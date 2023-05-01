韓流、K-pop引爆全球韓文學習熱，中國形象不佳拖累學中文意願

文：李浩宇

「부산에 가봤어요?」（有去過釜山嗎？）

「여름에 가봤어요.」（夏天的時候有去過）

走進歐洲時尚之都巴黎，在一所名為「克洛德・莫內」的一所公立高中內，可以看見韓國籍教師正在教授法國學生韓文的場景，韓籍老師用韓文提問時，法國學生踴躍用韓文回答，整間教室的學習互動十分熱絡。

該校除了韓文外，仍有開設德文、西班牙文、中文等外語課程；由於巴黎市內韓文班較為稀有，加上該校的韓文課風評不錯，因此也有巴黎市區的其它高中生慕名而來。莫內高中的韓文課為每周三下午4點，學生大約有40人，來自於巴黎各地。

學生除了韓文單字、文法學習外，認識韓國地標與朝鮮文化也是課程的重要一環，因此課程進行時，教師會介紹景福宮、漢江、首爾南山塔等各種景點。

不同於東方背誦式的考試取向教學，莫內高中較著重口語與課堂互動，教師會讓學生兩兩一組，練習用韓文講述自己對漢江的觀感或是旅遊經驗。教師在簡介完景點後，也會請學生用韓文來發表文化比較，例如請學生講述景福宮與凡爾賽宮的不同、漢江與塞納河的差異等等，讓學生透過互動思考，可以對韓國文化有更深刻的認識。

法國境內的韓文學習者人數也持續增加中，根據法國教育部資料顯示，在法國全境開辦的韓文學習機構大約有60所，相較於2018年的18所，已成長超過三倍。位於法國的韓國教育院院長表示：「目前法國的日語學校約70所，大概不久之後就會被韓語學校超過。」

至於為何韓文能在法國人氣旺？莫內高中的教師認為是韓國流行樂（K-pop）的功勞，「學生一般都對異文化持開放態度，韓國流行樂在法國也很熱門。特別從2017年起，喜歡防彈少年團的學生開始激增，一般法國人對於韓國文化及電影也很有興趣，所以才能點燃這波韓文學習熱潮。」

另外，語言學習除了需要興趣之外，也需要時間，並非一蹴可幾。一名喜愛韓國文化的法國高三生表示：「我從國二的時候就對韓國流行樂與韓服很感興趣，所以就開啟了韓文學習之路。」、「不過韓文要練到可以溝通，大約花了我三到四年的時間。」

全球韓文熱潮勢不可擋，居世界第七

語言學習應用程式「Duolingo」的調查數據顯示，2022年使用該應用程式學習韓文的人，排名佔第七。「Duolingo」的用戶數約五億人，學習人數多寡佔比方面，第一名為英文，其次為西班牙文、法文、德文、日文、義大利文、韓文、中文、俄文、印度文等。

CNN官方分析：「雖然國際交流中使用中文的機會很多，但由於近年來中國國際形象不佳，導致外語學習者對中文的學習意願降低，因此被韓文超過。」

此外，CNN的地域數據也顯示，韓文尤其在西亞與東南亞地區擁有高人氣。在菲律賓、汶萊，韓文是學習意願最高的外語第一名；在泰國、印尼、巴基斯坦，韓文學習也名列前茅。「韓文的語言特性對於外國人來說不易學習，即使如此人氣仍居高不下，此現象頗值得關注。」

Photo Credit: GettyImages BTS防彈少年團登上白宮

CNN認為「這代表韓流的影響很大」。在美國高等教育機構的外語講座中，韓文學生數從2002年的5200人，增至2016年的1萬4000人，成長了近乎三倍。CNN分析，韓國從2012年的「江南Style」、防彈少年團的爆紅、2019年的《寄生上流》、到2021年的《魷魚遊戲》，這些人物及作品的成功都是引爆全球韓流的主要原因之一。

受此影響，韓國政府也積極對外輸出韓文教學。韓國政府近年積極對泰國等東南亞國家派遣韓文教師，不僅對外宣揚韓國文化，更讓許多國家對韓文學習與韓國文化更有實體感，也讓韓國人氣持續上升。

值得一提的是，韓國媒體也能透過韓流對全球發聲，其影響力亦不容小覷。如近期的Netflix記錄片《以神之名：信仰的背叛》，就讓全球觀眾認識到韓國的邪教問題，受害人也透過影片發聲，讓不少人得以一窺到韓國邪教的手法與運作，引起不少討論熱度。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航