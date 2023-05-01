【講座】台灣記者挺進烏克蘭：他們每天都在玩「俄羅斯輪盤」，不知道什麼時候會輪到你
我們想讓你知道的是
「今天既然走到現場了，不是只要『看場面』，而是透過場面告訴大家『這邊曾經發生過什麼事情』。」相振為也表示，一開始自己的太太非常抗拒他去烏克蘭，「直到六月她才放行，最大的關鍵，就是我把『撤退路線』寫出來了。」
文：宋思彤
從事國際新聞記者十多年，第一次要真正步入戰地。這是相振為從事記者以來，內心最為衝擊的一刻。
相振為透露，為了進到烏克蘭，事前他花了將近一個月時間申請採訪證。即使申請通過了，採訪過程依舊限制重重，甚至在安全上更是一大顧慮，想購買保險也處處受限——挺進烏克蘭的過程，可謂相當艱辛。
2020年，相振為以〈史上最大・漂日行動〉榮獲卓越新聞獎國際新聞獎，而相參與採訪的三立電視新聞節目《消失的國界》，於2022年拿下卓越新聞獎新聞節目獎。以國際軍事外交記者為定位的相振為，受卓越新聞獎基金會邀請，以「國際專題記者的修行之路」為題，與聽眾分享投入新聞圈以來的心路歷程。
從民視編輯台的工讀生做起，轉任記者後，經常支援黨政、社會、生活新聞。相振為汲取這些經驗為養分，持續以「國際軍事記者」的方向經營。俄烏戰爭爆發後，相振為與節目團隊挺進了戰火最前線——首都基輔、南部大城敖德薩，帶回許多珍貴畫面與故事點滴。
獨裁政權發起的侵略行動，從戰區城市觀察
這場「俄烏戰爭」會開打，相振為完全沒有料想到。
「其實我當時有點被影響，誤信了當地人的說法」，擁有十多年的國際採訪資歷的他，再加上專業與經驗綜合判斷：「首先，當時是二月，當地的天氣很冷，俄軍沒有任何後援部隊集結；第二，俄軍戰車如果開進去，雪一融化、戰車就會陷在裡面」。但他沒有想到的是：俄羅斯總統普亭是個獨裁政權的領導人——要不要出兵，全就在普亭的一念之間。
實際到了烏克蘭，許多畫面令相振為印象深刻。仔細端詳戰區周遭的情景：斷垣殘壁上的血跡、完全消失的泳池、已經無法營業的Villa，這些乘載著居民生活與記憶的平房設施，在俄軍的無情攻擊下，如今早已面目全非。相振為感嘆，當地居民過著提心吊膽的日子，「他們感覺每天都在玩『俄羅斯輪盤』——人人有機會、個個沒把握，不知道什麼時候會輪到你被攻擊。」
雖然令人揪心，但相振為也從採訪過程中，依舊發揮了過人的觀察力。
像是遭受攻擊的三合院平房。滿目瘡痍的現場，布滿了許多碎片——看似是建築的殘骸。但相振為請大家仔細觀察，「這邊有一個鉚釘的痕跡，這其實都是飛彈落地炸開後，經過燃燒形成的樣貌」。由此可見，附近遭受的攻擊形式是空襲。他也說明，「這要有一點軍事背景，才能看出來。」
還有滿是彈孔的建築。相振為細細剖析屋子上的「每一個洞」：小的彈孔代表步槍彈、大的彈孔是機槍彈，如果上面有點燒焦，那是迫擊砲的攻擊痕跡。雖然他到場的時候，這場攻擊已經結束，「但是房子正在用它的樣貌，告訴你當時發生的事情」。
相振為強調，記者需不需要挺進戰事現場、經歷槍林彈雨、冒著生命危險，「這些都可以再討論；但是今天既然走到現場了，不是只要『看場面』，而是透過場面告訴大家『這邊曾經發生過什麼事情』」。
拆解戰爭背後意涵、以烏克蘭為台灣借鏡
除了拆解現場經歷過的事情，從戰地的狀況更能看出背後想要傳達的意涵。
相振為以烏克蘭詩人謝甫琴科（Taras Shevchenko）的銅像為例。照片中的銅像，不只石柱被俄軍破壞，就連頭頂都被開了一槍，「有人說，要滅一個種族、就要先消滅他的文化根基。這就是俄羅斯要告訴你的事情。」
還有牆面上一隻雙手擁抱台灣的小貓——拎北愛台灣。這幅街頭塗鴉，出自於烏克蘭藝術家團體LBWS之手，是他們對於台灣伸出援助之手的真誠回應跟感謝。相振為觀察，從烏克蘭的這些台灣意象就能看出，「他們開始想要了解台灣，而且想要對台灣在戰爭期間的支持，表達一些心意」。
經過這次採訪，相振為也學習到了很多新聞採訪之外的東西。
像是「不能對威脅無感」。相振為解釋，克里米亞在2014年被俄羅斯併吞後，烏克蘭人對於近年發生的小規模衝突、交戰已經漸趨無感，「當大家說俄羅斯真的要打的時候，當地有很多人都不相信」。他以此為借鏡，反觀中國對台灣的軍事恫嚇，從戰機穿越中線、甚至飛彈穿越台灣領空，「當我們開始對它無感的時候，其實就是在溫水煮青蛙。」
交戰期間，全民軍事動員也很重要。「即使今天不是拿刀槍上戰場，『拿筆』也能為國家做點事」，比如創造國際空間、從事新聞傳播等等。「不要沉溺在Taiwan NO.1的概念之中」，他強調，我們反而應該花更多時間，儘量把國內的聲音、想法傳遞出去，不只讓外國人認識台灣，甚至進而支持我們，「讓台灣跟世界交朋友」。
以「活著出來」為前提的事前準備
相振為透露，為了這次的採訪，前後花了一個月左右的時間向烏克蘭軍方申請，「尤其它們審核非常嚴格，甚至每頁護照都要『彩色掃描』給他們」，以便確認「有無俄羅斯的入境記錄」，他強調「尤其是去過克里米亞的話，要通過就會有點困難」。
即便度過重重關卡通過申請，來到了烏克蘭，還必須到當地的文化中心報到，才能取得當地的採訪簽證。準備工作之繁瑣，也讓相振為感嘆，「在台灣我們都習慣了新聞自由，但在國外（這種情況）真的不是這麼一回事。」
「其實一開始，我太太非常抗拒我去烏克蘭」，相振為說，自己從二月初就提出這個構想，但太太始終反對，「直到六月她才放行。最大的關鍵，就是我把撤退路線寫出來了。」
相振為解釋「撤退路線」的重要性。一來，台灣在烏克蘭並沒有設立代表處，沒有台灣政府的官方後援；二來，居住當地的台人少，「即使有，他也分身乏術，不一定有時間幫你」。戰區的不可控因素極多，萬一遭遇戰事發生，該如何安全離開戰地，需要經過縝密的規劃。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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