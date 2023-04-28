中美菲近期關係一次看：菲律賓也有「疑美論」？為何美中如此重視菲國？
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隨著菲律賓與美國持續擴大合作，國內出現了許多質疑浪潮。卡加延省辦公室表示，當地至少有5000人，就提供美國軍事基地准入一事進行了示威，認為自己會成為美國利益下的犧牲者。然而許多民調也都指出，雖然部分民眾因被捲入地緣政治鬥爭感到不滿，但根據民調公司「亞洲脈動」去年底的調查，高達84%的菲律賓人認為，小馬可仕應該與美國合作，捍衛菲律賓在南海的主權。
結合《CNN》與《紐約時報》報導，美國、菲律賓在4月加強了外交關係，除了於4月11日至28日，進行史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演、美國在11日接待菲國兩名高級外交官以外，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）也將於下週訪問美國，會面該國總統拜登（Joe Biden）。
由於菲律賓對印太地區與台海局勢的戰略位置極為重要，美菲關係升溫也引起中國擔憂。中國駐馬尼拉大使黃溪連，4月15日表示菲國政府應考慮在台的菲籍移工，此外，中國外交部長秦剛也於4月21日，訪問菲律賓試圖修復中菲關係。
雖然民調顯示大多數菲律賓人仍然親美，不過菲國內部也開始出現質疑浪潮。小馬可仕的姐姐，參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos），公開質疑菲律賓政府依靠外國人進行外部防禦的行為，並敦促政府需對「加強國防合作協議」（EDCA）施加明確的限制，防止菲律賓被捲入區域衝突。
美菲關係升溫
結合《CNN》與《紐約時報》報導，由於對態度日益強硬的中國感到擔憂，自從小馬可仕去（2022）年接任菲國總統後，就致力於恢復美菲關係。
美菲關係也在近期不斷升溫，除了小馬可仕將於下週訪問美國，在華盛頓會見拜登以外，4月26日，小馬可仕親自旁觀由1萬2000名美軍與5000名菲律賓士兵，舉行的史上規模最大的「肩並肩」軍演，成為近十年第一名參加美菲聯合軍演的菲國總統。軍事演習也在當天迎來高潮，當日，美國和菲律賓軍隊在西菲律賓海，向一艘模擬敵方的軍艦，發射火箭炮。
隨著今（2023）年2月，菲律賓開放美軍進入四座，包括三個面向台灣、一個面向南海的軍事基地後，中國的擔憂也大幅提升。
中國對菲律賓不滿，但仍試圖修復雙方關係
4月15日，北京駐馬尼拉大使黃溪連指責菲律賓，向美國提供擴大軍事基地准入的做法，是「火上澆油」，使地區局勢緊張，並稱其目的是要乾涉中國與台灣的事務。
黃溪連還威脅在台灣的菲律賓移工，指出：「如果菲律賓真的關心在台的15萬名菲籍移工，建議菲律賓明確反對台獨，而不是通過允許美國，進入台灣海峽附近的軍事基地來火上澆油。」
國家安全委員會發言人馬萊雅（Jonathan Malaya）回應，菲律賓無意干涉台灣問題，且簽訂EDCA的本意，不是為了對中國採取進攻性行動或干涉台灣。
雖然駐外大使態度強硬，不過中國仍積極修復兩國關係。4月21至23日，中國外交部長秦剛訪問馬尼拉，會面小馬可仕和菲國外交大臣馬納洛（Enrique Manalo）。
會談後，小馬可仕宣布將努力建立更多溝通管道，解決兩國在西菲律賓海的衝突，馬納洛也承諾將「克服困難和干擾」。秦剛則表示，北京希望菲方「從地區和平穩定的大局出發，妥善處理涉台和海上問題」。
中、美為何如此重視菲律賓？
東南亞研究所（ISEAS）學者阿魯蓋（Aries Arugay）指出，菲律賓的戰略位置極佳，對於任何想要把力量投射到印太地區的國家而言，都至關重要，因此美、中兩國都十分重視菲律賓。
阿魯蓋補充：「這就是為什麼每當菲律賓被認為更傾向美國或中國時，這兩個超級大國都非常敏感。」
菲律賓大學亞洲中心講師海達里安（Richard Heydarian）則指出，通過與美國合作，實現菲律賓軍事能力的現代化，並與日本、韓國和澳洲等國家，建立密切的區域防禦合作，是小馬可仕的首要任務。
海達里安指出小馬可仕的戰略，是在不過度依賴任何一個大國的情況下，最大限度地擴大與所有大國關係的多向外交政策。他也補充，小馬可仕努力與美國，及親美陣營國家深化關係，因為此舉可使菲國在與中國打交道時，擁有更多談判籌碼。海達里安認為，中國必須重新審視其對菲律賓的戰略，因為小馬可仕更公開地與美國結盟。
然而，新加坡大學副教授莊嘉穎指出，雖然中國的許多作為，包括對菲律賓海岸警衛隊船隻使用高功率雷射光，增加對台灣的演習及在南海巡邏的的頻率，不過小馬可仕也不希望與北京脫鉤，希望與其保持穩定的關係。
中國仍然是菲律賓最大的貿易夥伴之一，而小馬可仕也與北京，在能源和農業投資方面持續進行談判。
菲律賓也有疑美論？
《CNN》報導指出，隨著菲律賓與美國持續擴大合作，國內出現了許多質疑浪潮。海達里安表示，有些菲律賓民眾，擔心小馬可仕給予美國，太多駐軍及影響菲律賓內政的機會。尤其開放美國，在台灣附近的軍事基地駐軍的行為，更使民眾擔心菲國將被捲入戰爭。
小馬可仕的姐姐，參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）即公開質疑菲律賓政府，過度依賴外國人的防禦支援，並敦促小馬可仕對EDCA協議施加限制，以防止菲律賓被捲入戰爭。
有三座供美軍使用軍事基地的卡加延省，爆發了許多抗議。卡加延省辦公室表示，卡加延至少有5000人，就提供美國軍事基地准入一事進行了示威，因為他們認為自己會成為美國利益下的犧牲者。
然而，《紐約時報》指出，許多菲律賓官員長期以來一直懷疑，如果中國發動攻擊，美國是否會援助菲律賓，而這些官員表示，在美國高級官員近幾次訪問菲國後，他們放心了不少。
許多民調也都指出，絕大多數菲律賓人都是親美的，雖然部分民眾因為被捲入地緣政治鬥爭感到不滿，但根據民調公司「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年底進行的一項調查，高達84%的菲律賓人認為，小馬可仕政府應該與美國合作，捍衛菲律賓在南海的主權。
新聞來源
- As US and Philippine defense ties grow, China warns over Taiwan tensions（CNN）
- Facing China, the Philippines and U.S. Join in Biggest Military Drill Yet（The New York Times）
延伸閱讀
- 美菲聯合軍演規模空前，小馬可仕欲在中美間維持平衡是招「險棋」
- 亞洲各國關切台海局勢看似一件好事，背後其實隱含潛在風險
- 美軍即將獲准使用菲律賓軍事基地：專家認為對台海局勢意義重大，中國學者反擊：「對地區和平穩定極為不利」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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