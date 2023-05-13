中職薪資制度向來「對資方有利」，吳哲源「被指定薪水」不是個案

文：dolin66

4月20日，象魔力感謝中信兄弟球團願意延長他的合約，並允諾8月開完刀後，就會回中信兄弟報到，並隨球隊一起復健；4月21日中信兄弟公布全隊薪水，同時表示將單方面寄出吳哲源月薪24萬的通知，劉領隊更直白的說：「現在聯盟的談薪制度的確對資方有利」。

對此，吳哲源僅透過經紀公司表達「遺憾」。

我想，光是球員被球團單方面「指定」薪水多少這件事，就非常違反一般社會常識，如果這件事發生在一般的公司，我想勞工應該早就一狀告到法院了，但為什麼中職球員不能這樣做？

那是因為勞委會早在1998年12月31日以台（87）第059605號公告排除職業選手適用《勞基法》，所以中職球員薪資制度是沒有辦法在《勞基法》的架構下來討論的，這是必須先釐清的原則性問題。

再來，我們很常聽到中職球團宣布延長與陣中洋將的合約期限，但從沒聽過球隊跟本土球員「延長」合約期限，這是因為中華職棒聯盟目前採行的日規制式契約中，包含了「不定存續」的契約精神，只要球員在隔年1月1日領了球隊薪水，這份合約就自動生效。

也就是說，在球員沒有取得自由球員的資格前，基本上只有球團可以「戰力外」（不續約）本土球員，本土球員只有在球隊欠薪超過15天以上時，才可以宣布與球團解約，所以中職球團跟本土球員間的合約，其實是沒有所謂的生效期限。

Photo Credit: 中央社 中信兄弟洋投象魔力。

反觀球團與洋將簽約時，就會採用美規合約，清楚載明合約的生效期限、薪水高低、跳出合約條件等，而在這種簽約制度下，是不可能發生像吳哲源這種薪水未定卻要配合球團春訓、出賽的情形，也就不會讓球員陷入既要投入比賽、又要牽掛薪水的窘境。

如果以現在中職的合約精神，中信兄弟球團其實已經做了所有該做的事情，單方面宣布球員薪水，一來是避免陷入不給薪卻要球員上場的公關陷阱，二來是不想讓隊上本土王牌「薪」情不定影響表現，而中華職棒聯盟，才是真正需要面對這個問題的事主！

全面採取美國大聯盟「先簽約、訂期限、後上場」的合約制度，是最一勞永逸的方法，但這樣做有可能發生的情景是，部分在春訓期間還沒搞定契約的球員，必須要找到可以自主訓練的資源，因為一定要等到簽約後，球團才會允許球員參加球隊的春訓，而臺灣有沒有足夠提供職棒球員自主訓練的環境，可能是現實面必須考量的因素。

如果想要在目前日規的合約精神下，讓中職球員薪資制度更為公平，以下幾點是我認為必須要納入合約的要件：。

強制球隊提早啟動談薪時間

從報紙報導各求對談薪的狀況來看，中職球團都習慣在農曆年左右才啟動新一年度談薪動作，老實說這樣的時間真的有點晚，因為各隊都會在球季結束後執行秋訓，理論上這時候就應該要啟動下年度談薪的進度。

提早到這時也能給球團、球員更多的時間來折衝、磨合薪水、激勵獎金等條件，而不是等到來年春訓都開始了，才要球團、球員一面備戰、一面談薪，而這些都可以寫進契約內明文要求球團、球員經紀公司配合的事項。

Photo Credit: 中央社

薪資仲裁制度更透明、更有效率

我一直覺得中職聯盟限定薪資仲裁提出時間的規定很雞肋，因為每支球隊的球員那麼多，談薪的進度也不盡相同，然後卻要每個個案都要擠在短短的幾天內申請，這麼不便利的設計，很難讓人不聯想，中職聯盟是真的想讓這個制度常態化，還是想讓這個制度虛擬化？

其實真正該規範的是，薪資仲裁的執行時間，日本職棒就明確規定，只要是聯盟受理的薪資仲裁，必須要在30日內產生結果，且球員、球團必須無條件接受仲裁結果，反觀中職寥寥無幾的薪資仲裁個案，卻有很多都拖到球季開打後才有結果，這等於是聯盟變相支持「先開賽、再談薪」這種不合理現象。

另外，聯盟到底有沒有同時執行數場薪資仲裁的能量？仲裁委員名單有沒有及時更新？仲裁制度是否能兼顧勞資雙方權益？（如仲裁委員會組成來自勞資雙方比例是否公平），能否在兼顧勞資意願下，儘可能對外展現聯盟薪資仲裁的公信力？以上都是改善薪資制度必須面對的問題。

納入球隊不得以未簽約為由，限制球員參加訓練

Lamigo時期，球隊曾以不准林智平參與春訓、出賽機會等，力促球員及經紀公司儘快完成薪資談判，如果中職要保留對球隊有利的「不定存續」契約精神，就應該在合約中納入，在談薪期間，球團不得以拒絕球員參與春訓等行為施壓球員之契約條款，才能讓球團、球員間權利義務更為平衡。

中職楊秘書長已表態將就薪資仲裁提出時間進行討論，但我誠心希望中職能更全面的思考、改善薪資制度，因為唯有公平的談薪制度，球員才能更無後顧之憂的在球場展現球技，進而更快提升中華隊的國際競爭力。

本文經dolin66 授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九