70周年限定禮盒，只要到老屋顏IG專頁留言分享你的小紅罐使用撇步，就有機會抽中今年IG必曬的阿嬤家浴室。2023年，「蒂克TICO」不只再掀懷舊浪潮，更要幫大家重現牙齒亮白，自信迎接口罩全面解封，盡情展露笑容的日常！

活動辦法，詳見老屋顏IG：

https://www.instagram.com/oldhouseface/