東南亞三國數位行為洞察：印尼、越南、馬來西亞，誰最愛網購？
我們想讓你知道的是
根據《Digital 2023》報告，跨境企業能有效掌握東南亞市場的數位使用概況，而印尼、越南、馬來西亞這三大主要國家，數位用戶的習慣為何？身為行銷人又能如何有效打入市場呢？
權威顧問公司We are social，每年初皆會發布詳盡的報告，針對各國的數位使用情形，進行全面的數據調查與分析。跨境品牌掌握東南亞市場，了解當地網路行為概況，是數位行銷最重要的一步！最新一期《Digital 2023》報告近期出爐，TenMax整理報告重點，針對馬來西亞、印尼、越南三大國家，與你分享當地網路使用、社群行銷與廣告觸及等重點洞察，一起來看看：
馬來西亞：上網時長高達八小時！民眾網購更謹慎，最愛划算交易
馬來西亞民眾熱愛上網，平均網路使用時長突破八小時！手機與桌機裝置的上網時長，相對而言分布平均；然而在社群媒體使用概況則不同，馬來西亞社群媒體使用率高達81%，其中90%網民使用手機，這表示品牌若想以社群媒體為主要行銷管道，則必須重視手機裝置的消費體驗。
在社群使用方面，馬來西亞前三大熱門的社群軟體，分別為使用率89%的WhatsApp、84%的Facebook以及74%的Instagram，建議品牌可以鎖定這些社群媒體，經營官方帳號或是投遞廣告強化曝光；另外，熱門的短影音平台TikTok也在近年突飛猛進，以60%使用率，超越Twitter，成為當地第五大社群媒體。
電商方面，由於疫情放緩，民眾恢復實體購物，2023年馬來西亞的網購比例為61%，與去年相比略為下降；另由於全球經濟震盪，民眾在購物時更加謹慎、更重視CP值，使用「比價服務」的比例，較去年增加9.6%。跨境至馬來西亞銷售的企業，除需考量價格競爭優勢外，更需要充足曝光品牌與商品資訊，讓消費者能安心做出購買決策。
那麼，馬來西亞民眾通常透過哪些管道探索新商品呢？報告指出，36%民眾會透過搜尋引擎了解資訊，35%則會從社群廣告中發現新商品，在電商平台上發現商品的比例，則達到34.8%。據報告統計，馬來西亞消費者的前五大網購動機，分別為免運優惠、折扣禮券、客戶評價、流暢的結帳過程，以及會員點數累積消費金，大多數誘因都是出自便宜、划算的消費，顯然促銷活動是最有效的行銷策略。
印尼：透過社群認識新品牌，70%網民最常先看評價、再考慮購物
印尼網路發展高速成長，網路使用者有3.9億人口，佔據總人口66%。2023年報告指出，印尼民眾使用手機上網的時長近五小時，佔了66%整體上網時長的比例，可見手機和行動裝置體驗更加重要。建議跨境品牌規劃以手機介面為核心的順暢流程，完整打造從行銷與廣告，至線上付款與送貨的規劃。
印尼網民在購物前，有70.9%消費者都會事先上網搜尋商品評價，以得到更充分的資訊作為購物決策依據。2023年度的報告指出，與去年相比，購物前會先上網搜尋評價的比例提高了5%；曾和社群廣告互動的比例則提高了7%；到品牌官網查看資訊則有1.9%成長，整體達到48%。
在印尼的社交媒體中，使用率最高的前三大平台為WhatsApp、Instagram與Facebook，民眾不只以追蹤朋友動態、查看新趨勢為動機，更有62%民眾會使用社群媒體進行購物，尋找商品資訊或購物靈感。
而在探索新品牌的前三大管道中，上網搜尋佔據41%比例、社群評價以及社群廣告則各自佔據38%，這表示印尼民眾容易受到社群影響，不論是民眾提供的商品評價、心得分享，還是社群廣告，都能幫助品牌有效曝光商品資訊、提升知名度，進而推動銷售。
越南：最愛網路社交！2023年數位廣告互動率大增16.5%
越南的網路使用率，從2022年72%成長至今年82%，大幅提升10%。報告指出，越南民眾上網動機排名第一為「聯繫家人、朋友感情」達66%，遠高於其他東南亞國家，其次為「查詢資料」佔據65%，第三名是「跟上潮流趨勢」佔據59.9%，顯然社交是越南民眾最主要的上網原因。
在越南的社交媒體中，使用率最高的前四大平台為Facebook、越南本地即時通訊轉體Zalo、TikTok和FB Messenger。其中前兩大社群平台Facebook和Zalo的滲透率皆突破90%；排名第三的TikTok和第四的Messenger則都大約為77%使用率，可見能和家人、朋友取得聯繫，是越南民眾使用網路服務的一大主因，短影音則是廣受歡迎的傳播形式。
建議跨境品牌，可多在越南使用率最高的社群平台上，投遞影音廣告，有效吸引網路消費者的關注。
數位消費也是民眾生活的一部分，越南網民發掘新品牌的管道，以「搜尋引擎」佔據第一，比例達35.3%；「電視影音廣告」則排名第二，佔了31.9%；「消費者評論網站」排名第三，比例為29.8%，再次證明了影音廣告對越南民眾的重要性，是品牌宣傳商品的重要推手。
越南的數位行銷方面，與去年相比，2023年社群業配貼文互動率提升了7.7%，達到22.3%；最驚人的是，數位橫幅廣告互動率在今年度大幅提升了16.5%，更彰顯數位廣告在越南市場的影響力。想要提升業績，跨境品牌更應該布局數位行銷，精準曝光、推動銷售！
閱讀完TenMax整理最新的印尼、越南與馬來西亞《Digital 2023》報告，跨境企業已掌握東南亞市場的數位使用概況，以及社群、銷售數據洞察，有了完整市場認知，布局南向數位行銷更有利。若有興趣了解完整報告，歡迎點擊 印尼、越南、馬來西亞，完整閱讀報告。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
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家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！