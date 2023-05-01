韓流、K-pop引爆全球韓文學習熱，中國形象不佳拖累學中文意願
我們想讓你知道的是
近幾年受韓國影視影響，全球年輕哈韓族越來越多，不僅帶動了韓國流行文化向世界輸出，也開啟了全球韓文學習風潮。整體外語學習環境中，日文雖然仍佔大宗，但韓文頗有超越之勢……
文：李浩宇
「부산에 가봤어요?」（有去過釜山嗎？）
「여름에 가봤어요.」（夏天的時候有去過）
走進歐洲時尚之都巴黎，在一所名為「克洛德・莫內」的一所公立高中內，可以看見韓國籍教師正在教授法國學生韓文的場景，韓籍老師用韓文提問時，法國學生踴躍用韓文回答，整間教室的學習互動十分熱絡。
該校除了韓文外，仍有開設德文、西班牙文、中文等外語課程；由於巴黎市內韓文班較為稀有，加上該校的韓文課風評不錯，因此也有巴黎市區的其它高中生慕名而來。莫內高中的韓文課為每周三下午4點，學生大約有40人，來自於巴黎各地。
學生除了韓文單字、文法學習外，認識韓國地標與朝鮮文化也是課程的重要一環，因此課程進行時，教師會介紹景福宮、漢江、首爾南山塔等各種景點。
不同於東方背誦式的考試取向教學，莫內高中較著重口語與課堂互動，教師會讓學生兩兩一組，練習用韓文講述自己對漢江的觀感或是旅遊經驗。教師在簡介完景點後，也會請學生用韓文來發表文化比較，例如請學生講述景福宮與凡爾賽宮的不同、漢江與塞納河的差異等等，讓學生透過互動思考，可以對韓國文化有更深刻的認識。
法國境內的韓文學習者人數也持續增加中，根據法國教育部資料顯示，在法國全境開辦的韓文學習機構大約有60所，相較於2018年的18所，已成長超過三倍。位於法國的韓國教育院院長表示：「目前法國的日語學校約70所，大概不久之後就會被韓語學校超過。」
至於為何韓文能在法國人氣旺？莫內高中的教師認為是韓國流行樂（K-pop）的功勞，「學生一般都對異文化持開放態度，韓國流行樂在法國也很熱門。特別從2017年起，喜歡防彈少年團的學生開始激增，一般法國人對於韓國文化及電影也很有興趣，所以才能點燃這波韓文學習熱潮。」
另外，語言學習除了需要興趣之外，也需要時間，並非一蹴可幾。一名喜愛韓國文化的法國高三生表示：「我從國二的時候就對韓國流行樂與韓服很感興趣，所以就開啟了韓文學習之路。」、「不過韓文要練到可以溝通，大約花了我三到四年的時間。」
全球韓文熱潮勢不可擋，居世界第七
語言學習應用程式「Duolingo」的調查數據顯示，2022年使用該應用程式學習韓文的人，排名佔第七。「Duolingo」的用戶數約五億人，學習人數多寡佔比方面，第一名為英文，其次為西班牙文、法文、德文、日文、義大利文、韓文、中文、俄文、印度文等。
CNN官方分析：「雖然國際交流中使用中文的機會很多，但由於近年來中國國際形象不佳，導致外語學習者對中文的學習意願降低，因此被韓文超過。」
此外，CNN的地域數據也顯示，韓文尤其在西亞與東南亞地區擁有高人氣。在菲律賓、汶萊，韓文是學習意願最高的外語第一名；在泰國、印尼、巴基斯坦，韓文學習也名列前茅。「韓文的語言特性對於外國人來說不易學習，即使如此人氣仍居高不下，此現象頗值得關注。」
CNN認為「這代表韓流的影響很大」。在美國高等教育機構的外語講座中，韓文學生數從2002年的5200人，增至2016年的1萬4000人，成長了近乎三倍。CNN分析，韓國從2012年的「江南Style」、防彈少年團的爆紅、2019年的《寄生上流》、到2021年的《魷魚遊戲》，這些人物及作品的成功都是引爆全球韓流的主要原因之一。
受此影響，韓國政府也積極對外輸出韓文教學。韓國政府近年積極對泰國等東南亞國家派遣韓文教師，不僅對外宣揚韓國文化，更讓許多國家對韓文學習與韓國文化更有實體感，也讓韓國人氣持續上升。
值得一提的是，韓國媒體也能透過韓流對全球發聲，其影響力亦不容小覷。如近期的Netflix記錄片《以神之名：信仰的背叛》，就讓全球觀眾認識到韓國的邪教問題，受害人也透過影片發聲，讓不少人得以一窺到韓國邪教的手法與運作，引起不少討論熱度。
更多《今周刊》文章
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
讓你熱愛的事情成為日常生活的動能：五個小tips，實現理想生活
我們想讓你知道的是
今年即將邁入第二季，你為今年設定的新計劃進度如何？不妨透過本文步驟，檢視一下自己的狀態！
當我們回頭看看過去，往往能夠更認識自己！其中，包含了我們付出後所取得的成就，以及未完成的計劃！現在就來檢視計劃，確立我們正處在哪？離目標有多遠？才能敏捷調整，實現願望與目標，往更好的未來前進！
讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！
我們可以問問自己，想成為什麼樣的人？希望達到什麼樣的成就？然後將這些目標具體化。例如，想要在工作中獲得晉升，或者想要在健身方面取得更好的成績。確認自己的目標之後，再制定一個向前邁進的計劃，會幫助你更容易實現目標。
知名美國職棒投手大谷翔平曾經說過：「期待不是用來被滿足，而是要加以超越。」這句話可以用來描述制定縝密計劃的重要性！制定計劃可以幫助你收集、整理和分析相關資料，做出明智的決定，實現目標！同時也可以預先評估可能會遇到的風險，並保留微調的空間。當你遇到挑戰時，你會有充足的時間來好好思考，並且能夠迅速適應變化，以便實現更高的目標。
「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。
不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習
學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！
在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。
從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。
假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。
夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。