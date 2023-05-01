2023/05/01,
影劇

【2023金穗影展】大師如何成為大師：在科幻之前，《沙丘》導演丹尼維勒納夫倒帶與快轉的影像魔力

【2023金穗影展】大師如何成為大師：在科幻之前，《沙丘》導演丹尼維勒納夫倒帶與快轉的影像魔力
丹尼維勒納夫｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

本屆2023金穗影展國際短片觀摩，將播映《沙丘》系列、《銀翼殺手2049》名導丹尼維勒納夫的兩部短片作品，本文章也試圖從這兩部短片之中，討論丹尼維勒納夫的創作脈絡。

文：翁皓怡

手持攝影機搖晃拍下鳴叫飛散的雞群，跳接近拍草叢中腐爛死屍身上的蟲蛆，接著畫外音同觀眾一樣莫名其妙與驚恐地問——畫面上到底是什麼？死屍影像漸現全貌，它是被放在雜誌封面的狗的屍體。而後銀幕上出現一個黃色長方形盒子——「遠征攝錄機」（expedition recorder），有著播放、暫停、倒帶，與快轉鍵。

「這個黑盒子裝著你上次長征的所有記憶，它以數位科技紀錄下你的每次移動、每回思考、每口呼吸，和每個瞬間的一切⋯⋯機身上有四個按鈕，讓我們按下『開始』。」——《奇遇牙買加》（REW-FFWD，1994）

這是丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）1994年編導的短片《奇遇牙買加》的開首，引介著觀眾進入一場遠征牙買加的「心理劇」（psychodrama），以及一段時間與記憶的倒帶與快轉（REW-FFWD）。

而若將維勒納夫後期為我們所熟知的劇情長片攤開來看，不出大都關於人的記憶與心理恐懼，更甚是宇宙時間。而他懾人的影像則每每如打造一個沈浸，甚是架空真實的「黑盒子」時空，那就像是《奇遇牙買加》實驗紀錄式影像，所模擬的人腦和記憶空間。

本屆2023金穗影展國際短片觀摩，播映名導丹尼維勒納夫兩部短片作品，其一為早於其所有長片的《奇遇牙買加》，其二為其較後期執導的《競技餐桌》（Next Floor，2008）。

本文試從最早的實驗紀錄片《奇遇牙買加》出發，透過分析其中影人對「影像」形式上的操弄，窺見維勒納夫嘗試建立起的影像「心理」與記憶空間，以及《競技餐桌》中怪誕獵奇的寓言包裝，試提出維勒納夫電影中存在的架空、科幻之敘述框架，以及它在其往後不同長片持續變形出現的形式。

GettyImages-1384152384
Photo Credit: GettyImages
丹尼維勒納夫

《奇遇牙買加》影像模擬的記憶與大腦活動

《奇遇牙買加》的畫外音由說著英語和法語的男聲交錯快速交談、問答所構成，兩男聲分別是心理醫師與攝影師。說英語的心理醫師操縱著「黑盒子」，操縱著我們所看見的影像畫面，也操縱著攝影師的記憶，更甚是透過話語，以及配合的攝影機運動、畫面切換，操縱著觀眾大腦。

我們看見畫面——亦即攝影師的記憶和腦內活動——倒帶至初抵牙買加之時。第一人稱的主觀鏡頭向車窗外拍去，搖晃的光暈倏地經過眼前，構成形式似旅行紀錄片（travelogue）的影像。

然畫面又時而切至「不明所以」的片段影像，飛鳥墜入水面，重複播放，伴隨收音機雜訊的橘紅色調自然異象，維勒納夫透過這些畫面成像攝影師的夢囈與幻象。

這些「無關緊要」的魔幻畫面，與旅行紀錄片式的第一手影像紀錄和訪談，看似形成斷裂，實際上卻構成了「攝影師」的本體。

我們通片未見攝影師現身，也未獲得任何關於其身份的資訊，但畫面既是其眼所見（紀實影像），亦是其心所想（魔幻影像）。觀眾幾乎在導演的影像操弄中，成為了那個受過創傷的攝影師，穿梭在牙買加，也遊蕩在其潛意識中。

開首便自稱這是一齣「心理劇」（psychodrama），《奇遇牙買加》卻非典型，沒有犯罪、科幻，也並不驚悚。但就維勒納夫所取之原文片名「REW-FFWD」（倒帶－快轉），便可看出某種主觀操縱的意識，以及翻轉、顛覆次序的企圖存在。

維勒納夫掌握影像形式，並嘗試通過之建構一個沈浸式的心理與記憶奧德賽。「倒帶」與「快轉」的意義在於，它既是黑盒子虛擬長征攝錄機上的按鍵，也是我們看見的影像畫面，是影人剪接給觀眾看見的牙買加和整個電影世界。

如此設定有趣地在看似紀錄片的框構之外，再加上了一層敘述，亦即，《奇遇牙買加》中當地人唱歌狂歡、侃侃而談的紀錄畫面，不只是說著法語「創傷後」男子的見聞，也是敘述者心理醫師以此為本，做了快轉、倒帶、暫停，與各式剪接的異色故事。原始紀錄者、攝影師、記憶和影像的擁有者，反而失去了對它們的控制權。

奇遇牙買加
Photo Credit: 金馬執委會提供
《奇遇牙買加》劇照

失去主控權的主體，與擁有神秘外力的敘述者

這不由得令人想起維勒納夫第一部劇情長片《8月32日》（August 32nd on Earth，1998），問世於《奇遇牙買加》後四年。主人公女子遭遇如《奇遇牙買加》中法語男子般的「創傷」，女子車禍後失去意識，醒來在8月32日的計程車上，自此敘事發生在真實世界時空軌道外的8月32日到35日。

也就是說，維勒納夫的敘事與影像真空出了某段非現實時空，而在其中，主角似以恍惚、迷茫的狀態在追什麼，至於那個「什麼」則關乎維勒納夫在不同文本中所想談的主題。

主角的「失」與時空的超現實，賦予「敘述者」操弄故事、倒帶快轉、建構世界觀的權力。在《奇遇牙買加》中，這股建立故事脈絡，框構紀實影像的力量，落在操著一口仿若機器人般標準英語的心理醫生身上；而在《8月32日》中，即便未見明顯的敘事者，但那不斷推進的「不存在」的時日，即是維勒納夫的敘述框架。

由此擴延更可發現，如此超現實、架空的，且只在影像中有意義的敘述架構或世界觀，也以不同樣態變形存在於維勒納夫後期作品中。

《迷情漩渦》（Maelström，2000）打散的敘事時間，穿插出現的神話說書魚場景，砧板上的魚肉有著比生活混亂的女主角更高的敘述階層，上帝視角一般地在血腥與刀片中打破第四道牆，娓娓道來女主角的故事。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。