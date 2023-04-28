Meta首季營運回穩，急追人工智慧進度，台灣晶片供應鏈佔有先機

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms於近日公布，由於廣告業務改善，該公司的營收在近一年來首次出現了成長。這表明Meta正在實現其執行長祖克柏所提出的「加強效率」的目標，並持續削減開支，同時致力於研發人工智慧計畫，獲得階段性成果，台灣晶片產業供應鏈則佔有先機。

Meta營收回穩，再攻人工智慧

自從全球經濟開始衰退後，Meta歷經營收下降、裁員等風暴。近日終於傳出「回穩」好消息。Meta在2023年第1季度財報中，營收為286.5億美元，年增3%，高於預期的276.5億美元。淨利為57億美元，年減24%。每股盈餘為2.2美元，均高於分析師預期的2.03美元。

其實，Meta在2022財年最後一季的收入下降了4.5%。不過，在今年第一季的收入則增加了3%，這可算是一個進步。Meta指出，如果不是因為Meta在今年3月宣布的三輪裁員相關的重組費用，其營業利潤率本可再高出4個百分點，成績會更好。

重組費用的支出，主要是在Meta旗下的Facebook、Instagram和WhatsApp等應用軟體部門。這些部門在第一季度產生了9.34億美元的重組費用。其中，Reality Labs產生了2.1億美元的費用，該部門負責構建支撐Meta建立元宇宙平台軟硬體。

至於Meta裁員，它們預計在5月份完成，預計Meta將裁掉1萬名員工。早在去（2022）年11月，Meta已經裁員了1.1萬名員工。

值得注意的是Meta在人工智慧（AI）的研發上並沒有鬆懈。根據《華爾街日報》報導指出，Meta為了改善廣告系統，投入大量資金於AI的研發。

Meta急追AI進度，台灣供應鏈佔有先機

事實上，不僅僅是Meta財報逐漸回穩，包含微軟（Microsoft）、Alphabet和亞馬遜（Amazon）都有不錯的表現。投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師告訴《金融時報》，這些科技巨頭正在尋找，能夠證明其獲利能力回穩證據。

此外，在Microsoft、Alphabet等多家業者相繼發表AI的相關產品後，Meta也跟進強調，AI相關計畫都在進行當中，這意味著隨著科技巨頭的財報回穩後，在AI的投入心力會擴大。

全球最大的廣告集團WPP執行長馬克利德（Mark Read）向《金融時報》透露Meta正打造生成式的AI工具，可以廣告商能夠製作創意廣告，WPP也表示，它們正在與所有大型AI公司展開技術合作。

面對Meta及其他科技公司在AI領域的投入，台灣供應鏈將獲得契機。資深投資人黃伯坤強調，包含台積電 （TSMC），提供7奈米以下的先進製程，可用於製造AI相關晶片，還有聯發科技 （MediaTek）可以設計行動裝置晶片和晶片組，都是AI和物聯網產業的主要供應商。

根據安侯建業（KPMG）最新調查顯示，2023 年半導體產業信心指數有所下降，短期顯示市場對於未來前景不確定性高。

至於長期而言的半導體景氣變化，西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇日前表示，半導體產業正處於一個「非典型」的產業周期。雖然面臨一定的不確定性，但隨著市場逐漸步入新常態，樂觀看待景氣回穩後的復甦力道。

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核稿編輯：翁世航