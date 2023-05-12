行銷人必學專案管理技巧：五步驟教你精準分配廣告預算、有效量化成果
我們想讓你知道的是
制定行銷策略不免會想到7P、SWOT分析這些方法，但常會忽略一個行銷策略要成功，不只需要完善的策略，還需要背後團隊的推動。這篇文章就來介紹行銷人如何善用專案管理的技巧，讓規劃的流程更有系統，精確地分配廣告預算與人員任務，凝聚起行銷專案所有的參與者，讓行銷人組織工作更順利。
文：Ingrid
行銷人也要懂專案管理？規劃行銷策略更有系統
提到專案管理可能會認為這屬於PM的領域，但其實專案管理的技巧也適用於行銷。約瑟夫．希格尼的《我懂了! 專案管理》提到專案的4個特質：限定的時間、預算、範疇、達成的成效，行銷活動也有共同的特質。
行銷與時節息息相關，節慶、購物節、連續假期都會影響顧客的購買慾望，針對淡旺季也應該要有不同的策略，將每一個策略都視作一項專案，經過系統流程化的管理，讓規劃更扎實、企劃落地，會幫助行銷更好執行與追蹤。
行銷專案管理的五步驟：專案的生命週期
國際專案管理學會 (PMI) 彙編的專案管理知識體系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK），描述了專案管理的五大過程：開始、規劃、執行、監控與結束，下面會以行銷的角度去看這5個管理流程，讓大家了解一個行銷專案如何系統化的制定與管理。
1. 開始規劃：廣泛性的定義專案
專案開始時要寫出一個廣泛性的計畫，定義目標、利害關係人、時間、優劣勢及可交付的成果，若作為代理商則是要跟客戶確定他們的需求與目的，目標越明確，在下一步制定計畫時就越不容易偏離。
另外專案計畫上也可以寫專案風險，例如為了擴大的曝光可能會吸引到不適合的TA導致轉換率降低，藉此衡量目標與風險的比重。
2. 專案細節訂定：人事時地物
有了目標還要再切分成執行的任務，以一個行銷專案來說，要確定通路、廣告的預算、需要製作的素材、執行需要的資源（如活動場地、贈品）、參與的人員（研發部門、設計師、代理商、KOL）等等，專案規劃得越周詳，在執行與監控的階段就能更有效率，成功的機率也就越高。
3. 執行與管理專案：善用溝通技巧
專案不免需要與其他人合作，有時候是內部的跨部門配合，有時是與外部的媒體或品牌合作，在執行的階段善用溝通技巧，讓專案的每個參與人員在時間內順利推行任務。
4. 監控流程並及時修正
從專案開始，監控的流程就要同步執行，不斷確認整個專案的流程是否照著計畫走，一但察覺有狀況就要採取補救措施。舉例來說，作為行銷人應該最清楚網路的流量瞬息萬變，需要隨時追蹤數據或觀察廣告金額的變動，當發現執行的過程與計畫有落差時，就應該要及時調整。
5. 結案報告並計算回報率
專案結束後要來檢視第一個步驟時定義的目標是否有達成，至於要如何計算回報率呢？可參考下一段，介紹計算成效的3個公式。
這五個步驟個是做專案的生命週期，專案結束時又會回歸到最開始的規劃，並重新檢視每一個流程的執行與成果，這些經驗會成為下一次執行專案的養分與能量。
計算成效的三個公式
1. 投資回報率ROI（Return on Investment）
- ROI = 總淨利潤 ÷ 總成本 x 100%
投資回報率 ROI 的數字很直觀，只要數字大於 0 就代表廣告帶來的轉換是賺錢的， ROI 愈高利潤就越高。
2. 廣告投資報酬率ROAS（Return on Ad Spend）
- ROAS = 總收入 ÷ 廣告支出 x 100%
很多廣告代理商會用 ROAS 的數字展示一個廣告的成效，但由於 ROAS 是以「收入」而非「淨利」計算，若產品的單價較高也會讓數字膨脹。
3. 毛利率（gross margin）
- 毛利率 ＝（銷售收入 − 銷售成本）÷ 銷售收入 x 100%
毛利率是用來計算成本與收入的關係，扣除成本後還有多少錢可以用在行銷或其他費用，用毛利率也可以計算出產品的定價。
小試身手
來用下面的條件練習，分別算出ROI 、ROAS及毛利率看看吧：
- 收入1000元
- 廣告支出500元
- 人力、生產成本700元
|投資回報率 ROI
|300 ÷ 1200 x 100% = -16%
|廣告投資報酬率 ROAS
|1000 ÷ 500 x 100% = 200%
|毛利率 gross margin
|(1000 – 1200) ÷ 1000 x 100% = -20%
從這個範例可以看出， ROAS的數據雖然用在計算FB及Google的廣告投報率上很方便，但算出來的數字的不一定代表獲利，還要考慮產品的定價與成本。
本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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讓楊謹華愛不釋手的腕錶美學——江詩丹頓以「簡約之萃」展現女性層次美感
我們想讓你知道的是
延續去年的「解構之美」，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓於2023年以「簡約之萃」為題，在女士腕錶Égérie系列中展現出看似簡單，實則蘊藏層次唯美、製錶工藝底蘊的腕上優雅芳華。品牌主辦的「Less’ential女士高級複雜腕錶展」中，展覽嘉賓楊謹華更是完美演繹Égérie Creative Edition腕錶的精緻藝術美。
一件複雜的創作，是展露具備多元能力、豐富經驗的表現型態；而更高階的大師，應是具備了化繁為簡的功力，讓看似簡單的作品裡，從毫微細節中展現難能可貴的工藝層次與藝術涵養。自1755年創立以來，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓不僅擁有精湛的製錶工藝，更懂得融合當代美學風格，打造出足可傳世的經典傑作。
2023年，胸懷「One of not many 卓爾不群」態度的江詩丹頓，特別以其女士腕錶Égérie系列來演繹全新美學概念「簡約之萃」，並選在光點台北舉辦「江詩丹頓 Less’ential 女士高級複雜腕錶展」，同時邀請到實力派戲劇質感女星楊謹華，共同展現專屬女性的美麗詩篇。
融合四大工藝，用層次交織出當代女性美感
巧妙融合「Less」與「Essential」二字的展覽名稱，忠實闡述將優雅美學萃取到恰如其分的「簡約之萃」完美境界。戴上全場注目焦點Égérie Creative Edition腕錶的楊謹華，也深深感受到製錶工藝的不凡。近幾年來開始接觸高複雜腕錶的她，被腕錶中所展現出的四大工藝倍感懾服：「不論是珠寶鑲嵌、手工雕刻、琺瑯彩繪，或是織錦工藝，再加上它的簡約設計，像是我今天準備的禮服，或是生活上輕便的牛仔褲、襯衫、球鞋，搭配起來都可以很輕鬆地駕馭，而且動靜皆宜。」
對於自己在選購腕錶，與錶款第一次接觸時是否有「靈通」感受，很是重要。此外，她也特別提及品牌的重要性：「不是有品牌迷思，而是一個品牌的歷史底蘊，和它所累積的工藝實力，也會同時幫助我在過程中有所學習，增加自己的底蘊。」
盪漾織錦柔逸美，Égérie Creative Edition腕錶萃現星空
2020年問世、命名源於古羅馬女神的Égérie系列，是江詩丹頓專為時代女性所打造的腕錶。秀氣適中的錶徑，有別於傳統的1點鐘位置錶冠，加上斜體數字時標，彷如女人些許慵懶柔美的姿態；若再搭配柔雲朵朵的月相顯示，更能細述女性風采，Égérie Creative Edition腕錶則是展示藝術工藝的代表之作。錶盤中央最為細緻的「褶皺」紋飾，是由機刻雕花大師手工施作的古老裝飾技藝：「織錦」（Tapisserie），讓塗覆其上的黑色琺瑯更具層次美感。
同時，製錶師也將輕奢華美的「布拉諾針繡蕾絲」，以細如睫毛的白金蕾絲線輕覆於錶盤上，盡顯當代女性的柔美氣質；月相顯示窗中的珍珠貝母月亮，襯配著鏤空琺瑯（plique-à-jour enamel）雲朵，與腕錶上所鑲嵌重逾4克拉的璀璨鑽石，彷似將美夜星空濃縮於腕上方寸。
簡約內斂顯工藝，輕奢風Égérie粉紅金月相腕錶
無獨有偶，同是以高級訂製時裝為設計靈感的Égérie粉紅金月相腕錶，其錶盤也將傳統機刻雕花「織錦」工藝運用於其中，像是三種織紋交織出了一圈又一圈的同心圓，收放疏密，間隔成一種講究內斂的華麗。具絲綢流動感的精緻紋飾，讓立體工整的摺皺會隨著光影角度變化，盪漾出溫潤似錦的柔美光澤。這幅動人心弦的畫面，是品牌製錶師透過精準操作一座傳承自1904年的縮放儀所製成，可謂是借重珍貴文化遺產與複雜細緻的施作經驗，方可獲致的難得成果。
優雅超薄萬年曆，漸層胭粉光影動
一般印象中極為複雜的萬年曆腕錶，在江詩丹頓製錶師的巧思規劃之下，一樣能以簡約優雅設計，搭配高端製錶工藝，創作出滿足女性對於複雜功能時計之嚮往的Traditionnelle超薄萬年曆腕錶。藉由超薄的品牌自製機芯，優雅錶盤上清晰呈現星期、日期、月份、閏年指示等所有曆法資訊，再搭配6點鐘位置的月相視窗、纖細的錶圈設計，完美保留江詩丹頓的標誌性元素與蓄雅風格。日常若想以簡約美學相伴，擁有漸變式胭粉色錶盤的Patrimony自動上鏈腕錶，最是能以色澤的層次與光影靈動性，表述出現代女性活潑且自信的內涵光彩。