只要談雙語教育就會提到「新加坡」，但台灣真的了解星國「雙語政策」嗎？

台灣因為要推動「2030雙語國家」，出現不少「一個雙語政策，各自表述」的狀況，到底雙語政策內容是什麼，實際影響是什麼，就算政策沒有這樣寫但是實際上已經被怎麼樣實踐，這些內容都在爭議中模糊。

其中，最常躺著中槍的之一，可以說是新加坡，有人說雙語國家要參考新加坡，學習新加坡的成功。有人則說，雙語國家要借鑑新加坡，看見新加坡的失敗。

這種「新加坡自助餐」出現在台灣的公共討論中，到底要借鑑新加坡的什麼，每次都不是很清楚。

台灣人學英語，跟新加坡人學英語，能夠相提並論嗎？新加坡被英國殖民，所以人人本來就都會講英語，是這樣嗎？台灣人學英語，應該要參考新加坡（華）人學華語的經驗？

曾經，英語或是華語對多數新加坡華人孩子都是「外國語言」

1960年代到1970年代之間，無論是英語或是華語，其實對於大部分的新加坡華人小孩而言，都是不折不扣的外國語言。

儘管英國人統治新加坡長久，英國人在教育政策上採取放任主義，新加坡英殖時期存在有四種不同類型的學校，包括英語教育、華語教育、馬來語教育與泰米爾語教育四種系統。

英語教育系統與其他三種族語教育系統是切得相當開的，走族語教育系統的學生，普遍來說並不大能夠使用英語。但相同的是，對於不管是什麼教育系統的學生來說，屬於社會底層的語言一樣都是華人「方言」以及峇峇馬來語。

新加坡獨立建國前後，大約85%的華人小孩在家說的不是華語也不是英語。除非家長是受英語教育，否則華人小孩在家大多是說福建話、潮州話、廣東話、海南話或其他華族語言（星國政府所謂的「方言」）。

1957年的人口統計資料顯示，只有1.8%的新加坡人以英語為母語，以華語為母語者甚至僅0.1%。非常難找到同時精熟華語跟英語的雙語人士。而以教育系統來說，1959年的數據顯示，華人學生，有2萬8113人在英校讀書，在華校受教育者有2萬7223人，差不多是一半一半。這些華人學生是到了學校，才來學習華語或英語。

1959年開始，新加坡自治政府開始推動「綜合學校」（Integrated Schools），希望培養精熟華語與英語的雙語人才。政府任命雙語人為校長，同個學校匯聚兩種不同語言教育系統的學生，學生在集會時間、課間休息、體育課和其他課外活動碰到面，政府期望學生能透過這些互動，促進彼此的語言能力，成就雙語能力。

從1960年到1966年間，新加坡政府大力推動這個政策，學校數量從2間增加到75間，老師更是從69人增加到4689人。然而，這種綜合學校系統，並不是相當成功，綜合教育系統中，無論是講英語或講華語的學生，比起待在純英校或華校的學生，並沒有變得語言能力更好。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡中國城。

當「第二語言」成為必修

儘管1959年之前，政府一直鼓勵雙語，但是學習第二語言仍然是個人選擇。1960年，執政黨人民行動黨讓「第二語言」成為所有小學的必修，對於英校裡的華人學生，就是華語，對於華校裡的華人學生，就是英語。

1966年開始，分階段地，政府也讓第二語言成為中等教育的必修，1969年，第二語言更成為GCE O-level的考科（新加坡中學教育結束的升學考試）。這個教育系統讓所有新加坡的學生至少會接受10年的第二語言教育。

1966與1967年，英語首先成為所有族語學校系統中，數學與科學的授課語言，1969年，英校中的公民科授課語言改為第二語言（族語）。接著，英校的三年級歷史科，也以第二語言教授，不過沒過多久就喊卡，因為歷史教科書所需的語言能力，遠超過學生的第二語言能力。沒有喊卡的是，讓族語教育系統的學生學英語。因為政府相信，首要目標是要增加華校學生對英語的接觸，幫助學生擴展工作機會。

李光耀引進「語言接觸時間」概念

因為英語連結到更好的工作機會跟前景，家長自然而然會選擇將小孩送去英校。非英語學校的學生，從1959年的45.9%下降到1968年的 33.6%。衰退的趨勢是不可逆的，1975年，華人學生有79.5%到英校就讀。

1972年開始，李光耀引進「語言接觸時間」（language exposure time，LET）的概念，指的是學生在學校接觸到第二語言的時間，不管是在第二語言課，還是用第二語言學習其他科目（公民、道德教育、數學、音樂）。政府當年宣布，小學課程的LET要從既有的25% 升到1974年的33.5%，並目標在1975年升到40%。

儘管LET實施在所有類型的學校，主要目標是英校中的華人學生，因此在這個階段，我們還是能看到新加坡政府有很強的雙語企圖心，他們希望培養兩個語言都強的人才，所以才去規範對第二語言的接觸時間。

然而，儘管政府下了很多資源在雙語教育上，1974年，輟學率愈來愈高。1000個小學生中，有206人在取得證書前就退學，而440個升學到初中的人中，只有106個會在三個以上的學科通過O-Level，顯示新加坡的教育系統顯然出了問題。

Photo Credit: GettyImages 1970年的李光耀和夫人柯玉芝

「吳慶瑞報告」與「講華語運動」

1978年，新加坡創國元老之一、擁有經濟學博士學位的吳慶瑞成為教育部長，吳慶瑞帶領他的工程師團隊，對新加坡的教育進行6個月的調查，發布所謂的《吳慶瑞報告》。他們認為，新加坡教育系統的終極問題就在雙語政策上：