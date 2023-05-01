郭侯相爭綠營得利，國民黨需要的不是「最強候選人」而是「最強的組合」

文：余宗龍（中興大學教授，英國倫敦大學策略管理博士）

國民黨2024總統人選至今尚未明確，外傳新北市長侯友宜呼聲高，鴻海創辦人郭台銘至今仍極力爭取出線。民進黨早早定於一尊，而國民黨則謠言滿天飛。

目前郭侯單獨出馬，對綠營可能都毫無勝算

郭侯角力、民調重創，不論是郭董事長或是侯市長，皆輸賴清德副總統一截。

可惜的是，藍營內部仍陷入「徵召最強候選人的迷思」，試問現在這樣的局勢下，郭、侯，誰強又怎樣？2024非藍自己的賽局，郭、侯不管誰出線，不都是贏了初選、輸了大選，一點意義都沒有。

藍軍主事者現在應往徵召最適合的組合來思考，而不是找最強的，更不是越快越好，而是徵召的人選或團隊，要能在下一個階段，成功整合在野陣營；否則，不團結的非綠陣營，將只會再次讓綠營漁翁得利。

很確定的是，國民黨對手很懂選舉，且有執政資源，未來還會出手重擊。換言之，如果現在郭、侯只推出一個人來，對戰綠營是毫無勝算可言；遑論支持度與柯文哲市長差距甚小，其實並沒有籌碼主導非綠陣營的整合。穩穩握有兩成選票的柯前市長，是這賽局的關鍵少數，會左右選戰結果。

目前，藍軍總統提名三階段策略為：黨內最強、團結泛藍、非綠整合。那麼當前在團結泛藍之時，就必須要慎重考慮候選人非綠的整合能力，才能在最後整合階段奏效。郭董具國際觀、能為台灣開創外交新局、帶給庶民希望，將可協調黨外整合；侯市長有豐富行政歷練、經過考驗，還可凝聚黨內共識。

總體來說，郭、侯合作是唯一的勝選機會，可實質團結黨內擁郭、挺侯的勢力，讓選票極大化。

為什麼國民黨不能初選對手搭檔正副？

若以團結勝選為考量，「郭、侯合作」是三角督情況下唯一能勝選的機會。只是歷史上，在藍營內部初選對手最終搭檔成為正副總統候選人卻是絕無僅有，但並不代表在政壇就不可能發生。

民進黨內曾有2008年的「長昌配」（謝長廷、蘇貞昌）以及2020年的「蔡賴配」（蔡英文、賴清德），儘管當年初選時，彼此間皆因派系理念不同而曾針鋒相對；但這看似不符合政治邏輯的組合卻成真，主因即在於綠營能理解，唯有推出「最強的組合」，才有機會勝選。

藍營面對選戰的解讀與策略總是差綠營甚多，所以總是輸在起跑點的不團結和恩怨，而非以團結勝選為依歸。「郭、侯合作」的夢幻組合是捐棄前嫌且可以快速團結、凝聚支持者的解方。

至於郭、侯合作由誰領銜呢？當然不是用黨內仇恨值來論誰出線，而是以滾動式內參民調的結果，作為「郭侯配」或「侯郭配」的主要判別準則。

Photo Credit: 郭台銘辦公室提供

民調是看長期的趨勢，目前的態勢是兩強處於伯仲之間，不過，近期郭、侯之爭態勢互有消長，郭董因不斷展現決心、欲帶領台灣再創經濟奇蹟，站在上升的趨勢中，接下來還有一連串的造勢活動，可能彎道超車；反觀，侯市長則困在新北市進退維谷、陷四面楚歌的窘境，無法暢所欲言，民調在底部徘迴。

所以，未來若到了要談非綠整合的階段，以柯市長的聰明才智，要他與民調趨勢持續下滑的人坐下來求和，無異是緣木求魚。相較於侯市長，郭董則較有機會坐下來與柯市長談合作，作非綠整合。除了過去彼此的信任基礎外，還有當初外借的幾位子弟兵可以試水溫，扮演非綠整合的先鋒。因此，以郭董為首的「郭侯配」，或許是目前比較適切的勝選組合。

最後，在團結勝選的考量下，主事者和候選人也不妨想想，副總統也未必沒有實權，過去也曾有副總統兼任行政院長的案例可循。當前局勢對藍軍非常不利，非常時期，要用非常方法，跳脫傳統的政治邏輯，才有機會逆轉勝！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航