TNL+ 2023/04/29,
政治

郭台銘喊出「三個自信」，這概念已是中共臭不可聞、沒人相信的鬼話

郭台銘喊出「三個自信」，這概念已是中共臭不可聞、沒人相信的鬼話
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從中央到地方、從中共的高級幹部到普通老百姓，誰也不相信共產主義了，但是為了維持中共的合法性，中共必須還擺出堅信共產主義的樣子。在這樣的情況下，中共提出了「四個自信」，即道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。這四個自信地提出，恰恰是因為中共極度的缺乏這四個方面的自信。

郭台銘宣布要競選中華民國總統，每次公開露面發表競選言論很是有趣。當然，我是遠在美國的觀察者，並不是台灣島內的投票人，但我有所謂「旁觀者清」的優勢，另外我不僅生在中共統治下的中國，而且也研究中國和中共，可以從郭對中國的言論談談我的看法。至於我說的靠不靠譜、招不招邊際，那就仁者見仁、智者見智了，請台灣讀者自行判斷。

今天我想說的是郭台銘最新提出的「三個自信」。

郭台銘的三個自信，第一個自信是台灣有能力開啟大談判時代，第二個自信是台灣可以同時擁有尊嚴與和平，第三個自信是將台灣打造為亞洲科技島。

提出所謂「自信」不能不說是出自於中共近年來首創。

中共早期依靠共產主義的崇高理想建黨，並用「打土豪，分田地」、建立共產主義「按需分配」等等輝煌的口號號召老百姓跟隨，直到打敗國民黨、1949年建立紅色政權。

在毛澤東的統治下，共產主義理念還能夠讓老百姓心情振奮的跟隨，但隨著共產主義政策的失敗，特別是毛澤東執政的後期經濟瀕臨崩潰，共產主義理念已經沒有人相信了。所以到了毛澤東死後，中共變得非常的務實，它的最重要的目的，就是維持一黨專政，而共產主義理念僅僅是中共獨裁的遮羞布而已。

現在共產主義說教不靈了，中共的統治靠兩手：一手是靠錢收買，另一手是靠暴力、抓人。

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