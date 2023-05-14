《越自然越抗癌 清除癌細胞》：印度古儒吉淨化呼吸，四十天後必有奇蹟
我們想讓你知道的是
學習這個呼吸法前，我一般吸氣大約幾秒鐘，呼氣大約也幾秒，但在學習技巧之後，我測試過，我吸氣最長可達15秒、呼氣可達30秒，讓我覺得這在呼吸的技巧上是相當大的突破，也感到很開心。
文：韓柏檉
四十天後必有奇蹟：印度古儒吉淨化呼吸
我有個朋友，常會跟我談一些靈性的東西，說實在我聽不太懂；他借書給我看，我也看了，他說了一些我聽不懂的話，我也聽了。有一天，他介紹我一個叫做「生活的藝術」的地方，帶我去那邊學習「淨化呼吸法」。
呼吸也要學嗎？這不是與生俱來的天賦與能力嗎？他說這種呼吸法非常神奇，他每天傍晚都會練習一個小時，幾乎不間斷，我想既然他能每天不斷持續練習，想必有其獨到之處吧。
「淨化呼吸法」是由國際級靈性導師古儒吉大師所創，他被印度總理封為心靈導師，在國際間被稱為「國際心靈導師聖者」，在好奇驅使與別人的好意之下，我參加了6天的第一階課程。課程中，有個有趣的體驗，學員們在一個活動中會相互問：「你是誰？」而被問的人必須毫不考慮，立即反應回答。我回答我是山、我是水、我是人、我是月、我是太陽、我是風……講著講著，我竟說我是那位大師的兄弟，最後竟講說自己就是古儒吉大師。
當下覺得自己有那麼一點感覺，之後與授課老師反映，老師也沒說什麼，只說很好。當晚我便做了一個夢，夢見古儒吉大師背著一個背包，和我從西華飯店對面一起過馬路，我並送他到飯店住宿。這樣的夢境好實在，至今依然清晰，難道我與大師有什麼連結嗎？參加課程的接連幾天，在夢境中見了他兩三次，這種經驗讓我覺得自己的靈性似乎被提升了，覺得自己在學習心靈成長是可以相通連接的。
用呼吸把身心不平衡因素篩出來
淨化呼吸法是教人如何學會一種韻律式的呼吸，這個韻律的呼吸可以影響身心，也可以帶領我們超越、走向我們情緒的本源，也就是我們的意識。大師說呼吸與心靈是相通的，就如身體與心靈相通的一般，呼吸能將身心內部的不平衡因素篩檢出來，這就是生命的奧秘，被人遺忘的奧秘。
學習這個呼吸法前，我一般吸氣大約幾秒鐘，呼氣大約也幾秒，但在學習技巧之後，我測試過，我吸氣最長可達15秒、呼氣可達30秒，讓我覺得這在呼吸的技巧上是相當大的突破，也感到很開心。
淨化呼吸法第一階課程結束的前兩天，有一個正式的全套的淨化呼吸演練，這呼吸分為三大部分，每部分有不同的呼吸次數、頻率、快慢與深淺，在大師CD播出聲音的引導下，學員們隨著引導老師的口令做「吸、呼、吸、呼」，一步一步地做下去，我越做越累，感覺傷口在痛，全身不舒服，時間變得很漫長，但仍隨著口令一吸一吐。古儒吉大師的引導彷佛有一種音調、有一種魅力，使人融入其中，隨著他的領導，就在一吸一呼間終於完成。
老師說可以坐下或躺下來休息，這時全身有大大的放鬆感，可以好好喘口氣、閉上眼睛躺著休息。突然間，一個飄浮的軀體從實在的軀體飄了出去，當下只覺怎麼有如此神奇的景象出現。這樣子休息，感覺非常暢快舒服，剛剛做呼吸練習的過程中所感到的緊繃與刺痛都消失了，這就是我第一次學習淨化呼吸的體驗。
回家之後每天要至少練習一次，一套下來大概要40分鐘，老師說了一句話，「延續40天的練習必有奇蹟！」我真切聽了進去並完成了功課。對於大病初癒的我來說，是多麼重要的一句話，既然40天必有其奇蹟，當然一定要做滿40天，甚至更多。每天我在清早起床梳洗後，回到床上開始做淨化呼吸，一次一次一天一天，就這樣子做了6個月。有什麼感覺呢？就是在一吸一吐、肚子一飽一扁之間，感覺肚子內的廢氣都清光了，躺下休息後再坐起來，感覺神采奕奕，呼吸的深度增大了，甚至平時也在不知不覺中使用這種呼吸方式，進行每一口氣的吸吐。
後來雖然沒有持續每天練習，但一有機會，想做了，就會坐下來做一做淨化呼吸，尤其是壓力特別大、心情特別煩悶時，做完之後會微微出汗，夏天更是讓我滿身是汗。
睡前，我也會躺下來聽著引導CD，總是很快地睡著。我體驗到認真地呼吸是多麼重要，可是一般人生活忙碌，分秒必爭，呼吸那麼淺，總在急促間完成了空氣的進出。肺部可以容納那麼大量的氣體，可是人們呼吸之間所交換的氣體卻可能不到百分之二十，身體的氧氣總是在不足或不夠新鮮的狀態下，甚至廢氣也無法好好的排出，因此身體上許多症狀，都來自於無法有一個有效率的呼吸。
深吸深吐調整交感神經
呼吸對人體有什麼影響？根據生活的藝術基金會報導指出：壓力是對人的思想與情緒產生最大影響的來源，是人類最重要的文明病。壓力不但容易使體內的內分泌失去平衡，導致情緒低落、焦慮不安、失眠倦怠或憂鬱症，甚至也影響了人際關係、影響了工作成效、注意力、激勵等等，人難免隨時隨地都受到壓力的影響，但是壓力經年累月的、對我們的身體產生危害，無法疏解的話就會導致無法逆轉的生理變化，許多慢性病都是壓力所產生的。
為何深呼吸可以讓內心平靜下來？人的自律神經控制著我們身上的每一個細胞，如果用精神狀態來表示自律神經的平衡，交感神經就是「緊張、興奮」，那些較為高漲的情緒，而副交感神經則是「餘裕、安心」等。自律神經的平衡會在一天之內因為狀況的變動或冷熱、運動或飲食的方式而有所變化，但精神狀態會對於自律神經產生重大的影響，也就是說心情的混亂與壓力對身體的傷害尤為明顯。
當我們感到不安、焦慮、憤怒等情緒時，這時候你觀察自己的狀態就會發現，我們的呼吸會變得又淺又急促；但當我們處於平穩、安心的狀態時，呼吸就是緩慢且深長的；最後再想像一下，我們非常緊張的時候，是不是都會透過深呼吸來放鬆並且慢慢穩定自己的心情？所以呼吸具有改變身體狀態的能力！當我們做深呼吸時，副交感神經就會受到刺激，因此吸入大量的氧氣，血管擴張開來，血液的流通更加順暢，肌肉放鬆，身體就會放鬆下來。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。