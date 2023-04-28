日本新版《海洋基本計畫》：5年內國防預算翻倍、台海若發生衝突，自衛隊與海上保安廳應合作

綜合《共同通訊社》、《美聯社》與《ABC新聞》的報導，日本於今（28）日，通過新的《海洋基本計畫》。透過加強海上安全，來因應中俄在附近海域內日漸頻繁且強硬的軍事舉措。

日本的《海洋基本計畫》於2008年制定，每5年修訂1次，首相岸田文雄（Fumio Kishida）內閣於今日通過新版《海洋基本計畫》，強調透過打擊能力的增加，來提升日本的軍事實力，而在未來的5年之內，日本國防預算也將增加1倍。

新版的法案列舉了一系列的威脅，其中包含了中國海警船多次闖入日本領海、未經授權的「外國調查船」在日本經濟海域活動增加、中俄增加聯合軍事演習，以及北韓多次發射導彈。

岸田文雄表示，「國家利益受到的威脅比以往都來得大」，日本需加快自主水下載具（autonomous underwater vehicles ），以及遙控潛水器（remotely operated robots）的開發，以增強其監視附近海域的能力。

由於日本海上保安廳一直處於區域爭端的前線，常與接近日本的中國海警隊、俄羅斯海警隊、北韓非法捕魚船隻與疑似間諜船隻互相對峙，因此需要提高其戰備能力。

新戰略也呼籲在台灣，或是其他地區發生緊急情況的時候，日本自衛隊應與海上保安廳緊密合作。

新版法案同時強調，日本需要更加積極地進行海地探勘，並且利用海底資源獲取能源，並呼籲更大程度地利用日本領海範圍以外的專屬經濟海域，以建設海上風力發電機。

首相岸田文雄也指出，日本需要更好地利用海洋資源，以實現碳中和的目標。

《美聯社》表示，新版法案與岸田政府去（2022）年通過的日本新國家安全戰略立場一致，皆與日本戰後的和平憲法背道而馳。

「日本周圍海域的局勢越來越緊張，現在正是我們將工業、學術與政府的智慧做結合，以進行海洋政策改革的時刻。」首相岸田文雄在今日的政策會議上表示。

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核稿編輯：楊士範