中職薪資制度向來「對資方有利」，吳哲源「被指定薪水」不是個案
我們想讓你知道的是
在職業運動場上，談薪水對於生涯有限的球員來說，是賽季結束後至關重要的是，但這個情況在中職的洋將與本土球員來說，他們面對相當不同的情況。外籍球員走「美規」，先簽約、訂期限、後上場的制度，而像吳哲源這樣的本土球員，就會出現薪水未定卻要配合球團春訓、出賽的情形。
文：dolin66
4月20日，象魔力感謝中信兄弟球團願意延長他的合約，並允諾8月開完刀後，就會回中信兄弟報到，並隨球隊一起復健；4月21日中信兄弟公布全隊薪水，同時表示將單方面寄出吳哲源月薪24萬的通知，劉領隊更直白的說：「現在聯盟的談薪制度的確對資方有利」。
對此，吳哲源僅透過經紀公司表達「遺憾」。
我想，光是球員被球團單方面「指定」薪水多少這件事，就非常違反一般社會常識，如果這件事發生在一般的公司，我想勞工應該早就一狀告到法院了，但為什麼中職球員不能這樣做？
那是因為勞委會早在1998年12月31日以台（87）第059605號公告排除職業選手適用《勞基法》，所以中職球員薪資制度是沒有辦法在《勞基法》的架構下來討論的，這是必須先釐清的原則性問題。
再來，我們很常聽到中職球團宣布延長與陣中洋將的合約期限，但從沒聽過球隊跟本土球員「延長」合約期限，這是因為中華職棒聯盟目前採行的日規制式契約中，包含了「不定存續」的契約精神，只要球員在隔年1月1日領了球隊薪水，這份合約就自動生效。
也就是說，在球員沒有取得自由球員的資格前，基本上只有球團可以「戰力外」（不續約）本土球員，本土球員只有在球隊欠薪超過15天以上時，才可以宣布與球團解約，所以中職球團跟本土球員間的合約，其實是沒有所謂的生效期限。
反觀球團與洋將簽約時，就會採用美規合約，清楚載明合約的生效期限、薪水高低、跳出合約條件等，而在這種簽約制度下，是不可能發生像吳哲源這種薪水未定卻要配合球團春訓、出賽的情形，也就不會讓球員陷入既要投入比賽、又要牽掛薪水的窘境。
如果以現在中職的合約精神，中信兄弟球團其實已經做了所有該做的事情，單方面宣布球員薪水，一來是避免陷入不給薪卻要球員上場的公關陷阱，二來是不想讓隊上本土王牌「薪」情不定影響表現，而中華職棒聯盟，才是真正需要面對這個問題的事主！
全面採取美國大聯盟「先簽約、訂期限、後上場」的合約制度，是最一勞永逸的方法，但這樣做有可能發生的情景是，部分在春訓期間還沒搞定契約的球員，必須要找到可以自主訓練的資源，因為一定要等到簽約後，球團才會允許球員參加球隊的春訓，而臺灣有沒有足夠提供職棒球員自主訓練的環境，可能是現實面必須考量的因素。
如果想要在目前日規的合約精神下，讓中職球員薪資制度更為公平，以下幾點是我認為必須要納入合約的要件：。
強制球隊提早啟動談薪時間
從報紙報導各求對談薪的狀況來看，中職球團都習慣在農曆年左右才啟動新一年度談薪動作，老實說這樣的時間真的有點晚，因為各隊都會在球季結束後執行秋訓，理論上這時候就應該要啟動下年度談薪的進度。
提早到這時也能給球團、球員更多的時間來折衝、磨合薪水、激勵獎金等條件，而不是等到來年春訓都開始了，才要球團、球員一面備戰、一面談薪，而這些都可以寫進契約內明文要求球團、球員經紀公司配合的事項。
薪資仲裁制度更透明、更有效率
我一直覺得中職聯盟限定薪資仲裁提出時間的規定很雞肋，因為每支球隊的球員那麼多，談薪的進度也不盡相同，然後卻要每個個案都要擠在短短的幾天內申請，這麼不便利的設計，很難讓人不聯想，中職聯盟是真的想讓這個制度常態化，還是想讓這個制度虛擬化？
其實真正該規範的是，薪資仲裁的執行時間，日本職棒就明確規定，只要是聯盟受理的薪資仲裁，必須要在30日內產生結果，且球員、球團必須無條件接受仲裁結果，反觀中職寥寥無幾的薪資仲裁個案，卻有很多都拖到球季開打後才有結果，這等於是聯盟變相支持「先開賽、再談薪」這種不合理現象。
另外，聯盟到底有沒有同時執行數場薪資仲裁的能量？仲裁委員名單有沒有及時更新？仲裁制度是否能兼顧勞資雙方權益？（如仲裁委員會組成來自勞資雙方比例是否公平），能否在兼顧勞資意願下，儘可能對外展現聯盟薪資仲裁的公信力？以上都是改善薪資制度必須面對的問題。
納入球隊不得以未簽約為由，限制球員參加訓練
Lamigo時期，球隊曾以不准林智平參與春訓、出賽機會等，力促球員及經紀公司儘快完成薪資談判，如果中職要保留對球隊有利的「不定存續」契約精神，就應該在合約中納入，在談薪期間，球團不得以拒絕球員參與春訓等行為施壓球員之契約條款，才能讓球團、球員間權利義務更為平衡。
中職楊秘書長已表態將就薪資仲裁提出時間進行討論，但我誠心希望中職能更全面的思考、改善薪資制度，因為唯有公平的談薪制度，球員才能更無後顧之憂的在球場展現球技，進而更快提升中華隊的國際競爭力。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。