2023/04/28,
印太

日本新版《海洋基本計畫》：5年內國防預算翻倍、台海若發生衝突，自衛隊與海上保安廳應合作

日本新版《海洋基本計畫》：5年內國防預算翻倍、台海若發生衝突，自衛隊與海上保安廳應合作
2023 年 4 月 28 日，日本首相岸田文雄（右）與海洋政策國務大臣谷浩一（左）在首相辦公室舉行會議｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本於今（28）日，通過新版《海洋基本計畫》，強調加強海上安全，來因應中俄在附近海域內日漸頻繁且強硬的軍事舉措。新戰略也呼籲在台灣，或是其他地區發生緊急情況的時候，日本自衛隊應與海上保安廳緊密合作。

綜合《共同通訊社》《美聯社》《ABC新聞》的報導，日本於今（28）日，通過新的《海洋基本計畫》。透過加強海上安全，來因應中俄在附近海域內日漸頻繁且強硬的軍事舉措。

日本的《海洋基本計畫》於2008年制定，每5年修訂1次，首相岸田文雄（Fumio Kishida）內閣於今日通過新版《海洋基本計畫》，強調透過打擊能力的增加，來提升日本的軍事實力，而在未來的5年之內，日本國防預算也將增加1倍。

新版的法案列舉了一系列的威脅，其中包含了中國海警船多次闖入日本領海、未經授權的「外國調查船」在日本經濟海域活動增加、中俄增加聯合軍事演習，以及北韓多次發射導彈。

岸田文雄表示，「國家利益受到的威脅比以往都來得大」，日本需加快自主水下載具（autonomous underwater vehicles ），以及遙控潛水器（remotely operated robots）的開發，以增強其監視附近海域的能力。

由於日本海上保安廳一直處於區域爭端的前線，常與接近日本的中國海警隊、俄羅斯海警隊、北韓非法捕魚船隻與疑似間諜船隻互相對峙，因此需要提高其戰備能力。

新戰略也呼籲在台灣，或是其他地區發生緊急情況的時候，日本自衛隊應與海上保安廳緊密合作。

新版法案同時強調，日本需要更加積極地進行海地探勘，並且利用海底資源獲取能源，並呼籲更大程度地利用日本領海範圍以外的專屬經濟海域，以建設海上風力發電機。

首相岸田文雄也指出，日本需要更好地利用海洋資源，以實現碳中和的目標。

《美聯社》表示，新版法案與岸田政府去（2022）年通過的日本新國家安全戰略立場一致，皆與日本戰後的和平憲法背道而馳。

「日本周圍海域的局勢越來越緊張，現在正是我們將工業、學術與政府的智慧做結合，以進行海洋政策改革的時刻。」首相岸田文雄在今日的政策會議上表示。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。