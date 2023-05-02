2023/05/02,
司法

西門町停車場雙屍命案陳福祥5度判死，高院改判無期定讞：曾揮手要被害人離開非「謀財害命」

西門町停車場雙屍命案陳福祥5度判死，高院改判無期定讞：曾揮手要被害人離開非「謀財害命」
犯下西門町峨眉停車場雙屍案的陳福祥，一、二審均遭判死。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

最高法院認為，陳福祥當下為了避免自己殺人的事跡敗露，才臨時起意對蔡鎧陽開槍，並非一開始就打算「謀財害命」；而判處死刑必須符合聯合國的人權公約「情節最重大之罪」，因此將改判無期徒刑。

2015年1月13日西門町的峨嵋停車場發生一起因販毒糾紛而起的雙屍命案，天道盟不倒會份子陳福祥在峨眉停車場謀殺了販毒集團成員蔡宗育與蔡鎧陽；歷經5次判決，陳福祥都被判死刑，然而一路上訴到最高法院，今（2）日改判無期徒刑定讞，主要是認為原審判決中，其實已經不認為陳福祥是「謀財害命」，而是臨時有突發狀況才殺死蔡鎧陽，並不符合「情節最重大之罪才能判死刑」的國際公約，因此撤銷原審判決的死刑，改判無期定讞。

案發過程為何？

蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）均為販毒集團成員，但集團老大日前被捕後二蔡斷炊後急尋貨源，透過蔡鎧陽女友的舅舅海線老大陳威宇（38歲）結識了竹聯幫尊堂副堂主陳石堃（43歲）。陳石堃介紹了有「大稻埕頭號殺手」與「加蚋雙槍俠」之稱的陳福祥（37歲）。陳福祥當時握有K他命10公斤，售價新臺幣500萬元，兩方議價後以440萬元成交。

2015年1月12日，一群人為了毒品交易約在台北先聚餐碰面，約好次日取貨。13日上午，蔡宗育開車搭載蔡鎧陽、陳福祥前去取貨。陳福祥要求蔡宗育、蔡鎧陽將車子到進西門町峨眉停車場車最少的6樓。陳福祥表示口渴，且同夥會把貨送來，要求蔡鎧陽先去買飲料。

蔡鎧陽去買飲料之後，陳福祥掏槍搶奪蔡宗育，才知道知440萬元的貨款並不在二人手上，而是由陳威宇保管。陳福祥要蔡宗育打電話告知陳威宇「貨已取到」，然後對蔡宗育連開四槍，並將屍體搬到後座。蔡鎧陽買飲料回來後，剛好遇到陳福祥要離開，陳又向蔡鎧陽開了2槍，隨後將2具屍體放在車輛後座後離開現場。

陳福祥搭乘計程去找陳威宇，並哄騙陳威宇說貨已交給二蔡，要求陳威宇給錢。陳威宇無法聯絡上已喪命的二蔡，加上曾聽到蔡宗育回報「貨已取到」的訊息，將錢交給陳福祥。陳福祥隨即離去。下午14時，停車場管理員巡視時發現地上血跡，報案後車內二蔡屍體就被發現。檢警調閱監視器影片後，宣佈通緝陳福祥。

陳福祥之後躲到桃園市一棟住商混合大樓之中，經跟監、埋伏後，警方喬裝為中華電信維修人員進入該大樓佈線，並實施電信監控。1月24日凌晨陳福祥上網結束後把網路關閉，警方臆測陳福祥已就寢，早上6時30分，確定陳福祥熟睡，霹靂小組破門而入將陳福祥拘捕，並起獲毒品大麻與安非他命若干，M4衝鋒槍與格洛克22手槍各1、子彈168發，贓款40萬元。

本案爭點為何？檢辯雙方有何主張？

  • 陳福祥犯行是否符合兩公約「情節最重大之罪」？
  • 原審判決對陳福祥的犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處？
  • 陳福祥殺人的具體情節有無不能判處死刑的理由？

日前在審判過程中，陳福祥的律師黃照峯指出，陳福祥和蔡鎧陽等人是因交易毒品而在峨眉停車場見面，陳當時有揮手示意蔡鎧陽不要靠近車輛，陳福祥是誤認蔡鎧陽開車門欲取槍枝，才開槍槍殺蔡鎧陽，並非預謀殺人，沒有殺人犯意，也不是漫無目的「無差別殺人」濫殺無辜，不屬於情節最重大之罪。

律師表示，而且陳願意配合修復式司法，鑑定報告也稱，陳福祥並非完全沒有教化可能性，若判處無期徒刑，陳服刑滿25年出獄已是近七旬之人，判死刑過重。

最高檢察署檢察官蔡瑞宗則主張，陳福祥槍殺蔡宗育後，本可以逃離現場，卻見蔡鎧陽重返現場而生殺人動機，且蔡鎧陽當時未穿外套、沒有帶武器，陳卻直接槍殺殺害，手段殘忍，屬於故意殺人，符合情節最重大之罪。

蔡瑞宗表示，更三審判決已審慎再三，充分考量相當多的量刑因子，陳福祥曾因案入監服刑10年，經監所長久教化輔導，但出獄不到一年著手處理毒品案件，殺人後還抽空取款，已達求其生而不可得的程度，盼最高法院維持死刑判決

為什麼要改判無期徒刑？

最高法院審判長段景榕今天解釋，基本上對於原判決犯罪實實的認定，以及殺害蔡宗育的判處無期徒刑沒問題；但是針對殺害蔡鎧陽判處死刑，最高法院認為有些問題，主要是因為依照聯合國人權事務委員會「公民與政治權利國際公約」第6條生命權提出之第36號一般性意見，要判處死刑的必要條件是「情節最重大之罪」，且必須嚴格審視。

最高法院認為，根據停車場的監視器畫面，其實蔡鎧陽買飲料回來時，陳福祥正準備走向電梯口打算離開現場，看到蔡鎧陽回來，他一開始甚至揮手，要他別靠近車輛，過來搭電梯，然而蔡鎧陽突然回頭看向車子，且發現了蔡宗育的屍體，陳福祥當下為了避免自己殺人的事跡敗露，才對蔡鎧陽開槍，並非一開始就打算「謀財害命」殺死蔡鎧陽，原審其實也提到並不認為陳福祥是預謀殺害蔡鎧陽，所以這個量刑有問題。

另外蔡鎧陽的法醫解剖勘驗結果，是遠距離開兩槍，而非近距離的行刑式開槍，開槍前也並沒有虐待被害人等殘酷行為，因此並不符合「情節最重大之罪」。而陳福祥其實是後有表達對被害人家屬的歉意，也試圖提出賠償，雖然家屬未接受。

最高法院強調，這個改判，主要是針對量刑並不否認陳福祥殺死兩個人的事實，也認為陳福祥罪行重大，因此必須至少25年，且有悔改實據，才能假釋。

歷審判決過程為何？

2015年12月24日，台北地方法院一審宣判，依殺人罪判處陳福祥死刑。
2017年11月29日，台灣高等法院二審宣判，仍維持死刑。
2018年4月12日，最高法院將二審判決撤銷，發回台灣高等法院更審。
2019年9月24日，台灣高等法院更一審宣判，依強盜殺人罪，仍判處死刑。
2020年7月22日，最高法院將更一審判決撤銷，發回台灣高等法院更審。
2021年6月9日，台灣高等法院更二審認定陳福祥罪行重大、無教化可能，判處陳一個死刑、一個無期徒刑，合併應執行死刑。
2022年12月1日，最高法院將更二審判決撤銷，發回台灣高等法院更審。
2023年1月12日，台灣高等法院更三審駁回上訴，維持死刑判決。
2023年5月2日，台灣最高法院撤銷原審判決，改判無期徒刑。

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核稿編輯：翁世航


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