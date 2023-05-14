《越自然越抗癌 清除癌細胞》：我在學校當教授，未來竟然走靈療？
我們想讓你知道的是
心不安定靈就容易被打開，被打開之後，就會是很多外在進入；打開之後我們曾經累世的靈就出來，以前是被封閉的，被寄在那裡。打開就被誘發出來後，開始作亂在身體裡面。因此現在是很亂的世界，大廟小廟通靈的非常多，但每個能力跟德性是不一樣的。
文：韓柏檉
龍安聖殿：靈界訊息，第三隻眼睛
人在做，天在看，心誠則靈。現代家庭的功課是一本難念的經，越是親密越有解不開的結。誰都知道，就是做不到，為什麼呢？因為有個障礙無形的因與果。
我介紹朋友去過一處地方，後來朋友也協同友人去化解，傳來這樣的訊息：「我看到我的朋友從小接受外國教育完全西化洋派不信鬼神的人，為了祈求跟媽媽和解回復好的母女關係，誠心跪地求筊，為渡靈時擲不出筊而焦急站在渡靈台前，合十祈求而且滿頭大汗的樣子，我都鼻酸了。聽到一回家媽媽就笑笑地跟她打招呼，我真的發心發願要幫更多有緣人！他們之前都不解跟父母摩擦的原因，看了疏文跟師父解說，似乎都更能體諒父母，也都知道要先改變，自己才能跟父母回復好的關係。看到這些孩子原來都有一顆期盼跟父母和樂相處的心。」
靈療， 21世紀最神奇的療法
在十多年前，我開刀的時候就已經碰到靈療，台中通靈的陳老師有幫助過我，可是那時候不是很相信，也不以為然。但回想起來，應該是他在我開刀的時候，助我一臂之力，所以當時醫師說要準備輸血2000C.C.，也沒有用到；要七、八個鐘頭的手術，也三、四個鐘頭就完成。
印證當我最近所看到、所聽到的事情，我們看不到的一些障礙都可以透過高人把它移除拿掉，讓事情變得順利。
透過那時候，我得到一個訊息就是我未來會走靈療的路程，我想這是怎麼回事啊？我在學校當教授，未來竟然走靈療？聽起來有點怪力亂神，可是現在回想起來，好像就是在做這件事情。首先，我當時遇到了一位義大利醫生，有幫我靈療，這部分我就不多述，之前有說過了。
那我就講最近的事情，有天要去拜訪上市公司董事長，來談些公事合作，約他辦公室見面，前一晚他說帶我去山上，拜訪一個老師，他會做靈療。我聽這什麼東西啊？
覺得害怕然後就多問了幾句，他說是一個很有名的人帶他去，去了之後，很多一些很難處理的事情，就得到化解，包括身體。包括著名的人士加上他都相信，我就跟著去看看。去了現場遇到他口中那一位帶他去的人，他是之前的行政院的某一部門的官員，帶著他的同學、美國大學的教授，他們是高中同學，美國這位教授，也是來做處理、化解，已經來了第二次。
我們就稱為這個人為老師好了，或殿主也可以。他說這個教授看起來比上次好多了。我們坐下來開始聊這方面，所不知道、難以摸索的世界，說到現在21世紀末法時代，表示很多人的靈都被打開，心靈分離了。
心不安定靈就容易被打開，被打開之後，就會是很多外在進入；打開之後我們曾經累世的靈就出來，以前是被封閉的，被寄在那裡。打開就被誘發出來後，開始作亂在身體裡面。因此現在是很亂的世界，大廟小廟通靈的非常多，但每個能力跟德性是不一樣的。越來越多人有這能力，越多人被干擾，現在這環境就是要做身心修養來安定我們心靈，讓這些事情不會沾惹我們身上。
可是已經沾惹的怎麼辦？要用方法把它移除，通靈的人、有能力的人，有辦法知道你是怎麼回事，然後把問題障礙拿掉，尤其是得到癌症的人，特別是有這種的先天因果業報，或者是有外力卡到一些陰、干擾等，讓身體某部分一直產生問題。
在現場，聽他說靈的道理後，覺得很有道理，加上部長都相信了，我們還有什麼不相信？所以越聽越有趣，後來那位老師就說我應該也要再處理一下，雖然生病過去了，有些福報有一些使命，該要把自己修煉得更好，所以要多多學習。多學習就是要把一些過去的障礙，先把它清除，更能夠永保安康。
我就把姓名、身分、年月日、八字，還有住址、我的問題，病痛、生病的一些狀態一併告訴他，他就說透過一個雲端的連接，就可以得到訊息，知道某個人的問題是什麼，知道他被卡到、被干擾的有什麼人，包括前世的某某人怎麼了。
我的問題是我曾經是清朝某大官，出去打仗，設計了圈套害了很多部屬，讓他們受到毒害，這些人把帳都算到我頭上，要來討這個債。加上還卡到陰，比如到醫院或哪裡，身體不是很好的時候，能量不是很好的時候，就會卡到。不過這樣卡到，是跟生病的方式很類似，所以有些人肝臟不好，一定是卡到跟肝臟有關，死於那情況的魂。
那老師，包括他的學生就會透過這樣方式，寫出很有學問的字眼與句子，來說明整個過程，包括你的前世、冤親債主或是被害的人有多少人，都寫出來。光看到文字都不得不讚歎不佩服，信不信是一回事，但是能夠這樣寫，每個人都寫不一樣。有七字的、六字、五字、四字到三字都不一樣。
做完這個事，就去化解你的冤親債主，要把它們送走，好比你犯法後，需要有人來調解，不然他們根本不會離開。要請玉皇大帝來調解，陰陽兩界調解，調解完再想辦法把冤親債主們送走，有一些簡單的儀式，得到玉皇大帝的首肯，聽起來像拜拜而已，但是重點是有沒有能力告訴你問題出在哪裡？問題該怎麼做？能不能幫你把它拿走驅除？驅除之後，還會不會再來？還會，那你就要開始修行，修身養性，讓自己快樂，把自己的身體修煉得很好，讓這些外力不能夠進入。
這需要打坐，認真地打坐，打坐之前也找到了每一個人的守護神，那祂們的名字叫靈主，我這個靈的主人，就是我的守護神。常常靜坐，去觀想我的靈主，去跟靈主做一些連結，來保護自己。這樣子的話，外力就比較不會進入。他們也都有能力去幫忙告訴你的靈主名字是誰，像我的靈主是龍山寺的文昌帝君。
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告