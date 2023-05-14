《越自然越抗癌 清除癌細胞》：印度古儒吉淨化呼吸，四十天後必有奇蹟

文：韓柏檉

四十天後必有奇蹟：印度古儒吉淨化呼吸

我有個朋友，常會跟我談一些靈性的東西，說實在我聽不太懂；他借書給我看，我也看了，他說了一些我聽不懂的話，我也聽了。有一天，他介紹我一個叫做「生活的藝術」的地方，帶我去那邊學習「淨化呼吸法」。

呼吸也要學嗎？這不是與生俱來的天賦與能力嗎？他說這種呼吸法非常神奇，他每天傍晚都會練習一個小時，幾乎不間斷，我想既然他能每天不斷持續練習，想必有其獨到之處吧。

「淨化呼吸法」是由國際級靈性導師古儒吉大師所創，他被印度總理封為心靈導師，在國際間被稱為「國際心靈導師聖者」，在好奇驅使與別人的好意之下，我參加了6天的第一階課程。課程中，有個有趣的體驗，學員們在一個活動中會相互問：「你是誰？」而被問的人必須毫不考慮，立即反應回答。我回答我是山、我是水、我是人、我是月、我是太陽、我是風……講著講著，我竟說我是那位大師的兄弟，最後竟講說自己就是古儒吉大師。

當下覺得自己有那麼一點感覺，之後與授課老師反映，老師也沒說什麼，只說很好。當晚我便做了一個夢，夢見古儒吉大師背著一個背包，和我從西華飯店對面一起過馬路，我並送他到飯店住宿。這樣的夢境好實在，至今依然清晰，難道我與大師有什麼連結嗎？參加課程的接連幾天，在夢境中見了他兩三次，這種經驗讓我覺得自己的靈性似乎被提升了，覺得自己在學習心靈成長是可以相通連接的。

用呼吸把身心不平衡因素篩出來

淨化呼吸法是教人如何學會一種韻律式的呼吸，這個韻律的呼吸可以影響身心，也可以帶領我們超越、走向我們情緒的本源，也就是我們的意識。大師說呼吸與心靈是相通的，就如身體與心靈相通的一般，呼吸能將身心內部的不平衡因素篩檢出來，這就是生命的奧秘，被人遺忘的奧秘。

學習這個呼吸法前，我一般吸氣大約幾秒鐘，呼氣大約也幾秒，但在學習技巧之後，我測試過，我吸氣最長可達15秒、呼氣可達30秒，讓我覺得這在呼吸的技巧上是相當大的突破，也感到很開心。

淨化呼吸法第一階課程結束的前兩天，有一個正式的全套的淨化呼吸演練，這呼吸分為三大部分，每部分有不同的呼吸次數、頻率、快慢與深淺，在大師CD播出聲音的引導下，學員們隨著引導老師的口令做「吸、呼、吸、呼」，一步一步地做下去，我越做越累，感覺傷口在痛，全身不舒服，時間變得很漫長，但仍隨著口令一吸一吐。古儒吉大師的引導彷佛有一種音調、有一種魅力，使人融入其中，隨著他的領導，就在一吸一呼間終於完成。

老師說可以坐下或躺下來休息，這時全身有大大的放鬆感，可以好好喘口氣、閉上眼睛躺著休息。突然間，一個飄浮的軀體從實在的軀體飄了出去，當下只覺怎麼有如此神奇的景象出現。這樣子休息，感覺非常暢快舒服，剛剛做呼吸練習的過程中所感到的緊繃與刺痛都消失了，這就是我第一次學習淨化呼吸的體驗。

回家之後每天要至少練習一次，一套下來大概要40分鐘，老師說了一句話，「延續40天的練習必有奇蹟！」我真切聽了進去並完成了功課。對於大病初癒的我來說，是多麼重要的一句話，既然40天必有其奇蹟，當然一定要做滿40天，甚至更多。每天我在清早起床梳洗後，回到床上開始做淨化呼吸，一次一次一天一天，就這樣子做了6個月。有什麼感覺呢？就是在一吸一吐、肚子一飽一扁之間，感覺肚子內的廢氣都清光了，躺下休息後再坐起來，感覺神采奕奕，呼吸的深度增大了，甚至平時也在不知不覺中使用這種呼吸方式，進行每一口氣的吸吐。

後來雖然沒有持續每天練習，但一有機會，想做了，就會坐下來做一做淨化呼吸，尤其是壓力特別大、心情特別煩悶時，做完之後會微微出汗，夏天更是讓我滿身是汗。

睡前，我也會躺下來聽著引導CD，總是很快地睡著。我體驗到認真地呼吸是多麼重要，可是一般人生活忙碌，分秒必爭，呼吸那麼淺，總在急促間完成了空氣的進出。肺部可以容納那麼大量的氣體，可是人們呼吸之間所交換的氣體卻可能不到百分之二十，身體的氧氣總是在不足或不夠新鮮的狀態下，甚至廢氣也無法好好的排出，因此身體上許多症狀，都來自於無法有一個有效率的呼吸。

深吸深吐調整交感神經

呼吸對人體有什麼影響？根據生活的藝術基金會報導指出：壓力是對人的思想與情緒產生最大影響的來源，是人類最重要的文明病。壓力不但容易使體內的內分泌失去平衡，導致情緒低落、焦慮不安、失眠倦怠或憂鬱症，甚至也影響了人際關係、影響了工作成效、注意力、激勵等等，人難免隨時隨地都受到壓力的影響，但是壓力經年累月的、對我們的身體產生危害，無法疏解的話就會導致無法逆轉的生理變化，許多慢性病都是壓力所產生的。

為何深呼吸可以讓內心平靜下來？人的自律神經控制著我們身上的每一個細胞，如果用精神狀態來表示自律神經的平衡，交感神經就是「緊張、興奮」，那些較為高漲的情緒，而副交感神經則是「餘裕、安心」等。自律神經的平衡會在一天之內因為狀況的變動或冷熱、運動或飲食的方式而有所變化，但精神狀態會對於自律神經產生重大的影響，也就是說心情的混亂與壓力對身體的傷害尤為明顯。

當我們感到不安、焦慮、憤怒等情緒時，這時候你觀察自己的狀態就會發現，我們的呼吸會變得又淺又急促；但當我們處於平穩、安心的狀態時，呼吸就是緩慢且深長的；最後再想像一下，我們非常緊張的時候，是不是都會透過深呼吸來放鬆並且慢慢穩定自己的心情？所以呼吸具有改變身體狀態的能力！當我們做深呼吸時，副交感神經就會受到刺激，因此吸入大量的氧氣，血管擴張開來，血液的流通更加順暢，肌肉放鬆，身體就會放鬆下來。