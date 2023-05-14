《越自然越抗癌 清除癌細胞》：我在學校當教授，未來竟然走靈療？

文：韓柏檉

龍安聖殿：靈界訊息，第三隻眼睛

人在做，天在看，心誠則靈。現代家庭的功課是一本難念的經，越是親密越有解不開的結。誰都知道，就是做不到，為什麼呢？因為有個障礙無形的因與果。

我介紹朋友去過一處地方，後來朋友也協同友人去化解，傳來這樣的訊息：「我看到我的朋友從小接受外國教育完全西化洋派不信鬼神的人，為了祈求跟媽媽和解回復好的母女關係，誠心跪地求筊，為渡靈時擲不出筊而焦急站在渡靈台前，合十祈求而且滿頭大汗的樣子，我都鼻酸了。聽到一回家媽媽就笑笑地跟她打招呼，我真的發心發願要幫更多有緣人！他們之前都不解跟父母摩擦的原因，看了疏文跟師父解說，似乎都更能體諒父母，也都知道要先改變，自己才能跟父母回復好的關係。看到這些孩子原來都有一顆期盼跟父母和樂相處的心。」

靈療， 21世紀最神奇的療法

在十多年前，我開刀的時候就已經碰到靈療，台中通靈的陳老師有幫助過我，可是那時候不是很相信，也不以為然。但回想起來，應該是他在我開刀的時候，助我一臂之力，所以當時醫師說要準備輸血2000C.C.，也沒有用到；要七、八個鐘頭的手術，也三、四個鐘頭就完成。

印證當我最近所看到、所聽到的事情，我們看不到的一些障礙都可以透過高人把它移除拿掉，讓事情變得順利。

透過那時候，我得到一個訊息就是我未來會走靈療的路程，我想這是怎麼回事啊？我在學校當教授，未來竟然走靈療？聽起來有點怪力亂神，可是現在回想起來，好像就是在做這件事情。首先，我當時遇到了一位義大利醫生，有幫我靈療，這部分我就不多述，之前有說過了。

那我就講最近的事情，有天要去拜訪上市公司董事長，來談些公事合作，約他辦公室見面，前一晚他說帶我去山上，拜訪一個老師，他會做靈療。我聽這什麼東西啊？

覺得害怕然後就多問了幾句，他說是一個很有名的人帶他去，去了之後，很多一些很難處理的事情，就得到化解，包括身體。包括著名的人士加上他都相信，我就跟著去看看。去了現場遇到他口中那一位帶他去的人，他是之前的行政院的某一部門的官員，帶著他的同學、美國大學的教授，他們是高中同學，美國這位教授，也是來做處理、化解，已經來了第二次。

我們就稱為這個人為老師好了，或殿主也可以。他說這個教授看起來比上次好多了。我們坐下來開始聊這方面，所不知道、難以摸索的世界，說到現在21世紀末法時代，表示很多人的靈都被打開，心靈分離了。

心不安定靈就容易被打開，被打開之後，就會是很多外在進入；打開之後我們曾經累世的靈就出來，以前是被封閉的，被寄在那裡。打開就被誘發出來後，開始作亂在身體裡面。因此現在是很亂的世界，大廟小廟通靈的非常多，但每個能力跟德性是不一樣的。越來越多人有這能力，越多人被干擾，現在這環境就是要做身心修養來安定我們心靈，讓這些事情不會沾惹我們身上。

可是已經沾惹的怎麼辦？要用方法把它移除，通靈的人、有能力的人，有辦法知道你是怎麼回事，然後把問題障礙拿掉，尤其是得到癌症的人，特別是有這種的先天因果業報，或者是有外力卡到一些陰、干擾等，讓身體某部分一直產生問題。

在現場，聽他說靈的道理後，覺得很有道理，加上部長都相信了，我們還有什麼不相信？所以越聽越有趣，後來那位老師就說我應該也要再處理一下，雖然生病過去了，有些福報有一些使命，該要把自己修煉得更好，所以要多多學習。多學習就是要把一些過去的障礙，先把它清除，更能夠永保安康。

我就把姓名、身分、年月日、八字，還有住址、我的問題，病痛、生病的一些狀態一併告訴他，他就說透過一個雲端的連接，就可以得到訊息，知道某個人的問題是什麼，知道他被卡到、被干擾的有什麼人，包括前世的某某人怎麼了。

我的問題是我曾經是清朝某大官，出去打仗，設計了圈套害了很多部屬，讓他們受到毒害，這些人把帳都算到我頭上，要來討這個債。加上還卡到陰，比如到醫院或哪裡，身體不是很好的時候，能量不是很好的時候，就會卡到。不過這樣卡到，是跟生病的方式很類似，所以有些人肝臟不好，一定是卡到跟肝臟有關，死於那情況的魂。

那老師，包括他的學生就會透過這樣方式，寫出很有學問的字眼與句子，來說明整個過程，包括你的前世、冤親債主或是被害的人有多少人，都寫出來。光看到文字都不得不讚歎不佩服，信不信是一回事，但是能夠這樣寫，每個人都寫不一樣。有七字的、六字、五字、四字到三字都不一樣。

做完這個事，就去化解你的冤親債主，要把它們送走，好比你犯法後，需要有人來調解，不然他們根本不會離開。要請玉皇大帝來調解，陰陽兩界調解，調解完再想辦法把冤親債主們送走，有一些簡單的儀式，得到玉皇大帝的首肯，聽起來像拜拜而已，但是重點是有沒有能力告訴你問題出在哪裡？問題該怎麼做？能不能幫你把它拿走驅除？驅除之後，還會不會再來？還會，那你就要開始修行，修身養性，讓自己快樂，把自己的身體修煉得很好，讓這些外力不能夠進入。

這需要打坐，認真地打坐，打坐之前也找到了每一個人的守護神，那祂們的名字叫靈主，我這個靈的主人，就是我的守護神。常常靜坐，去觀想我的靈主，去跟靈主做一些連結，來保護自己。這樣子的話，外力就比較不會進入。他們也都有能力去幫忙告訴你的靈主名字是誰，像我的靈主是龍山寺的文昌帝君。