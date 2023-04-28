蘇丹內戰已造成512人死亡、停火協議延至30日，聯合國秘書長：「內戰將使非洲倒退數十年」
我們想讓你知道的是
內戰至今（28）日已造成至少512人死亡、4200人受傷。世界衛生組織（WHO）表示，由於衝突地區大多數醫院沒有運作，喀土穆超過 60%的醫療機構都處於閒置狀態，因此預計會有更多人死亡。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於4月25日警告：「蘇丹的權力鬥爭，正在點燃跨越國界導火線，造成多年、巨大的苦難，並使非洲各國的發展倒退數十年。」
根據《BBC》報導，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces），在英國、美國、聯合國及鄰國的斡旋下，於昨（27）日同意將停火協議延長3天，預計於4月30日結束新協議。不過雖然雙方同意停火，全國各地仍陸續傳出戰火爆發的消息，各國也於停火期間加速從蘇丹撤離公民。
《華盛頓郵報》報導指出，蘇丹內戰遲遲未息，除了影響蘇丹，也已經嚴重影響了其多個鄰國，包括埃及、南蘇丹、中非共和國、衣索比亞與厄利垂亞。
雙方同意停火但衝突仍頻頻出現
蘇丹政府軍與「快速支援部隊」於4月15日爆發衝突，內戰至今（28）日已造成至少512人死亡、4200人受傷。世界衛生組織（WHO）表示，由於衝突地區大多數醫院沒有運作，喀土穆超過60%的醫療機構都處於閒置狀態，因此預計會有更多人死亡。
蘇丹政府軍指出他們已經控制蘇丹大多數地區，但首都喀土穆的情況仍相對「棘手」。
政府軍與「快速支援部隊」於4月25日在美國、沙烏地阿拉伯的協商下，同意停火72小時。4月27日，停火即將結束前，雙方再度於外國斡旋下，將停火延長3天。雖然雙方已停火，但根據《BBC》報導，包括首都喀土穆、西達佛地區在內的多個省份都陸續傳出有衝突爆發的消息。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「華盛頓正『非常積極』的延長休戰，雖然不完美，但至少減少了暴力。」
蘇丹鄰國南蘇丹表示，自己願意主持和平談判，目前蘇丹政府軍已經派出代表參加會談，「快速支援部隊」則沒有回應。然而，快速支援部隊及許多目擊者都表示，政府軍仍在積極進攻快速支援部隊在喀土穆的佔領地。
各國在停火期間，紛紛採取措施撤離其在蘇丹的民眾，包括在蘇丹港設立臨時駐地，以及在鄰國邊境派駐官員協助撤離。美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則於昨日呼籲美國人，在24小時內迅速離開蘇丹。
蘇丹內戰連帶影響非洲各國
《華盛頓郵報》報導指出，蘇丹與埃及、南蘇丹、中非共和國、衣索比亞及厄利垂亞接壤，而這些國家都遭到蘇丹內戰的戰火波及。
埃及方面，埃及總統塞西（Abdel Fatah El-Sisi）與蘇丹領導人布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）關係良好，且身處尼羅河下游的兩國，都因為衣索比亞在尼羅河上游建立水壩，而擔心水資源減少，因此合作希望與衣索比亞，達成水資源共享協議。若布爾漢遭推翻，埃及與蘇丹關係降溫，則可能抹殺兩國先前的努力。
對於衣索比亞而言，蘇丹內戰除了可能影響衣索比亞復興大壩的水權以外，衣索比亞長期與提格雷人民解放陣線進行內戰，蘇丹也是提格雷地區難民的避難所。衣索比亞政府與提格雷人民解放陣線，於2022年11月達成休戰協議，如今蘇丹內戰使提格雷難民回國，也可能讓衣國政府，與提格雷人民解放陣線的衝突再次升溫。
在蘇丹南邊的南蘇丹，是世界上最貧窮的國家之一。南蘇丹約有1200萬人，其中約有200萬人在國內流離失所，75%的民眾依賴人道援助。約有230萬南蘇丹人，逃往鄰國成為難民，包括逃至蘇丹。
蘇丹內戰爆發後，許多南蘇丹難民與蘇丹民眾紛紛逃往南蘇丹，使這個本就貧窮的國家進一步陷入困境，且南蘇丹在經濟上非常依賴蘇丹，政府軍與「快速支援部隊」的內戰，使南蘇丹許多食品和商品的供應大幅減少，也可能使南蘇丹因為資源稀缺而爆發動亂。
在南蘇丹西南部的中非共和國，多年來一直飽受叛亂、管理不善和教派（sectarian）暴力所苦。聯合國指出，當地有一半的人口缺乏足夠的食物，且僅有少數人能獲得乾淨的水。蘇丹近期的內戰，也使中非共和國各類基本商品的價格大幅上漲。
在蘇丹東部的厄利垂亞也可能受到蘇丹內戰的影響。蘇丹長期以來，收容了許多逃離厄利垂亞專制政權的難民，且蘇丹是很多厄國男性逃離強制徵兵，所前往的第一站，內戰的爆發將使這些厄利垂亞難民受到影響。
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於4月25日警告：「蘇丹的權力鬥爭，正在點燃跨越國界的導火線，造成多年、巨大的苦難，並使非洲各國的發展倒退數十年。」
新聞來源
- Sudan crisis: Ceasefire extended but fighting continues（BBC）
- Why the fighting in Sudan spells trouble for its neighbors（The Washington Post）
- As Sudan cease-fire announced, some Americans still struggling to escape（abc news）
- Sudan: Now is the time for British nationals to move, urges foreign secretary（BBC）
- Peace deal ending Ethiopia’s Tigray war yet to dispel fear of more atrocities（The Washington Post）
- Impact of Sudan crisis in the Central African Republic（OCHA）
延伸閱讀
- 蘇丹內亂逾420死、3700傷，各國陸海空急撤人員，野生動物保護區獅子食物不足
- 衣索比亞政府將與奧羅莫解放軍和談，盼複製「提格雷經驗」
- 聯合國維和部隊淪為難民：528名提格雷士兵拒絕返回衣索比亞，向鄰國蘇丹尋求庇護
- 【圖輯】內戰帶走5萬條人命，南蘇丹人有家不敢回
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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