「卡神」楊蕙如辦女網公開賽涉詐領補助977萬，北檢依詐欺罪起訴
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檢方認定，楊女犯行明顯阻礙我國體育運動健全發展，且事後否認犯行，辯稱相關事證均已搞丟或是遺失了，還曾經表示自己投資賺很多不需要貪這些，後續又哭窮表示無力償還，犯後態度不佳，建請法院量處適當之刑。
綽號「卡神」的楊蕙如，日前舉辦WTA台灣女網公開賽，爆出詐領補助款爭議；台北地檢署調查，楊蕙如涉嫌蒐集與賽事無關的發票，透過母親陳玉音的易始公司，向台北市政府體育局、交通部觀光局及教育部體育署等單位申請詐領合計977萬餘元補助款，今（2）日依詐欺、偽造文書等罪起訴，並建請法院宣告沒收或追徵其不法所得。
楊蕙如的易始公司取得WTA（國際女子網球協會）公開賽舉辦權，楊蕙如於2015年9月與寶悍運動平台股份有限公司簽約，並各出2500萬元舉辦2016WTA公開賽，因寶悍公司執行費用超過簽約金額，不足部分由易始公司清償。寶悍公司擔心舉辦後續年度賽事將造成公司虧損，改為受易始委託執行，並由易始主辦2017、2018WTA台灣公開賽
台北地檢署查出楊蕙如開假發票來虛報支出
根據檢察官的起訴書，楊蕙如藉舉辦2017WTA賽事機會，於2016年12月與北市體育局、網協簽立備忘錄、採購契約，卻以未辦賽事的杰美公司、品原公司名義開假發票來虛增支出，並捏造報告書、收支表向體育局詐領51萬5523元。
另外為了申請體育署的補助經費，楊蕙如透過網協向體育署申請，卻以蒐集來的不實發票來虛增支出，並抽換經會計查核報告書、收支表向體育署詐領179萬2024元。
在觀光局補助的部分，楊蕙如透過迷你網協向觀光局申請，卻以未辦賽事的杰美公司名義開假發票來虛增支出，向觀光局詐領全額補助350萬元。
此外，楊蕙如獲得2018WTA公開賽專屬授權，於2017年到2018年再度向北市體育局、體育署、交通部觀光局申請補助，並拿清償寶悍公司欠款時所取得發票，前後詐領補助款30萬5760元、65萬9839元、300萬元。上述總計977萬元。
檢方：犯後態度不佳，阻礙體育運動健全發展
檢方指出，楊女利用舉辦國際賽事機會圖謀私利，以不實發票等手法虛增支出，騙取國家有限補助經費，實質排擠政府挹注其他體育運動資源。且國家運動風氣的培養，仰賴公部門及民間團體本於誠信協力合作，其犯行已使政府補助體育賽事公平性受到質疑，造成公私協力舉辦國際體育賽事的合作模式難以順利推行。
檢方認定，楊女犯行明顯阻礙我國體育運動健全發展，且事後她否認犯行，辯稱相關事證均已搞丟或是遺失了，還曾經表示自己投資賺很多，不需要貪這些，後續又哭窮表示無力償還，犯後態度不佳，因此建請法院量處適當之刑。
檢方起訴時，批評楊女犯行阻礙我國體育運動健全發展，請求法院從重量處適當之刑。另外，楊女胞妹及擔任易始人頭負責人的楊母，則被檢方認定罪證不足，處分不起訴。
由於楊蕙如涉網軍案爆發期間，國民黨台北市議員徐巧芯等人曾舉行記者會，指稱楊蕙如雇用網軍的經費，疑來自WTA女子職業網球台灣公開賽的台北市政府等政府機關補助金，引發各界關注。2020年1月，台北市長柯文哲證實，經北市府政風處調查查出，楊蕙如用1張發票向2個單位申請核銷，鑽法律漏洞，將全案移送檢調偵辦。
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核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
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現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
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