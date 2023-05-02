西門町停車場雙屍命案陳福祥5度判死，高院改判無期定讞：曾揮手要被害人離開非「謀財害命」
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最高法院認為，陳福祥當下為了避免自己殺人的事跡敗露，才臨時起意對蔡鎧陽開槍，並非一開始就打算「謀財害命」；而判處死刑必須符合聯合國的人權公約「情節最重大之罪」，因此將改判無期徒刑。
2015年1月13日西門町的峨嵋停車場發生一起因販毒糾紛而起的雙屍命案，天道盟不倒會份子陳福祥在峨眉停車場謀殺了販毒集團成員蔡宗育與蔡鎧陽；歷經5次判決，陳福祥都被判死刑，然而一路上訴到最高法院，今（2）日改判無期徒刑定讞，主要是認為原審判決中，其實已經不認為陳福祥是「謀財害命」，而是臨時有突發狀況才殺死蔡鎧陽，並不符合「情節最重大之罪才能判死刑」的國際公約，因此撤銷原審判決的死刑，改判無期定讞。
案發過程為何？
蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）均為販毒集團成員，但集團老大日前被捕後二蔡斷炊後急尋貨源，透過蔡鎧陽女友的舅舅海線老大陳威宇（38歲）結識了竹聯幫尊堂副堂主陳石堃（43歲）。陳石堃介紹了有「大稻埕頭號殺手」與「加蚋雙槍俠」之稱的陳福祥（37歲）。陳福祥當時握有K他命10公斤，售價新臺幣500萬元，兩方議價後以440萬元成交。
2015年1月12日，一群人為了毒品交易約在台北先聚餐碰面，約好次日取貨。13日上午，蔡宗育開車搭載蔡鎧陽、陳福祥前去取貨。陳福祥要求蔡宗育、蔡鎧陽將車子到進西門町峨眉停車場車最少的6樓。陳福祥表示口渴，且同夥會把貨送來，要求蔡鎧陽先去買飲料。
蔡鎧陽去買飲料之後，陳福祥掏槍搶奪蔡宗育，才知道知440萬元的貨款並不在二人手上，而是由陳威宇保管。陳福祥要蔡宗育打電話告知陳威宇「貨已取到」，然後對蔡宗育連開四槍，並將屍體搬到後座。蔡鎧陽買飲料回來後，剛好遇到陳福祥要離開，陳又向蔡鎧陽開了2槍，隨後將2具屍體放在車輛後座後離開現場。
陳福祥搭乘計程去找陳威宇，並哄騙陳威宇說貨已交給二蔡，要求陳威宇給錢。陳威宇無法聯絡上已喪命的二蔡，加上曾聽到蔡宗育回報「貨已取到」的訊息，將錢交給陳福祥。陳福祥隨即離去。下午14時，停車場管理員巡視時發現地上血跡，報案後車內二蔡屍體就被發現。檢警調閱監視器影片後，宣佈通緝陳福祥。
陳福祥之後躲到桃園市一棟住商混合大樓之中，經跟監、埋伏後，警方喬裝為中華電信維修人員進入該大樓佈線，並實施電信監控。1月24日凌晨陳福祥上網結束後把網路關閉，警方臆測陳福祥已就寢，早上6時30分，確定陳福祥熟睡，霹靂小組破門而入將陳福祥拘捕，並起獲毒品大麻與安非他命若干，M4衝鋒槍與格洛克22手槍各1、子彈168發，贓款40萬元。
本案爭點為何？檢辯雙方有何主張？
- 陳福祥犯行是否符合兩公約「情節最重大之罪」？
- 原審判決對陳福祥的犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處？
- 陳福祥殺人的具體情節有無不能判處死刑的理由？
日前在審判過程中，陳福祥的律師黃照峯指出，陳福祥和蔡鎧陽等人是因交易毒品而在峨眉停車場見面，陳當時有揮手示意蔡鎧陽不要靠近車輛，陳福祥是誤認蔡鎧陽開車門欲取槍枝，才開槍槍殺蔡鎧陽，並非預謀殺人，沒有殺人犯意，也不是漫無目的「無差別殺人」濫殺無辜，不屬於情節最重大之罪。
律師表示，而且陳願意配合修復式司法，鑑定報告也稱，陳福祥並非完全沒有教化可能性，若判處無期徒刑，陳服刑滿25年出獄已是近七旬之人，判死刑過重。
最高檢察署檢察官蔡瑞宗則主張，陳福祥槍殺蔡宗育後，本可以逃離現場，卻見蔡鎧陽重返現場而生殺人動機，且蔡鎧陽當時未穿外套、沒有帶武器，陳卻直接槍殺殺害，手段殘忍，屬於故意殺人，符合情節最重大之罪。
蔡瑞宗表示，更三審判決已審慎再三，充分考量相當多的量刑因子，陳福祥曾因案入監服刑10年，經監所長久教化輔導，但出獄不到一年著手處理毒品案件，殺人後還抽空取款，已達求其生而不可得的程度，盼最高法院維持死刑判決
為什麼要改判無期徒刑？
最高法院審判長段景榕今天解釋，基本上對於原判決犯罪實實的認定，以及殺害蔡宗育的判處無期徒刑沒問題；但是針對殺害蔡鎧陽判處死刑，最高法院認為有些問題，主要是因為依照聯合國人權事務委員會「公民與政治權利國際公約」第6條生命權提出之第36號一般性意見，要判處死刑的必要條件是「情節最重大之罪」，且必須嚴格審視。
最高法院認為，根據停車場的監視器畫面，其實蔡鎧陽買飲料回來時，陳福祥正準備走向電梯口打算離開現場，看到蔡鎧陽回來，他一開始甚至揮手，要他別靠近車輛，過來搭電梯，然而蔡鎧陽突然回頭看向車子，且發現了蔡宗育的屍體，陳福祥當下為了避免自己殺人的事跡敗露，才對蔡鎧陽開槍，並非一開始就打算「謀財害命」殺死蔡鎧陽，原審其實也提到並不認為陳福祥是預謀殺害蔡鎧陽，所以這個量刑有問題。
另外蔡鎧陽的法醫解剖勘驗結果，是遠距離開兩槍，而非近距離的行刑式開槍，開槍前也並沒有虐待被害人等殘酷行為，因此並不符合「情節最重大之罪」。而陳福祥其實是後有表達對被害人家屬的歉意，也試圖提出賠償，雖然家屬未接受。
最高法院強調，這個改判，主要是針對量刑並不否認陳福祥殺死兩個人的事實，也認為陳福祥罪行重大，因此必須至少25年，且有悔改實據，才能假釋。
歷審判決過程為何？
2015年12月24日，台北地方法院一審宣判，依殺人罪判處陳福祥死刑。
2017年11月29日，台灣高等法院二審宣判，仍維持死刑。
2018年4月12日，最高法院將二審判決撤銷，發回台灣高等法院更審。
2019年9月24日，台灣高等法院更一審宣判，依強盜殺人罪，仍判處死刑。
2020年7月22日，最高法院將更一審判決撤銷，發回台灣高等法院更審。
2021年6月9日，台灣高等法院更二審認定陳福祥罪行重大、無教化可能，判處陳一個死刑、一個無期徒刑，合併應執行死刑。
2022年12月1日，最高法院將更二審判決撤銷，發回台灣高等法院更審。
2023年1月12日，台灣高等法院更三審駁回上訴，維持死刑判決。
2023年5月2日，台灣最高法院撤銷原審判決，改判無期徒刑。
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核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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