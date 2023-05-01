【2023金穗影展】大師如何成為大師：在科幻之前，《沙丘》導演丹尼維勒納夫倒帶與快轉的影像魔力
我們想讓你知道的是
本屆2023金穗影展國際短片觀摩，將播映《沙丘》系列、《銀翼殺手2049》名導丹尼維勒納夫的兩部短片作品，本文章也試圖從這兩部短片之中，討論丹尼維勒納夫的創作脈絡。
文：翁皓怡
手持攝影機搖晃拍下鳴叫飛散的雞群，跳接近拍草叢中腐爛死屍身上的蟲蛆，接著畫外音同觀眾一樣莫名其妙與驚恐地問——畫面上到底是什麼？死屍影像漸現全貌，它是被放在雜誌封面的狗的屍體。而後銀幕上出現一個黃色長方形盒子——「遠征攝錄機」（expedition recorder），有著播放、暫停、倒帶，與快轉鍵。
「這個黑盒子裝著你上次長征的所有記憶，它以數位科技紀錄下你的每次移動、每回思考、每口呼吸，和每個瞬間的一切⋯⋯機身上有四個按鈕，讓我們按下『開始』。」——《奇遇牙買加》（REW-FFWD，1994）
這是丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）1994年編導的短片《奇遇牙買加》的開首，引介著觀眾進入一場遠征牙買加的「心理劇」（psychodrama），以及一段時間與記憶的倒帶與快轉（REW-FFWD）。
而若將維勒納夫後期為我們所熟知的劇情長片攤開來看，不出大都關於人的記憶與心理恐懼，更甚是宇宙時間。而他懾人的影像則每每如打造一個沈浸，甚是架空真實的「黑盒子」時空，那就像是《奇遇牙買加》實驗紀錄式影像，所模擬的人腦和記憶空間。
本屆2023金穗影展國際短片觀摩，播映名導丹尼維勒納夫兩部短片作品，其一為早於其所有長片的《奇遇牙買加》，其二為其較後期執導的《競技餐桌》（Next Floor，2008）。
本文試從最早的實驗紀錄片《奇遇牙買加》出發，透過分析其中影人對「影像」形式上的操弄，窺見維勒納夫嘗試建立起的影像「心理」與記憶空間，以及《競技餐桌》中怪誕獵奇的寓言包裝，試提出維勒納夫電影中存在的架空、科幻之敘述框架，以及它在其往後不同長片持續變形出現的形式。
《奇遇牙買加》影像模擬的記憶與大腦活動
《奇遇牙買加》的畫外音由說著英語和法語的男聲交錯快速交談、問答所構成，兩男聲分別是心理醫師與攝影師。說英語的心理醫師操縱著「黑盒子」，操縱著我們所看見的影像畫面，也操縱著攝影師的記憶，更甚是透過話語，以及配合的攝影機運動、畫面切換，操縱著觀眾大腦。
我們看見畫面——亦即攝影師的記憶和腦內活動——倒帶至初抵牙買加之時。第一人稱的主觀鏡頭向車窗外拍去，搖晃的光暈倏地經過眼前，構成形式似旅行紀錄片（travelogue）的影像。
然畫面又時而切至「不明所以」的片段影像，飛鳥墜入水面，重複播放，伴隨收音機雜訊的橘紅色調自然異象，維勒納夫透過這些畫面成像攝影師的夢囈與幻象。
這些「無關緊要」的魔幻畫面，與旅行紀錄片式的第一手影像紀錄和訪談，看似形成斷裂，實際上卻構成了「攝影師」的本體。
我們通片未見攝影師現身，也未獲得任何關於其身份的資訊，但畫面既是其眼所見（紀實影像），亦是其心所想（魔幻影像）。觀眾幾乎在導演的影像操弄中，成為了那個受過創傷的攝影師，穿梭在牙買加，也遊蕩在其潛意識中。
開首便自稱這是一齣「心理劇」（psychodrama），《奇遇牙買加》卻非典型，沒有犯罪、科幻，也並不驚悚。但就維勒納夫所取之原文片名「REW-FFWD」（倒帶－快轉），便可看出某種主觀操縱的意識，以及翻轉、顛覆次序的企圖存在。
維勒納夫掌握影像形式，並嘗試通過之建構一個沈浸式的心理與記憶奧德賽。「倒帶」與「快轉」的意義在於，它既是黑盒子虛擬長征攝錄機上的按鍵，也是我們看見的影像畫面，是影人剪接給觀眾看見的牙買加和整個電影世界。
如此設定有趣地在看似紀錄片的框構之外，再加上了一層敘述，亦即，《奇遇牙買加》中當地人唱歌狂歡、侃侃而談的紀錄畫面，不只是說著法語「創傷後」男子的見聞，也是敘述者心理醫師以此為本，做了快轉、倒帶、暫停，與各式剪接的異色故事。原始紀錄者、攝影師、記憶和影像的擁有者，反而失去了對它們的控制權。
失去主控權的主體，與擁有神秘外力的敘述者
這不由得令人想起維勒納夫第一部劇情長片《8月32日》（August 32nd on Earth，1998），問世於《奇遇牙買加》後四年。主人公女子遭遇如《奇遇牙買加》中法語男子般的「創傷」，女子車禍後失去意識，醒來在8月32日的計程車上，自此敘事發生在真實世界時空軌道外的8月32日到35日。
也就是說，維勒納夫的敘事與影像真空出了某段非現實時空，而在其中，主角似以恍惚、迷茫的狀態在追什麼，至於那個「什麼」則關乎維勒納夫在不同文本中所想談的主題。
主角的「失」與時空的超現實，賦予「敘述者」操弄故事、倒帶快轉、建構世界觀的權力。在《奇遇牙買加》中，這股建立故事脈絡，框構紀實影像的力量，落在操著一口仿若機器人般標準英語的心理醫生身上；而在《8月32日》中，即便未見明顯的敘事者，但那不斷推進的「不存在」的時日，即是維勒納夫的敘述框架。
由此擴延更可發現，如此超現實、架空的，且只在影像中有意義的敘述架構或世界觀，也以不同樣態變形存在於維勒納夫後期作品中。
《迷情漩渦》（Maelström，2000）打散的敘事時間，穿插出現的神話說書魚場景，砧板上的魚肉有著比生活混亂的女主角更高的敘述階層，上帝視角一般地在血腥與刀片中打破第四道牆，娓娓道來女主角的故事。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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