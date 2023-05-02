TNL+ 2023/05/02,
文學

《又一個時代》：「如果」的重要，陳冠中給香港人的史識與開示

《又一個時代》：「如果」的重要，陳冠中給香港人的史識與開示
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

知識的隨手可拾，對我們來說或許難以㨂選。陳冠中回應提問時直接提出他的幾本專著，也正適合在《又一個時代》之後閱讀，更作專注探究的作品。他對香港年輕人的關心、親近，也盡在其不避諱地分享自身著作，其中，當然指涉到談論「如果」，是離不開回首歷史的智慧。

今年四月，著作等身的陳冠中再出版新書，題為《又一個時代》。書名改得真好，皆因世界的確予人一種再也回不去，隨時要翻開全新一頁的感覺與想像。這對香港人來說，或許尤其深刻、難耐，畢竟連城市都彷彿要煙消雲散，乘風而去，什麼都沒有留下。

直到這一刻，我們都在，別再著急走。聽我說，喝一口解宿的回魂酒：昨夜暴風雨，廣陵散絕，回不去了，日後無雨也無晴，靜好歲月是殘忍的，出門記得帶舌頭，師精禽銜石，效毒株變異，在這二十一世紀的二十年代。

陳冠中為此書撰寫的代序〈二十年代〉，短短不過百字，但頗能道出他剛過七十歲，一直以來作為公共知識分子的心聲：二十世紀的二十年代已告終結，迎來了二十一世紀的二十年代，我，我們都還在。只是「昨夜暴風雨，廣陵散絕」，面對新一輪二十年代，實在算不上太平盛勢。

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圖片來源：二○四六出版-遠足文化

後輩如我者，只能遙遠地仰視、閱讀他，身為貫穿兩個世紀，依然、仍能用心思辨，緊貼時代的知識分子，實在比起不少人都更值得敬佩。

陳冠中出生上海，成長於香港，遊走兩岸三地，自2000年移居北京至今。不論他身在何方，始終念念不忘香港，1998年在台灣寫下《什麼都沒有發生》，2012年的《中國天朝主義與香港》等；無改敢言批判的精神，2008年《盛世》、2015年《建豐二年──新中國烏有史》等，都已早成中國禁書。

新書《又一個時代》不再在香港出版，而轉至台灣，也可視作是他以上兩條脈絡的延續。相比陳冠中其他長篇著作，這書收錄了他近年不同的演講、文章，沒有這麼深奧，並非專注單一題目的宏大論述。但好處在於容易把握，深入淺出，可供觀察陳冠中面對當代的眾聲喧嘩，選取那些關注的面向思考，思考之中又提供什麼洞見和火花。這種閱讀本來就具知性的趣味。

有說歷史沒有如果，但歷史識見的建立卻離不開如果，否則只剩下上文說過的成王敗寇，何來歷史開示？

雖不在一時一地論述，主題多元，我讀畢全書後，卻發現《又一個時代》在論未來可能的〈從一百多年前到未來——漫談中美世界大戰〉、〈科技奇點、經濟奇點、制度拐點〉；談歷史流變的〈「這個時代已經過去」——讀劉香成口述《世界不是這樣的》〉、〈為甚麼要書寫張東蓀？——哲學家與當代中國的未竟之路〉；看香港今昔的〈香港與我的開蒙——電影、書和社會運動，一九六六—一九七五〉⋯⋯都隱含了陳冠中的歷史識見，給予我們這一代香港人許多去敞的開示、啟發。

因此，這些篇章的大主題都如他談張東蓀時所強調：「如果」。歷史的識見離不開如果，皆因這樣就只有現實框架下的必然，什麼都不必談，以古為鏡也成空話，更不會出現「究天人之際，通古今之變」的史家。「如果」，是陳冠中思辨世事的精神。

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