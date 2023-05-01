讀《惡女書》：不只是九零年代的同志文學，卻是愛人的哲學
我們想讓你知道的是
陳雪的作品固然故事中是以女同性戀作為敘事主軸，並且在過程中充斥著性愛，滿滿的性愛。但是這些性愛，卻不像村上春樹故事中莫名所以出現的做愛，也不是情色小說中，為了滿足賁張血管的煽情描寫，卻是赤裸裸地描寫愛、人。
文：曾友俞
九零年代關於性別認同較為知名的三本著作，應該分別是邱妙津的《鱷魚手記》、朱天文的《荒人手記》以及陳雪的《惡女書》了。
前二者對我而言，首先是攻擊性過強，且似也因作者早逝，使得著作更成如同絕響般被奉譽，尤其是裡頭的「絮」已不只是現實的個體，而是已經理型化的意象，次者雖說模糊了敘事者的定位，然而印象卻無法鑿刻在我腦中。
但是，《惡女書》卻深深地打動我，雖說楊照在序中批評著這是一本虛幻意識告白，作者仍深陷社會對同性戀情欲貶低的窠臼，我想或許裡頭可能經常有「進入」一詞是個肇因，然而「進入」的動作非必代表陽具對於女體的進入，畢竟這是在現象上，以文化的觀點進行詮釋，才有此諸端的意義行程，也因此即便楊照也是我十分欣賞的作家，我也不甚認同該文評。
有些作品的「知名度」來自於其政治性，例如，有些僅因其具有的性別作為敘事主題，而躍升成為受歡迎或者好評的前矛之列，然而陳雪的作品卻不然，固然故事中是以女同性戀作為敘事主軸，並且在過程中充斥著性愛，滿滿的性愛。
但是這些性愛，卻不像村上春樹故事中莫名所以出現的做愛，也不是情色小說中，為了滿足賁張血管的煽情描寫，卻是赤裸裸地描寫愛、人。性是人的本能，性愛也就是人的本能，愛卻又不止如此，超越生物性的慾望之上有著的是精神性的聯繫。
且原先也經常見到陳雪這名字在書架上，因此會疑惑著是否是個「暢銷」作家，因此從未有一讀的念頭，是直到這本《惡女書》的再再版，因其書名與封面設計吸引到我，也因此讓我一舉買下幾乎陳雪其餘的作品在日後慢慢閱讀，因為這不是二十年前，被某些人所批判道為求驚駭的寫作，而是單僅以其文筆就足以為人讚道，遑論其所描寫的故事主軸在那封閉初開的年代，是更加難得。
許多作品被拿出「年代」時，通常都是要說項、開脫，例如說，「難免嘛，那個時代無可厚非的」，但這本書卻完完全全相反，句子反過來變成是：「在那個時代，竟然。」
「我真傻，真傻，現在回想起來，從前所迷惑的、害怕的，都是一些微不足道的事啊！我睜開雙眼，清清楚楚的看著她，阿貓，性別上是個女人，長相舉止都像社會定義中的男人，然而，深深吸引我的不正是她混合著堅毅、自我、狂野和溫柔、細膩的性格嗎？在我眼中，她只是我的愛人，一個令我無法抗拒的人，當我第一眼看見她就已經愛上了她，現在愛她，以後也不會改變。
我們自小在社會中成長，各種教育、訊息、知識都告訴我們，男生愛女生，女生愛男生是天經地義的事，人可以對一隻狗、一隻貓產生像親人一般的感情，卻不能容忍人對相同性別的人產生愛情和性欲，我因為自己愛上了一個女人而驚慌不已，甚至害怕得逃離，只是不願和別人不一樣而已，結果呢？結果讓自己變成一具行屍走肉，空洞地在世上飄來蕩去，誰又認同我了呢？
真是愚蠢至極。」
這段對話出現在以「陳雪」為角色姓名的最後短篇〈貓死了之後〉，節錄這段話並非因為最喜歡這個短篇，四個短篇都難分優劣地良好，恰巧只是這段對話如同告白一般說出了一個女同的心。
甚至這段文字，也是挑戰著二元性別在愛的問題上無足輕重，我們愛的不是那個人的性別，卻是那個「人的本身」，即使活在一個社會中，我們無法避免地在各種依存關係下而存在，也會因此必然地能被特定「概念」所捕捉，性別、職業、地位、學位各種特徵，但是有些本質是即便剝除了這些條件仍然獨自存在著的，那就是主體自身。而僅此，才是愛所附著的。
這些特徵或許是在社會關係上，以方便他者對自身的了解而存，但必然地會產生認知偏差，然若我們要去愛一個人，就必得要去破除這些魔障。
而這些條件的存在也一定造成著各種傷害，想要成為男人的T、認同混亂的個體，又或者是不曉得自身所愛者究竟是那個T的她還是她身上的masculinity ，過程是辛苦的，走向終點也未必是砍去荊棘後的康莊道路，卻可能是上吊而亡、不受理解而墜樓還是染紅的浴缸，即便是三十年後的今日，仍然有現代社會中的「他者」面臨著各種苦難。
雖然涂爾幹（E. Durkheim）在《社會學方法論》中提過在社會整體的進化中犯罪必然是規則的現象，換句話說，社會中既然存在著標準，也將會有「我群」與「他者」的對立關係，進而劃分出「正常」與「異常」，且高夫曼（E. Goffman）也在《污名》中提過這些區分來自於觀點，或多或少我們每個人都在某中觀點中是個異常者，然而在其他類別中的異常者必然不是我們這些正常者所能真正理解的，但這卻不阻礙我們去嘗試，去試著理解。
善與惡是否不過人為的文化建構呢？那麼，惡女孰人？又，惡女實存？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
讓你熱愛的事情成為日常生活的動能：五個小tips，實現理想生活
我們想讓你知道的是
今年即將邁入第二季，你為今年設定的新計劃進度如何？不妨透過本文步驟，檢視一下自己的狀態！
當我們回頭看看過去，往往能夠更認識自己！其中，包含了我們付出後所取得的成就，以及未完成的計劃！現在就來檢視計劃，確立我們正處在哪？離目標有多遠？才能敏捷調整，實現願望與目標，往更好的未來前進！
讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！
我們可以問問自己，想成為什麼樣的人？希望達到什麼樣的成就？然後將這些目標具體化。例如，想要在工作中獲得晉升，或者想要在健身方面取得更好的成績。確認自己的目標之後，再制定一個向前邁進的計劃，會幫助你更容易實現目標。
知名美國職棒投手大谷翔平曾經說過：「期待不是用來被滿足，而是要加以超越。」這句話可以用來描述制定縝密計劃的重要性！制定計劃可以幫助你收集、整理和分析相關資料，做出明智的決定，實現目標！同時也可以預先評估可能會遇到的風險，並保留微調的空間。當你遇到挑戰時，你會有充足的時間來好好思考，並且能夠迅速適應變化，以便實現更高的目標。
「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。
不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習
學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！
在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。
從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。
假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。
夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。