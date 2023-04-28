美韓同意就晶片出口管制方面進行合作，中國調查美光很可能「搬石頭砸自己的腳」
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4月27日，美國商務部公告，本次舉辦「美韓供應鍊和商業對話」（SCCD）」，針對半導體、機器人、3D列印等方面合作，並且加強出口管制，外界視此為美韓攜手「圍堵中國」的起手式，這也牽動了台灣半導體供應鏈的未來發展。
根據美國商務部（United States Department of Commerce）聲明顯示，美國與韓國將針對先進半導體進行合作，在「國家安全」的基礎上，並一起攜手讓全球供應鏈更順利。而本次宣示，被外界視為兩國將以晶片、出口管制等策略圍堵中國擴張。
美韓宣布針對半導體、出口管制上合作
事實上，美國商務部部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）和韓國貿易工業和能源部（MOTIE）部長李昌陽（Chang-Yang Lee）已經於2022年5月21日簽署合作備忘錄，啟動了美韓間供應鏈的對話及合作。
4月27日，美國商務部再度發布公告，本次舉辦「美韓供應鍊和商業對話」（SCCD）」。SCCD的主要目的是，在半導體、機器人、3D列印等方面合作，並且加強出口管制。
在半導體方面，持續實行獎勵措施以支援半導體產業發展，兩國與會的高層人士將就《晶片法案》討論，包含獎勵、補貼等。
美中對抗下，白宮政策的主軸是「晶片製造重回美國本土」。
它們利用補貼要求台日韓至美國本土設廠。韓國告訴美國，韓企至美設廠應有明確的獎勵辦法，盼能盡量減少企業投資和商業上的不確定性，才有辦法為兩國創造更多有利條件。
其次，SCCD將建立一個平台，讓公部門和民間企業可以互相聯繫，這包含國家半導體技術中心、相關行業協會、大學、政府機構和公司。值得注意的是，會中強調根據各國在半導體行業的優勢，進行各類研發專案，合作項目包含先進封裝、材料、零件和設備。
此外，出口管制方面，SCCD會中談及，美韓將在先進半導體中進行密切合作，實施必要出口管制措施以保護國家安全，但也會盡可能避免干擾全球半導體供應鏈，而美韓點出烏克蘭問題強調，「各方將繼續努力，與其他盟國一起協調出口管制措施的實施，以應對烏克蘭局勢。」
中國對美國「以商逼政」的策略會奏效嗎？
實際詢問位於半導體的業內人士David指出，美韓的這些宣示，恰巧在中國向美商記憶體大廠美光（Micron）進行調查之後，是有強烈的政治訊息。
由於美光在全球記憶體上舉足輕重，中國若向其展開調查，意味著中國所需要的記憶體必然得向另外兩間大廠韓國的三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）協調調貨增產。
本來外界預期韓國將在美國、中國之間取得平衡，未料27日卻發出美韓共同聲明。
很明顯的韓國選擇傾向美國，這也意味中國向美光發動的國安調查很可能會演變為「搬石頭砸自己的腳」。不過，David也強調，三星、SK海力士許多廠房都在中國，意味著北京仍有能力影響此兩大企業。
還有一點也值得注意，中國選擇在此時間向美光進行調查，是有理由的。他解釋，目前記憶體產業供過於求，尤其是美光連續啟動大規模裁員後，是一個以商逼政，向美國施壓的好時機。
據研究調查單位集邦科技（TrendForce）調查顯示，由於部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經啟動DRAM減產，相較第1季DRAM均價跌幅近20%，且預估第2季跌幅仍持續達到至10至15%。
TrendForce指出，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。這也代表美中韓在產業中的角力，仍會激烈的進行。
最後，令人感到意外的是，兩國在SCCD會議上，除了在半導體、出口管制方面，有強化封鎖中國的意味以外，還提及了將啟動一個新計畫小組，在以上的基礎，在產業向上朔源至關鍵礦物、金屬等重要材料。
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核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
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