【關鍵專訪】《疫起》王柏傑、薛仕凌：拍整部戲都好辛苦，製作人跟導演真的很大膽

「拍整部戲都好辛苦，我那時候看到他（薛仕凌）都會很生氣，就是太投入角色了。」從《罪夢者》的幫派份子、《華燈初上》的渣男牛郎、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的音樂製作人，到電影《疫起》成為病患治療的內心矛盾的胸腔外科主治醫師，王柏傑在接受關鑑評論網專訪時，談到薛仕凌心裡還是有些憤恨難消。

2023年在COVID-19疫情逐漸解封之際，《疫起》改編自2003年台灣經歷過的SARS疫病災難，以撼動全台的封院事件為藍圖，採取類型手法刻畫人性衝突，描述致命病毒在醫院爆發，無預警封鎖的醫院宛如白色監獄，面對直撲而來的未知病毒，醫護人員也陷入自保與救人的身心拉扯。從醫護人員與病患、家屬的角度來描述人性的掙扎與害怕，深刻揭開台灣20年前的抗疫傷痛。

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《疫起》由王柏傑、曾敬驊、項婕如等演技派演員與金鐘影帝薛仕凌、金馬影后謝盈萱同台飆戲，精湛演技詮釋人性試煉下的掙扎與恐懼。睽違6年重回大銀幕的王柏傑，詮釋工作了十年，貪生怕死，沒有赴死救人的高尚醫德，只想明哲保身，趕快回家見女兒的胸腔外科醫生夏正。「製作人跟導演真的很大膽」。

「私底下我對真人真事的東西很喜歡，電影啊或者是其他的，他們有人性的東西，所以我聽到和平醫院的事情要開拍就很期待，覺得這個角色能幫這些醫護人員發聲，很榮幸。」但王柏傑也坦言，對SARS的印象並不深。

「SARS發生的時候我才國一，其實印象很少，年紀小生活圈小，我老家在北投，萬華對我來說真的太遠了，那邊在哪？我根本沒去過，所以就完全不了解，然後你又有家人的保護，說不擔心也沒有不擔心，爸爸媽媽會一直跟你說外面很恐怖很危險，這段時間你不要亂跑，然後每天晚上家人一起看新聞，我的印象就是這樣子。」

從未接觸過醫療劇的王柏傑，必須在兩個月內把自己塑造成資深醫師，背頌著複雜的醫療術語、近距離拍攝兩場大型手術畫面，讓王柏傑的壓力爆棚。開拍前特地請了專業醫療團隊指導，正式拍攝時，王柏傑全程都沒有使用手部替身，俐落熟練的手術操作流程，連拍攝現場的醫療顧問也給予肯定。

「拍這部電影全部都很累，技術上是一部分，背專有台詞動作是一部分，你要詮釋一個醫生，然後你知道他們（醫護）的存在，他們很辛苦，你要帶領觀眾去認識他們，那種內心方面的壓力又是另外一個部分，然後劇組團隊非常的優秀也是一種壓力。」