天主教港區主教周守仁訪京，彌撒提「愛國的重要」

（中央社）天主教香港教區主教周守仁結束北京之行返港後表示，期望香港教區與中國大陸教區建立長遠的關係，互相學習及補足。

周守仁應北京教區主教李山邀請，17至21日訪問北京教區，隨行的還有香港教區輔理主教夏志誠及副主教蔡惠民，這是繼前香港主教胡振中於1994年之後，首次在位香港教區主教訪問北京教區。

香港教區與大陸教區的互動，一向受到關注，甚至被一些人視為梵蒂岡與中國關係的溫度計。

根據今天（28日）出版的天主教香港教區公教報，周守仁返港後受訪表示，此行是「共議同行」，希望繼續推動，而這不單靠人的工作，也靠聖神的推動。

他說：「我們要本著良好的意願，彼此同行，這是個好的開始，前路漫長，需要持續去分辨。」

他表示，期望香港教區與中國大陸教區建立長遠的關係，互相學習及補足，而周守仁此行已邀請李山回訪香港教區，李山對此反應正面。

報導並透露，4月21日在北京王府井教堂（東堂）舉行的彌撒，周守仁席間提到「愛國的重要」；他在彌撒後向媒體表示，「人民愛國是應該的」。

報導引述周守仁解釋，天主教教理肯定愛國的責任，「教友有責任令社會變得更好、守法，活出公義…國家以至教會最重要資源皆為人民，愛國即愛人民。面對中國，天主教會愛內地以至香港的人民，也希望政府變得更好，作交談的聆聽」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex