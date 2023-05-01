【講座】台灣記者挺進烏克蘭：他們每天都在玩「俄羅斯輪盤」，不知道什麼時候會輪到你

文：宋思彤

從事國際新聞記者十多年，第一次要真正步入戰地。這是相振為從事記者以來，內心最為衝擊的一刻。

相振為透露，為了進到烏克蘭，事前他花了將近一個月時間申請採訪證。即使申請通過了，採訪過程依舊限制重重，甚至在安全上更是一大顧慮，想購買保險也處處受限——挺進烏克蘭的過程，可謂相當艱辛。

2020年，相振為以〈史上最大・漂日行動〉榮獲卓越新聞獎國際新聞獎，而相參與採訪的三立電視新聞節目《消失的國界》，於2022年拿下卓越新聞獎新聞節目獎。以國際軍事外交記者為定位的相振為，受卓越新聞獎基金會邀請，以「國際專題記者的修行之路」為題，與聽眾分享投入新聞圈以來的心路歷程。

從民視編輯台的工讀生做起，轉任記者後，經常支援黨政、社會、生活新聞。相振為汲取這些經驗為養分，持續以「國際軍事記者」的方向經營。俄烏戰爭爆發後，相振為與節目團隊挺進了戰火最前線——首都基輔、南部大城敖德薩，帶回許多珍貴畫面與故事點滴。

獨裁政權發起的侵略行動，從戰區城市觀察

這場「俄烏戰爭」會開打，相振為完全沒有料想到。

「其實我當時有點被影響，誤信了當地人的說法」，擁有十多年的國際採訪資歷的他，再加上專業與經驗綜合判斷：「首先，當時是二月，當地的天氣很冷，俄軍沒有任何後援部隊集結；第二，俄軍戰車如果開進去，雪一融化、戰車就會陷在裡面」。但他沒有想到的是：俄羅斯總統普亭是個獨裁政權的領導人——要不要出兵，全就在普亭的一念之間。

實際到了烏克蘭，許多畫面令相振為印象深刻。仔細端詳戰區周遭的情景：斷垣殘壁上的血跡、完全消失的泳池、已經無法營業的Villa，這些乘載著居民生活與記憶的平房設施，在俄軍的無情攻擊下，如今早已面目全非。相振為感嘆，當地居民過著提心吊膽的日子，「他們感覺每天都在玩『俄羅斯輪盤』——人人有機會、個個沒把握，不知道什麼時候會輪到你被攻擊。」

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 宋思彤攝 在烏克蘭戰地拍回的照片中，相振為從「彈孔」之中分析攻擊的武器，以及當時可能的交戰情境

雖然令人揪心，但相振為也從採訪過程中，依舊發揮了過人的觀察力。

像是遭受攻擊的三合院平房。滿目瘡痍的現場，布滿了許多碎片——看似是建築的殘骸。但相振為請大家仔細觀察，「這邊有一個鉚釘的痕跡，這其實都是飛彈落地炸開後，經過燃燒形成的樣貌」。由此可見，附近遭受的攻擊形式是空襲。他也說明，「這要有一點軍事背景，才能看出來。」

還有滿是彈孔的建築。相振為細細剖析屋子上的「每一個洞」：小的彈孔代表步槍彈、大的彈孔是機槍彈，如果上面有點燒焦，那是迫擊砲的攻擊痕跡。雖然他到場的時候，這場攻擊已經結束，「但是房子正在用它的樣貌，告訴你當時發生的事情」。

相振為強調，記者需不需要挺進戰事現場、經歷槍林彈雨、冒著生命危險，「這些都可以再討論；但是今天既然走到現場了，不是只要『看場面』，而是透過場面告訴大家『這邊曾經發生過什麼事情』」。

拆解戰爭背後意涵、以烏克蘭為台灣借鏡

除了拆解現場經歷過的事情，從戰地的狀況更能看出背後想要傳達的意涵。

相振為以烏克蘭詩人謝甫琴科（Taras Shevchenko）的銅像為例。照片中的銅像，不只石柱被俄軍破壞，就連頭頂都被開了一槍，「有人說，要滅一個種族、就要先消滅他的文化根基。這就是俄羅斯要告訴你的事情。」

還有牆面上一隻雙手擁抱台灣的小貓——拎北愛台灣。這幅街頭塗鴉，出自於烏克蘭藝術家團體LBWS之手，是他們對於台灣伸出援助之手的真誠回應跟感謝。相振為觀察，從烏克蘭的這些台灣意象就能看出，「他們開始想要了解台灣，而且想要對台灣在戰爭期間的支持，表達一些心意」。

經過這次採訪，相振為也學習到了很多新聞採訪之外的東西。

像是「不能對威脅無感」。相振為解釋，克里米亞在2014年被俄羅斯併吞後，烏克蘭人對於近年發生的小規模衝突、交戰已經漸趨無感，「當大家說俄羅斯真的要打的時候，當地有很多人都不相信」。他以此為借鏡，反觀中國對台灣的軍事恫嚇，從戰機穿越中線、甚至飛彈穿越台灣領空，「當我們開始對它無感的時候，其實就是在溫水煮青蛙。」

交戰期間，全民軍事動員也很重要。「即使今天不是拿刀槍上戰場，『拿筆』也能為國家做點事」，比如創造國際空間、從事新聞傳播等等。「不要沉溺在Taiwan NO.1的概念之中」，他強調，我們反而應該花更多時間，儘量把國內的聲音、想法傳遞出去，不只讓外國人認識台灣，甚至進而支持我們，「讓台灣跟世界交朋友」。

以「活著出來」為前提的事前準備

相振為透露，為了這次的採訪，前後花了一個月左右的時間向烏克蘭軍方申請，「尤其它們審核非常嚴格，甚至每頁護照都要『彩色掃描』給他們」，以便確認「有無俄羅斯的入境記錄」，他強調「尤其是去過克里米亞的話，要通過就會有點困難」。

即便度過重重關卡通過申請，來到了烏克蘭，還必須到當地的文化中心報到，才能取得當地的採訪簽證。準備工作之繁瑣，也讓相振為感嘆，「在台灣我們都習慣了新聞自由，但在國外（這種情況）真的不是這麼一回事。」

「其實一開始，我太太非常抗拒我去烏克蘭」，相振為說，自己從二月初就提出這個構想，但太太始終反對，「直到六月她才放行。最大的關鍵，就是我把撤退路線寫出來了。」

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 宋思彤攝 現場有許多聽眾參與，台灣烏克蘭陣線創始成員張珮歆也在現場提問

相振為解釋「撤退路線」的重要性。一來，台灣在烏克蘭並沒有設立代表處，沒有台灣政府的官方後援；二來，居住當地的台人少，「即使有，他也分身乏術，不一定有時間幫你」。戰區的不可控因素極多，萬一遭遇戰事發生，該如何安全離開戰地，需要經過縝密的規劃。