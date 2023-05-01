TNL+ 2023/05/01,
影劇

【影評】《烈火亞當》：僅靠眼神將觀眾吸進情慾世界，是愛情片、肥皂劇的傑出範本

【影評】《烈火亞當》：僅靠眼神將觀眾吸進情慾世界，是愛情片、肥皂劇的傑出範本
Photo Credit: 《烈火亞當》

我們想讓你知道的是

4月底上映的《烈火亞當》是自2003年入選坎城影展後，時隔20年再度登上台灣影廳大螢幕，要說亮點的話，就屬年輕版的「歐比王」伊旺・麥奎格與「古一大師」蒂妲・絲雲頓同場飆戲，僅靠眼神都能傳達的魅力與勾引，就完全把觀眾吸進兩人的情欲世界。

近來以引進藝術片為主的台灣小片商，常常購得一些舊片版權，並在院線上映。考量點不一而足，多半是名片的週年紀念，或知名演員或名導，近期在歐美或影展有什麼活動。也有的是沒什麼特別理由，可能是片商喜好。多半是考慮到藝術片的票房，因此引進大銀幕。

4月底上映的《烈火亞當》，就屬於看不出放映理由的電影。它是由《末代皇帝》、《偷香》等金獎製片，打造的情慾犯罪經典。於2003年入選坎城影展「一種注目」單元，然後於20年後，再次登上台灣影廳大銀幕。

要說這部片屬不屬於得獎或經典影片，是還沒到那程度。導演大衛麥肯錫並未得過什麼獎也未進入大師之林。

亮點是全片由知名演員「歐比王」伊旺・麥奎格（Ewan McGregor）和「古一大師」蒂妲・絲雲頓（Katherine Swinton）主演。兩人雖都因為藝術片成名，但也都因星際大戰與漫威等院線大片，獲得全球目光。

這是否構成本片時隔20年，需特別引進院線的理由。應該是沒有。不過從片型與內容表現來看，以小片商的思考來說，的確有賣到賺錢的可能，也不是不能理解。

《烈火亞當》由大衛麥肯錫改編自Alexander Trocchi於1954出版的同名小說，故事描述一名浪子，四處遊歷，與駁船老闆娘上演的情慾故事。

根據大衛麥肯錫的說法，他以忠於原著的敘事手法，表現一個奇情的戀愛劇，透過電影的主要場景：「駁船」，來向他最愛的法國導演Jean Vigo的名片《亞塔蘭達號》（L’Atalante）致敬。這也是片中駁船取名叫「L’Atalante」的原因。

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