2023/04/28,
非洲

蘇丹內戰已造成512人死亡、停火協議延至30日，聯合國秘書長：「內戰將使非洲倒退數十年」

蘇丹內戰已造成512人死亡、停火協議延至30日，聯合國秘書長：「內戰將使非洲倒退數十年」
蘇丹首都喀土穆戰爭後畫面｜Photo Credit: GettyImages

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內戰至今（28）日已造成至少512人死亡、4200人受傷。世界衛生組織（WHO）表示，由於衝突地區大多數醫院沒有運作，喀土穆超過 60%的醫療機構都處於閒置狀態，因此預計會有更多人死亡。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於4月25日警告：「蘇丹的權力鬥爭，正在點燃跨越國界導火線，造成多年、巨大的苦難，並使非洲各國的發展倒退數十年。」

根據《BBC》報導，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces），在英國、美國、聯合國及鄰國的斡旋下，於昨（27）日同意將停火協議延長3天，預計於4月30日結束新協議。不過雖然雙方同意停火，全國各地仍陸續傳出戰火爆發的消息，各國也於停火期間加速從蘇丹撤離公民。

《華盛頓郵報》報導指出，蘇丹內戰遲遲未息，除了影響蘇丹，也已經嚴重影響了其多個鄰國，包括埃及、南蘇丹、中非共和國、衣索比亞與厄利垂亞。

雙方同意停火但衝突仍頻頻出現

蘇丹政府軍與「快速支援部隊」於4月15日爆發衝突，內戰至今（28）日已造成至少512人死亡、4200人受傷。世界衛生組織（WHO）表示，由於衝突地區大多數醫院沒有運作，喀土穆超過60%的醫療機構都處於閒置狀態，因此預計會有更多人死亡。

蘇丹政府軍指出他們已經控制蘇丹大多數地區，但首都喀土穆的情況仍相對「棘手」。

政府軍與「快速支援部隊」於4月25日在美國、沙烏地阿拉伯的協商下，同意停火72小時。4月27日，停火即將結束前，雙方再度於外國斡旋下，將停火延長3天。雖然雙方已停火，但根據《BBC》報導，包括首都喀土穆、西達佛地區在內的多個省份都陸續傳出有衝突爆發的消息。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「華盛頓正『非常積極』的延長休戰，雖然不完美，但至少減少了暴力。」

蘇丹鄰國南蘇丹表示，自己願意主持和平談判，目前蘇丹政府軍已經派出代表參加會談，「快速支援部隊」則沒有回應。然而，快速支援部隊及許多目擊者都表示，政府軍仍在積極進攻快速支援部隊在喀土穆的佔領地。

各國在停火期間，紛紛採取措施撤離其在蘇丹的民眾，包括在蘇丹港設立臨時駐地，以及在鄰國邊境派駐官員協助撤離。美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則於昨日呼籲美國人，在24小時內迅速離開蘇丹。

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沙烏地阿拉伯海軍懷抱嬰兒難民，蘇丹內戰爆發後，許多難民逃離蘇丹，沙烏地阿拉伯已救援2000多名蘇丹難民｜Photo Credit: GettyImages

蘇丹內戰連帶影響非洲各國

《華盛頓郵報》報導指出，蘇丹與埃及、南蘇丹、中非共和國、衣索比亞及厄利垂亞接壤，而這些國家都遭到蘇丹內戰的戰火波及。

埃及方面，埃及總統塞西（Abdel Fatah El-Sisi）與蘇丹領導人布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）關係良好，且身處尼羅河下游的兩國，都因為衣索比亞在尼羅河上游建立水壩，而擔心水資源減少，因此合作希望與衣索比亞，達成水資源共享協議。若布爾漢遭推翻，埃及與蘇丹關係降溫，則可能抹殺兩國先前的努力。

對於衣索比亞而言，蘇丹內戰除了可能影響衣索比亞復興大壩的水權以外，衣索比亞長期與提格雷人民解放陣線進行內戰，蘇丹也是提格雷地區難民的避難所。衣索比亞政府與提格雷人民解放陣線，於2022年11月達成休戰協議，如今蘇丹內戰使提格雷難民回國，也可能讓衣國政府，與提格雷人民解放陣線的衝突再次升溫。

在蘇丹南邊的南蘇丹，是世界上最貧窮的國家之一。南蘇丹約有1200萬人，其中約有200萬人在國內流離失所，75%的民眾依賴人道援助。約有230萬南蘇丹人，逃往鄰國成為難民，包括逃至蘇丹。

蘇丹內戰爆發後，許多南蘇丹難民與蘇丹民眾紛紛逃往南蘇丹，使這個本就貧窮的國家進一步陷入困境，且南蘇丹在經濟上非常依賴蘇丹，政府軍與「快速支援部隊」的內戰，使南蘇丹許多食品和商品的供應大幅減少，也可能使南蘇丹因為資源稀缺而爆發動亂。

在南蘇丹西南部的中非共和國，多年來一直飽受叛亂、管理不善和教派（sectarian）暴力所苦。聯合國指出，當地有一半的人口缺乏足夠的食物，且僅有少數人能獲得乾淨的水。蘇丹近期的內戰，也使中非共和國各類基本商品的價格大幅上漲

在蘇丹東部的厄利垂亞也可能受到蘇丹內戰的影響。蘇丹長期以來，收容了許多逃離厄利垂亞專制政權的難民，且蘇丹是很多厄國男性逃離強制徵兵，所前往的第一站，內戰的爆發將使這些厄利垂亞難民受到影響。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於4月25日警告：「蘇丹的權力鬥爭，正在點燃跨越國界的導火線，造成多年、巨大的苦難，並使非洲各國的發展倒退數十年。」

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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